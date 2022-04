قال عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، إن معارك "ضخمة" تدور في شمال وشرق كييف بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، وحذر السكان الفارين من العاصمة من مغبة العودة إليها بشكل سريع، من جهة أخرى، اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بقصف مستودع للنفط في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الروسية الأوكرانية.

وردا على الاتهام الروسي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إنه لا يؤكد ولا ينفي الاتهامات حول مسؤولية القوات الأوكرانية عن قصف مستودع للنفط في مدينة بيلغورود، والتي لا تبعد كثيرا عن مدينة خاركيف الأوكرانية.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس (شرق) لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من ليل الخميس "ستكون هناك معارك في المستقبل، ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ37 من هذه الحرب:

منذ 14 دقيقة

البيت الأبيض: زودنا الأوكرانيين بمعدات إنقاذ وتجهيزات لمساعدتهم إذا تعرضوا لهجوم بيولوجي أو كيميائي روسي.

منذ 20 دقيقة

منذ 25 دقيقة

المتحدث باسم الكرملين: روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يهاجمها أحد ردا على تعزيزات الناتو.

منذ 26 دقيقة

سلطات دونيتسك الأوكرانية: مقتل 7 وإصابة 6 أشخاص بقصف روسي.

منذ 34 دقيقة

البيت الأبيض: الحرب في أوكرانيا لا تسير كما خطط لها بوتين.

منذ 43 دقيقة

منذ 50 دقيقة

منذ 57 دقيقة

منذ ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لغمت المباني المدنية والبنية التحتية عند خروجها من مدينة بوتشا.

منذ ساعة

حاكم أوديسا: قتلى في قصف روسي بصاروخ إسكندر مصدره القرم استهدف المنطقة.

منذ ساعتين

منذ ساعتين

بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن وافقت على منح أوكرانيا معدات للوقاية من هجوم روسي كيميائي محتمل.

منذ ساعتين

وزير الدفاع الأميركي: الغزو الروسي لا يمثل تهديدا لأوكرانيا فحسب بل هو تحد لقواعد النظام الدولي.

منذ ساعتين

منذ 4 ساعات

رويترز عن الحاكم الأوكراني لإقليم دونيتسك: الجانب الروسي لا يفي بوعوده بشأن الممر الإنساني في ماريوبول.

منذ 4 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: عملية ثانية لتبادل الأسرى مع روسيا شملت استعادتنا 86 من قواتنا بينهم 15 امرأة.

منذ 4 ساعات

الرئيس الأميركي: 30 بلدا ستلجأ إلى احتياطياتها النفطية الإستراتيجية.

منذ 5 ساعات

الكرملين: بوتين يقيم في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي سير المفاوضات الروسية الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

رويترز عن مصادر: الاتحاد الأوروبي وافق على تجهيز معدات وأدوية لمواجهة أي حوادث كيميائية أو نووية.

منذ 5 ساعات

ممثل الإدارة المدنية في بوتشا: الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على مدينة بوتشا شمال غرب العاصمة

منذ 5 ساعات

منذ 6 ساعات

هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الجيش الروسي خسر 17 ألفا و700 جندي، و143 مقاتلة و131 مروحية و625 دبابة منذ بداية هجومه على البلاد.

منذ 6 ساعات

الأناضول: الحكومة الألمانية تصادق على قرار بيع 58 دبابة قديمة ألمانية الصنع، مملوكة لشركة تشيكية، إلى أوكرانيا.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الإشعاعي في محطة تشرنوبل طبيعي للغاية.

منذ 6 ساعات

منذ 6 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول: 10 مليارات دولار على الأقل هي قيمة الخسائر في البنية التحتية للمدينة جراء المعارك وفق تقييم أولي.

منذ 7 ساعات

منذ 7 ساعات

ممثل الإدارة المدنية في مدينة بوتشا: الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة.

منذ 7 ساعات

منذ 7 ساعات

النيابة الفدرالية الألمانية: توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا بين عامي 2014 و2020 إلى ضابط احتياط في الجيش الألماني.

منذ 7 ساعات

رئيس وزراء أوكرانيا: ندعو شركاءنا إلى الإعلان عن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، وتطوير آليات لمنع التحايل على التدابير التقييدية من الحزم السابقة.

منذ 7 ساعات

منذ 7 ساعات

المفوضية الأوروبية: وصول أكثر من 3.8 ملايين شخص إلى الاتحاد الأوروبي هربا من الحرب الروسية في أوكرانيا.

Over 3.8 million people fleeing Russia's invasion have arrived in the EU.

One of the people's immediate needs is to convert hryvnia banknotes into the currency of the host country.

Today, we propose to make the conversion under the same conditions in all EU countries possible.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 1, 2022