الأمم المتحدة تعلن عن هدنة في اليمن لمدة شهرين بداية من رمضان والحوثيون يرحبون

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة، أن أطراف النزاع استجابت لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تبدأ غدا السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان، وقد سارعت جماعة الحوثي للترحيب بالهدنة.

وقال غروندبرغ -في بيان- إنه يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الأطراف اليمنية.

وأضاف أن الأطراف وافقت على وقف العمليات الهجومية الجوية والبرية والبحرية داخل وعبر حدود اليمن، مشيرا إلى أن نفس الأطراف وافقت على دخول سفن الوقود ميناء الحديدة (غربي اليمن)، واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وأشار إلى أن الرحلات من مطار صنعاء ستكون إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة.

كما قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن الأطراف وافقت على الاجتماع برعاية الأمم المتحدة لفتح الطرق في تعز ومحافظات اليمن الأخرى.

وفي صنعاء، رحب متحدث باسم جماعة الحوثي بإعلان المبعوث الأممي لليمن هدنة إنسانية لمدة شهرين.

من جهته، قال القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر، إن نجاح الهدنة رهين بتنفيذها.

ويأتي الإعلان عن هدنة لشهرين عقب المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت في الرياض، وبعد إعلان التحالف هدنة تتواصل طيلة شهر رمضان، وقبل ذلك أعلنت جماعة الحوثي هدنة لمدة 3 أيام.

التنفيذ للهدنة المعلنة من قبل المبعوث تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ

وعلى شعبنا اليمني توخي الحذر — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 1, 2022

ترتيبات للهدنة

في السياق، أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الجمعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترتيبات إطلاق سراح أسرى، وفتح مطار صنعاء، وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة، وفتح المعابر في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، وكل ما من شأنه أن يخفف معاناة اليمنيين التي تسبب فيها الحوثيون، وفق تعبيره.

وقال بن مبارك إن هذه التوجيهات تأتي انسجاما مع موقف الحكومة اليمنية الداعم لأي جهود تخفف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض، والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة شهر رمضان.

وأعلن وزير الخارجية اليمني عن إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين عام 2014 على مناطق واسعة بما فيها العاصمة صنعاء، وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد من أجل استئناف المفاوضات السياسية المتوقفة، لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وترك 80% من السكان يعتمدون على المساعدات.

أمل بالسلام

وفي ردود الفعل الدولية، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تتيح الهدنة إطلاق عملية سياسية تفضي لسلام دائم في اليمن.

وفي لندن، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإعلان عن الهدنة، وقال إن هناك الآن فرصة لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية باليمن.