اتهمته بعرقلة وصول سفن مشتقات نفطية.. جماعة الحوثي: لا مؤشرات واضحة من التحالف لتحقيق السلام

قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنه لا مؤشرات واضحة من التحالف لتحقيق السلام، واتهمت دول التحالف بعرقلة ومنع وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين (بمثابة الرئاسة) نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة.

وقال بيان للمجلس إن إطلاق ما سمي بمجلس القيادة اليمني يؤكد "زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من طرف من ادعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن".

وأضاف المجلس أن معالجة الملف الإنساني هي المدخل للتعاطي مع باقي القضايا، والمماطلة في ذلك تهز الثقة في مصداقية السعودية تجاه الهدنة.

وقال البيان إنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود نيات حقيقية للسلام في اليمن من جانب ما وصفها بدول العدوان.





تعرقل وتمنع

في سياق متصل، اتهمت جماعة الحوثي دول التحالف بعرقلة ومنع وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفق ما أقرته مبادرة المبعوث الأممي لليمن.

وقال عصام المتوكل، الناطق باسم شركة النفط التابعة لجماعة الحوثي إن من وصفهم بقوى العدوان -في إشارة للتحالف- ما يزالون يحتجزون سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" الخاصة بالاستهلاك العام رغم الحاجة الماسة لها.

وأضاف في تصريح بثته قناة "المسيرة" أن السفينة "كورنيت" التي وصلت إلى الميناء ليست ضمن سفن الهدنة المعلن عنها، بل هي تابعة لمصانع القطاع الخاص.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف والقوات الحكومية والحوثيين.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، إضافة إلى مناطق أخرى شمالي وغربي البلاد، في حين يسيطر التحالف العسكري -الذي يقدم الدعم لقوات الحكومة- على الأجواء اليمنية.