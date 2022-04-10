وزير خارجية إيران يدعو بايدن لرفع بعض العقوبات قبل إحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن على الرئيس الأميركي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلا من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران".

وأضاف "قلنا للأميركيين في مناسبات عديدة إن عليهم تقديم شيء ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية".

في سياق مواز، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد أن نواب البرلمان وضعوا شروطا لإحياء الاتفاق النووي؛ من بينها ضمانات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه وأن يوافق عليها الكونغرس الأميركي.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن النواب ذكروا في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي أن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن.

وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 وانتهكت إيران شروطه لاحقا من خلال تكثيف أنشطتها النووية.

وتوقفت المفاوضات الآن. وتتبادل طهران وواشنطن إلقاء اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة.