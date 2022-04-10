لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت مقاتلات روسية، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف في مواجهة الاجتياح الروسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤول أوروبي قوله إن نحو ربع القوات الروسية المستخدمة في اجتياح أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال.

في موازاة ذلك، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن الجيش الروسي يعيد تجميع قواته شرقي البلاد، ويخطط للتقدم نحو خاركيف ثم ماريوبول ليعود لاحقا لمهاجمة كييف.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ46 من هذه الحرب:

منذ 6 دقائق

وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق عدة بينها لوغانسك.

منذ 19 دقيقة

الإدارة العسكرية في خاركيف: الجيش الأوكراني دمر قافلة كبيرة من المعدات الروسية كانت متجهة نحو إيزيوم.

منذ 27 دقيقة

هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي خسر أكثر من 19 ألف جنديا و722 دبابة و1911 آلية مدرعة منذ بدء الحرب.

منذ 54 دقيقة

نوفوستي عن انفصاليي دونيتسك: القوات الأوكرانية استولت على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول.

منذ ساعة

الدفاع الروسية:

تدمير مقر تمركز كتيبة دنيبر بمقاطعة دنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر.

قواتنا استهدفت 86 منشأة عسكرية أوكرانية منها مركزان للقيادة يوم أمس.

تدمير منظومة دفاع جوي من طراز S-300 في مطار تشوغويف العسكري الأوكراني.

منذ ساعتين

الإدارة العسكرية في لوغانسك الأوكرانية: تعرض منطقة سيفرودونيتسك لهجمات روسية مكثفة وتدمير مدرسة ثانوية.

منذ ساعتين

وكالة الأنباء الأوكرانية: إطلاق صافرات الإنذار في خاركيف وبولتافا ومناطق مختلفة في البلاد.

منذ ساعتين

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم بما فيها من ماريوبول.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع الروسية: تدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية في منطقة صناعية كثيفة بضربة صاروخية.

منذ ساعتين

الإدارة العسكرية بلوغانسك الأوكرانية: المدينة تعرضت لهجمات روسية مكثفة أسفرت عن تدمير مدرسة ثانوية.

منذ 3 ساعات

استخبارات الجيش البريطاني

موسكو تسعى لاستدعاء عسكريين سرّحتهم منذ 2012 لتعزيز قواتها بسبب خسائرها المتراكمة.

خطة موسكو لتعزيز قواتها تشمل تجنيد أشخاص من إقليم ترانزنيستريا في مولدوفا.

منذ 8 ساعات

قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون في قصف روسي استهدف مدينتين في شرق أوكرانيا الذي يترقب هجوما روسيا واسع النطاق، وفق ما أفاد به حاكم إقليمي مساء السبت عبر تلغرام.

وقال بافلو كيريلنكو حاكم منطقة دونيتسك "قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون إثر قصف روسي في منطقة دونيتسك"، مضيفا أن 4 من القتلى قضوا في مدينة فوغليدار، وواحدا في بلدة نوفوميخايلوفكا.

وتصاعدت شراسة القتال في المنطقة التي حضت السلطات الأوكرانية سكانها على مغادرتها قبل هجوم وشيك للقوات الروسية.

منذ 8 ساعات

قيادة القوات الجوية الأوكرانية:

دفاعاتنا دمّرت السبت 3 مقاتلات روسية، ومروحية، و5 مسيرات، و4 صواريخ كروز.

منذ 8 ساعات

الاستخبارات العسكرية البريطانية: