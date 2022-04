16 إصابة بإطلاق نار في محطة للقطارات بنيويورك والسلطات لا تستبعد أن يكون الحادث عملا إرهابيا

أفادت خدمة المطافئ في نيويورك بارتفاع عدد جرحى إطلاق النار ببروكلين في نيويورك إلى 16، بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.

وقد توقع مسؤول من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن تكون عملية البحث عن منفذ عملية إطلاق النار طويلة، داعيا المواطنين إلى تقديم أي معلومات أو صور لديهم عن الحادث إلى الأجهزة الأمنية.

كما أعلنت شرطة نيويورك عن رصد جائزة بقيمة 50 ألف دولار لمن يوفر معلومات تقود إلى الجاني.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن إطلاق نار على عدة أشخاص بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك، وتوقف القطارات عن العمل.

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن الحديث يدور عن عدة إصابات نقل أصحابها إلى المستشفيات، لكن المعلومات شحيحة بشأن منفذ إطلاق النار.

وأكدت مفوضة شرطة نيويورك أنه لا توجد أي عبوات متفجرة، وأنها لا تستبعد أن يكون الحادث عملا إرهابيا، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم أسود البشرة، ولكنها أشارت أنه لم "يفتح تحقيق في عمل إرهابي" حتى الآن.

وأوضحت المفوضة أن المشتبه به كان موجودا داخل مقطورة المترو حين بدأ بإطلاق النار بعد أن وضع قناعا واقيا من الغاز.

وبينما تحدثت وسائل الإعلام عن إصابة 13 شخصا في بادئ الأمر، ارتفع العدد إلى 16 إصابة، وذكرت مراسلة الجزيرة أن هناك حالة هلع بمحيط مترو الأنفاق في بروكلين.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودا مشبوهة بعد حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين.

وأكدت خدمة المطافئ بنيويورك العثور على عبوات غير متفجرة في محطة مترو بروكلين، وطالبت سلطات المدينة السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث بسبب التحقيقات الجارية.

وذكرت وسائل إعلام عدة -من بينها "إن بي سي نيويورك" وصحيفة "نيويورك تايمز"- أن الشرطة تبحث عن رجل يضع قناعا واقيا من الغاز ويرتدي بزة جسم كاملة برتقالية مثل التي يرتديها عمال البناء في المدينة الضخمة التي يناهز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهي أكبر مدن الولايات المتحدة.

ونشرت سلطات نيويورك تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أنه "عند الساعة 08:27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

وأظهرت لقطات مصورة وجودا أمنيا كثيفا حول المحطة، بينهم ضباط مدججون بالسلاح وعشرات من سيارات الشرطة وسيارات الطوارئ.

