هيئة البث الإسرائيلية: وفد أمني إسرائيلي زار السودان سرًّا هذا الأسبوع

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن وفدا أمنيا إسرائيليا عالي المستوى أنهى زيارة رسمية إلى السودان هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثالثة لهذا الوفد الأمني الإسرائيلي منذ تولي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الحكم في السودان في أبريل/نيسان 2019.

وقد أجرى الوفد الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين كبار في القيادة السودانية، اقتصرت على الجوانب الأمنية دون القضايا السياسية.

وكانت الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة الولايات المتحدة- في أكتوبر/تشرين الأول 2020 على تطبيع العلاقات بينهما، غير أنهما لم يوقّعا حتى الساعة على اتفاق رسمي بهذا الشأن.

وفي 12 فبراير/شباط 2022، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن التعاون الأمني الاستخباراتي بين السودان وإسرائيل لم يتوقف منذ لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

سلسلة اجتماعات

وأكد المسؤول السوداني أن سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها.

ووفقا للبرهان، فإن المعلومات المتبادلة مع الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية مكّنت الخرطوم من ضبط بعض المجموعات الإرهابية التي كانت تسبب مشاكل في السودان والإقليم.

وكان مبعوث خاص لمجلس السيادة السوداني قد زار في 9 فبراير/شباط الماضي إسرائيل، من أجل الدفع قدما بتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، منهيا شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بدأت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.