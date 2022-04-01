دول عربية وإسلامية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دول عربية وإسلامية أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة، بينما أعلنت دول أخرى عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان فيها.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف القطرية كذلك أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت كذلك الكويت والإمارات والبحرين ومصر وفلسطين والسودان وتونس وليبيا وسوريا والوقف السني في العراق ومفتي لبنان والأوقاف ودائرة الإفتاء اليمنية (تابعة للحوثين)، أن غدا السبت سيكون هو غزة الشهر الكريم.

كما يحلّ رمضان السبت في كل من تركيا والبوسنة والهرسك.

تُعلن لجنة تحري الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غداً السبت 2-4-2022م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام1443هـ. وكل عام وأنتم بخير. — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 1, 2022

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان والأردن عدم ثبوت الرؤية، وعليه يكون السبت هو المتمم لشعبان، وبعد غد الأحد غرة الشهر المبارك في البلدين.

وفي إندونيسيا، أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس أن شهر رمضان المبارك سيبدأ بعد غد الأحد.

أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والذي سنقوم لسحوره الأول هذه الليلة وسنصوم يومه الأول غدا بإذن الله. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعم بركة رمضان الفضيل على البشرية جمعاء. pic.twitter.com/37t3lYq47P — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 1, 2022

وينتظر أن تعلن معظم دول العالم الإسلامي خلال الساعات القادمة إن كانت ثبتت لديها رؤية هلال الشهر الكريم أم لم تثبت.

ويتزامن قدوم شهر رمضان هذا العام مع رفع العديد من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في معظم دول العالم الإسلامي، وبدء عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى حالتها السابقة.

وتتهيأ المساجد في كثير من دول العالم الإسلامي لصلاة التراويح والقيام، خصوصا مع رفع العديد من إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي سيطرت على العالم خلال العامين الماضيين، وحرمت الصائمين فرحة العادات والتقاليد الرمضانية، وأبعدتهم عن صلوات التراويح والقيام في مساجد العديد من الدول الإسلامية.