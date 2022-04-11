البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء ونواب حزب خان يُقدمون استقالتهم قبيل التصويت

انتخب نواب البرلمان الباكستاني اليوم الاثنين شهباز شريف زعيما للأغلبية البرلمانية ليتولى منصب رئيس الوزراء ويشكل لاحقا حكومة جديدة، فيما قدّم نواب حزب عمران خان "إنصاف" استقالة جماعية قبيل التصويت.

وصوت نواب البرلمان لصالح شهباز بأغلبية 174 صوتا، وذلك بعدما عقد صباح اليوم جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد حجب الثقة عن عمران خان وحكومته.

وشهباز -البالغ من العمر 70 عاما- هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي منعته المحكمة العليا في 2017 من تولي مناصب عامة، ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي بعد أن أمضى عدة أشهر فقط من عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات عقب إدانته بتهم فساد.

وكان النواب من حزب عمران خان (حزب إنصاف) قدموا استقالة جماعية من مجلس النواب في البرلمان احتجاجا على تشكيل معارضيه السياسيين لحكومة جديدة.

وقال شاه محمود قريشي وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان في خطاب قبل التصويت "نعلن أننا جميعا نستقيل".

ولم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترة ولاية كاملة منذ استقلال باكستان عن بريطانيا في 1947 وإن كان عمران خان هو أول من تتم الإطاحة به من خلال تصويت لحجب الثقة.

میں نے اپنی ملکی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو خود سے باہر نکلتے نہیں دیکھا جو ڈاکوؤں کی امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کیلئے آج نکلے۔pic.twitter.com/YWrvD1u8MM — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 10, 2022

ونظم آلاف من مؤيدي خان مسيرة في العاصمة إسلام آباد ومدن رئيسية عدة، وعبر المشاركون عن دعمهم لعمران خان ومواقفه الرافضة لما وصفوها بالهيمنة الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية أمس الأحد بأن الاحتجاجات خرجت في كل من العاصمة إسلام آباد وكراتشي ولاهور وبيشاور والعديد من المدن الأخرى تلبية لدعوة وجهها عمران خان.

ورفع المحتجون العلم الباكستاني وأعلام الحزب، مرددين شعارات مؤيدة لخان ومنددة بالأحزاب المنافسة التي أقالته.

من ناحية أخرى، شكر خان -في بيان عبر تويتر- الباكستانيين الذين خرجوا لتأييده ضد "المتعاونين المحليين المؤيدين للنظام المدعوم من واشنطن".

وأضاف "أصبحت باكستان دولة مستقلة عام 1947، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام".