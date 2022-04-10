طالبت بانتخابات مبكرة وعودة البرلمان.. مظاهرة مناهضة للرئيس سعيد في العاصمة تونس

انطلقت في تونس العاصمة، اليوم الأحد، مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد بدعوة من حركة النهضة وبمشاركة حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

وفي تجمع لهم في شارع الحبيب بورقيبة، رفع المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه انقلابا على التجربة الديمقراطية واستهدافا للمؤسسات الديمقراطية والتضييق على الحقوق والحريات.

وأكدت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وجود تضييقات أمنية على الطرقات المؤدية للعاصمة طالت المواطنين القادمين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية هذا اليوم.

وفي كلمة له وسط المتظاهرين، قال رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل تونس" أحمد نجيب الشابي "ندعو البرلمان إلى الانعقاد بصفة دائمة وتنظيم انتخابات مبكرة".

من جهته قال الناطق باسم حركة النهضة إن البرلمان سيبقى يعمل، وإنه لا يحق للرئيس جمع كل السلطات في يده.

من جهتها، دعت حركة النهضة في وقت سابق أنصارها إلى التظاهر إحياء لذكرى يوم الشهداء (وافق أمس) وتمسكًا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.

في غضون ذلك، قال الرئيس سعيد إن الحوار في بلاده سيكون فقط مع الصادقين والوطنيين، وفق تعبيره.

وأوضح -خلال اجتماع مجلس الوزراء- أن الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل ستكون بناء على نظام جديد للاقتراع.

وقد أحيا التونسيون، أمس، الذكرى الـ 84 ليوم الشهداء الذي يخلد أحداث 9 أبريل/نيسان 1938 التي سقط فيها العشرات من التونسيين على يد جنود الاستعمار الفرنسي في مسيرات سلمية للمطالبة ببرلمان تونسي وبإصلاحات سياسية.