توزيع عظام على فقراء مصر يثير الجدل.. السلطة تحقق والجمعية تبرر

القاهرة- ضج الشارع المصري بعد نشر إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة الإسكندرية صور توزيع عظام بقر على سيدات اصطففن في طابور طويل للحصول عليها، وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم الجمعية بحذفها لاحقا.

ونشرت جمعية "الصفا والمروة" على صفحتها على موقع فيسبوك صور 16 عظمة (يطلق عليها محليا اسم مواسير) تبرع بها أحد الجزارين لتوزيعها على الفقراء في قرية أبيس التابعة لمدينة الإسكندرية، كما نشرت الجمعية صور السيدات وهن يحصلن على تلك العظام مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وقال أحد الحاضرين أثناء توزيع العظام مفضلا عدم ذكر اسمه "الواقعة حقيقية وليست مفبركة، ولكن أسيء فهمها، وتفاجأنا بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي فقمنا على الفور بحذف المنشور مراعاة لمشاعر الناس".

وبشأن ملابسات الواقعة، أوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن أحد المتبرعين قام بتسليم العظام إلى الجمعية كتبرع عيني وطلب توزيعها على الفقراء غير المقتدرين، وهذا ما قامت به الجمعية بحسن نية، ولكن هناك من أساء فهم الأمر، على حد قوله.

ورغم حذف المنشور والصور فإن المواقع الإخبارية ووسائل التواصل استمرت في نشرها والتعليق عليها، وغلب طابع الغضب والسخط على أصحاب التعليقات الذين رأوا فيها إهانة للفقراء بتوزيع فتات الذبيحة من ناحية وتصوير السيدات في طابور من ناحية أخرى، لكن البعض اعتبر العمل ضمن أحد أوجه الخير وطالبوا بعدم التحقير من المعروف.

جمعية خيرية بالاسكندرية

منزلين بوست عن قيام جزار بالتبرع ب16 ماسورة عجل(عضم) لتوزيعها علي16 اسرة

بعيد عن رداءة التبرع لكن تصور ال 16اسرة وهم بيستلموا العضم وتنزل الصور كانجاز للجمعية وتكتب إن الماسورة يتعمل عليها مرقه وخضار يكفي يومين

هي الناس هتلاقيها م الفقر ولا من قلة القيمة😑 pic.twitter.com/xmAgsUe5ky — 🔻فاط🌴ـنۃ🔺 (@Baheia238823) April 10, 2022

😠جمعية خيرية في كفر الدوار أسمها "الصفا والمروة"

منزلين بوست وفخورين به عن قيام جزار بالتبرع بـ ١٦ ماسورة عجل

(عظم فقط) لتوزيعها علي ١٦ أسرة محتاجه. الجزار كتر خيره!!

لكن القهر إنك تصور ال ١٦ اسرة وهم بيستلموا الماسورة وتكتب الماسورة يتعمل عليها مرقه وخضار يكفي يومين!!!😔 pic.twitter.com/3QvZHYUH3Q — hana mahmoud (@hanamah06738975) April 10, 2022

جمعية خيرية اسمها الصفا والمروة بالاسكندرية..

منزلين بوست عن قيام جزار بالتبرع ب ١٦ ماسورة عجل لتوزيعها علي ١٦ اسرة بمنطقة أبيس بمدخل الاسكندرية!!

انا مش زعلان من ردائة التبرع والجزار كتر خيرة…

لكن العبط كله انك تصور ال ١٦ اسرة وهم بيستلموا الماسورة وتنزل الصور كانجاز للجمعية 🤬 pic.twitter.com/8117r9OUZK — Hany AlSmmak (@hany_fathalla) April 10, 2022

تحقيق في الواقعة

للوهلة الأولى عندما بدأ الموضوع في الانتشار، ظن البعض أنه غير حقيقي، وسعى بعضهم للادعاء بأنه مفبرك لتشويه السلطة، لكن سرعان ما تبين أنه حقيقي، وفي أول رد فعل رسمي دافعت ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية عن الواقعة، بالقول إنهم قاموا بتشكيل لجنة وأرسلوها إلى موقع الجمعية لتبين الأمر، واتضح أن مدير الجمعية قام بذبح عجل وتوزيع اللحوم على المستحقين كما جرت العادة في شهر رمضان.

وأضافت جلالة -خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي" (mbc) مصر المملوكة للسعودية- أن عددا من المواطنين طالبوا بتوزيع العظام (المواسير) عليهم لاستخدامها في صنع المرق، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص انتهز الأمر وقام بالتصوير ونشر الصور وإرفاقها بحديث عن توزيع العظام وهو أمر غير صحيح، على حد قولها.

بدورها قامت الجمعية الخيرية بكتابة منشور توضيحي في وقت لاحق على صفحتها على موقع التواصل فيسبوك أكدت من خلاله أن "أحد المتبرعين (وليس صاحب الجمعية كما زعمت مسؤولة وزارة التضامن) قام بذبح عجل وتوزيعه على الناس وبعد الانتهاء من توزيع اللحوم ومشتملات العجل، وجدنا بعض الموجودين يريدون العظام، وتم توزيعها بالفعل وتفضل أحد الحضور بتصوير الناس".

واعتبرت الجمعية أن الهجوم عليها، رغم سوابق أعمالها الخيرية المعروفة، يهدف إلى التشهير دون علم، وتعهد رئيس مجلس إدارتها بمقاضاة كل من قام بالتشهير بالجمعية دون أن يعلم حتى أين مكانها.

لحوم أم عظام؟

حديث المسؤول بالجمعية ووكيلة وزارة التضامن، عن توزيع اللحوم إلى جانب العظام، يثير تساؤلات: لماذا لم تقم الجمعية بنشر صور توزيع اللحوم كما قامت بتصوير توزيع العظام فقط على الفقراء، وهل المتبرع هو صاحب الجمعية كما قالت مسؤولة وزارة التضامن أم أحد المتبرعين كما قال المسؤول بالجمعية؟

وطالب البعض بتجريم إذلال الناس تحت شعار التبرع وإظهار نشاط الجمعيات الخيرية للحصول على دعم المتبرعين وأموالهم، وإدانة مثل تلك الأفعال وحفظ ماء وجه الفقراء والمحتاجين، وإن كان لابد من التصوير فلا يكون للفقراء إنما للتبرعات فقط.

صورة من إحتفاء مسئولي احدي الجمعيات في أبيس بالإسكندرية عقب توزيع 16 عظمه علي 16 أسرة فقيرة

خبر يصيب الواحد بالقهر pic.twitter.com/3tBLfvCFwj — mostafa abd alhakem (@mostafa_alhakem) April 10, 2022

ذل ومهانه ما بعدها مهانه!تقوم جمعية خيرية بتصوير عدد من الفقراء خلال توزيعها لبعض «العظام» في قرية أبيس بمحافظة #الإسكندرية حقارة ما بعدها حقارة أن تتبختر مختالًا بصورة تقديم عظام خاليه من اللحم أنا شوفت كمية وقحة لكن ما شفتش مثل النماذج ده لا حول ولا قوه الا بالله. pic.twitter.com/xnuvsw3nuB — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) April 10, 2022

ذل ومهانه ما بعدها مهانه!تقوم جمعية خيرية بتصوير عدد من الفقراء خلال توزيعها لبعض «العظام» في قرية أبيس بمحافظة #الإسكندرية حقارة ما بعدها حقارة أن تتبختر مختالًا بصورة تقديم عظام خاليه من اللحم أنا شوفت كمية وقحة لكن ما شفتش مثل النماذج ده لا حول ولا قوه الا بالله. pic.twitter.com/xnuvsw3nuB — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) April 10, 2022

هذا وقد ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إلى مستوى قياسي بسبب موجة الغلاء والتضخم التي تجتاح البلاد متأثرة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار من جهة أخرى بنحو 17%.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي ما بين 160 و200 جنيه، ويصل في بعض المناطق بالمدن ومراكز التسوق إلى 250 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 130 و160 جنيها (الدولار يساوي 18.30جنيها).

معدل قياسي للتضخم

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، أن التضخم السنوي ارتفع في مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي على أساس شهري بـ 2.4%.

وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بـ 11%، واللحوم والدواجن 7%، والألبان والبيض 5%.