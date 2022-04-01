رويترز: السعودية ردت بإيجابية على مقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة في اليمن

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي قوله الخميس إن المملكة ردت بإيجابية على اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بشأن وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال المسؤول السعودي "رددنا بإيجابية على هدنته، وندعم مقترحه (المبعوث) بخصوص الهدنة"، مضيفا "نريد توفير مناخ إيجابي لدفع اليمنيين نحو السلام، لن يتحقق سلام دون حوار مع الحوثيين".

وقال غروندبرغ إنه يتواصل مع الأطراف المتحاربة في اليمن -إذ يقاتل التحالف السعودي الإماراتي الحوثيين منذ 7 سنوات- للتوصل إلى هدنة في شهر رمضان.

وذكر مكتب غروندبرغ على تويتر الخميس أنه التقى مع كبير المفاوضين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ومع رئيس وزراء الحكومة اليمنية في الرياض، لمناقشة الهدنة و"الإجراءات الإنسانية لتسهيل حرية تنقل الأفراد والسلع الأساسية من اليمن وإليه وداخله".

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن اقتراح الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة يتعلق بهدنة مؤقتة مقابل السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، والقيام بعدد صغير من الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء.

ويفرض التحالف قيودا بحرية وجوية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن من أجل استئناف المفاوضات السياسية المتوقفة، لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الألوف وترك 80% من سكان البلاد يعتمدون على المساعدات.

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض شهدت الأربعاء مشاورات يمنية- يمنية تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بحضور المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن، وتغيب عنها جماعة الحوثي التي ترى أنها تدور في بلد "غير محايد".