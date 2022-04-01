قال عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، إن معارك "ضخمة" تدور في شمال وشرق كييف بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية، وحذر السكان الفارين من العاصمة من مغبة العودة إليها بشكل سريع، من جهة أخرى، اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بقصف مستودع للنفط في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الروسية الأوكرانية.

وردا على الاتهام الروسي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إنه لا يؤكد ولا ينفي الاتهامات حول مسؤولية القوات الأوكرانية عن قصف مستودع للنفط في مدينة بيلغورود، والتي لا تبعد كثيرا عن مدينة خاركيف الأوكرانية.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس (شرق) لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من ليل الخميس "ستكون هناك معارك في المستقبل، ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ37 من هذه الحرب:

منذ 14 دقيقة

البيت الأبيض: زودنا الأوكرانيين بمعدات إنقاذ وتجهيزات لمساعدتهم إذا تعرضوا لهجوم بيولوجي أو كيميائي روسي.

منذ 20 دقيقة

بوليتيكو عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي:

محادثات الاتحاد الأوروبي والصين كانت صعبة.

الصين تلقي باللوم على الناتو في إثارة الحرب بأوكرانيا.

الصين تفكر في إرسال دعم عسكري للقوات الروسية في أوكرانيا.

منذ 25 دقيقة

المتحدث باسم الكرملين: روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يهاجمها أحد ردا على تعزيزات الناتو.

منذ 26 دقيقة

سلطات دونيتسك الأوكرانية: مقتل 7 وإصابة 6 أشخاص بقصف روسي.

منذ 34 دقيقة

البيت الأبيض: الحرب في أوكرانيا لا تسير كما خطط لها بوتين.

منذ 43 دقيقة

قائد سلاح الجو الأوكراني:

روسيا خططت لتدمير جميع دفاعاتنا الجوية دفعة واحدة.

لا صحة للرواية الروسية بتدمير 90% من مطاراتنا وكامل نظام دفاعنا الجوي.

القوات الروسية غيرت تكتيكها الجوي وركزت نشاطها الرئيسي شرقي أوكرانيا.

المقاتلات الروسية تتجنب دخول مجال منظومات دفاعنا الجوي وموسكو تلجأ للضربات الصاروخية.

منذ 50 دقيقة

وزير الخارجية الأوكراني:

قرار موسكو خفض نشاطها العسكري مؤشر على أن إستراتيجية بوتين أصبحت أكثر واقعية.

سحب بعض القوات الروسية قد يكون محاولة للاستعداد لمهاجمة دونباس.

منذ 57 دقيقة





وزارة الدفاع الروسية:

إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من ماريوبول خلال يوم الجمعة.

أوكرانيا لم تؤكد استعدادها لضمان أمن خروج السفن الأجنبية العالقة في موانئها.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية لغمت المباني المدنية والبنية التحتية عند خروجها من مدينة بوتشا.

منذ ساعة

حاكم أوديسا: قتلى في قصف روسي بصاروخ إسكندر مصدره القرم استهدف المنطقة.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني:

بحثت خلال اتصال بنظيري الأميركي سبل تقوية أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا.

هناك ضربات إضافية قادمة لاقتصاد روسيا ونظامها المالي.

منذ ساعتين

بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن وافقت على منح أوكرانيا معدات للوقاية من هجوم روسي كيميائي محتمل.

منذ ساعتين

وزير الدفاع الأميركي: الغزو الروسي لا يمثل تهديدا لأوكرانيا فحسب بل هو تحد لقواعد النظام الدولي.

منذ ساعتين

المفوضية الأوروبية:

الشركات التي لديها عقود استيراد غاز باليورو أو الدولار يجب ألا تقبل الطلبات الروسية.

سنرد بشكل موحد على محاولة روسيا الالتفاف على عقوباتنا.

منذ 4 ساعات

رويترز عن الحاكم الأوكراني لإقليم دونيتسك: الجانب الروسي لا يفي بوعوده بشأن الممر الإنساني في ماريوبول.

منذ 4 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: عملية ثانية لتبادل الأسرى مع روسيا شملت استعادتنا 86 من قواتنا بينهم 15 امرأة.

منذ 4 ساعات

الرئيس الأميركي: 30 بلدا ستلجأ إلى احتياطياتها النفطية الإستراتيجية.

منذ 5 ساعات

الكرملين: بوتين يقيم في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي سير المفاوضات الروسية الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

الرئاسة التركية:

أردوغان أكد خلال اتصاله مع زيلنسكي أهمية مواصلة الحوار بين أوكرانيا وروسيا لإحلال السلام.

أردوغان أكد خلال اتصاله مع بوتين أهمية مواصلة الحوار بين أوكرانيا وروسيا لإحلال السلام.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية:

لن نقلص دفاعنا عن العاصمة والمدن الأخرى رغم الانسحاب الروسي الجزئي من كييف وتشيرنيهيف.

القوات الروسية ومعداتها الحالية غير كافية لاقتحام كييف.

منذ 5 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية:

القمة الأوروبية الصينية جرت اليوم في جو شديد التوتر بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي يبلغ أكثر من ملياري دولار يوميا.

منذ 5 ساعات

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل:

دعونا الصين للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

سنظل يقظين تجاه أي محاولة لمساعدة روسيا

منذ 5 ساعات

رويترز عن مصادر: الاتحاد الأوروبي وافق على تجهيز معدات وأدوية لمواجهة أي حوادث كيميائية أو نووية.

منذ 5 ساعات

ممثل الإدارة المدنية في بوتشا: الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على مدينة بوتشا شمال غرب العاصمة

منذ 5 ساعات

رويترز عن مسؤول أميركي رفيع:

القوات الروسية أقامت موقعا عسكريا في كنيسة شمال غربي كييف.

نعتقد أن القوات الروسية تستخدم الكنيسة كنقطة انطلاق لمهاجمة كييف.

منذ 6 ساعات

هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الجيش الروسي خسر 17 ألفا و700 جندي، و143 مقاتلة و131 مروحية و625 دبابة منذ بداية هجومه على البلاد.

منذ 6 ساعات

الأناضول: الحكومة الألمانية تصادق على قرار بيع 58 دبابة قديمة ألمانية الصنع، مملوكة لشركة تشيكية، إلى أوكرانيا.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الإشعاعي في محطة تشرنوبل طبيعي للغاية.

منذ 6 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:

القمة الأوروبية الصينية جرت اليوم في جو شديد التوتر بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي يبلغ أكثر من ملياري دولار يوميا.

دعونا بكين لعدم التدخل في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال:

دعونا الصين للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

سنظل يقظين تجاه أي محاولة لمساعدة روسيا.

منذ 6 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول: 10 مليارات دولار على الأقل هي قيمة الخسائر في البنية التحتية للمدينة جراء المعارك وفق تقييم أولي.





منذ 7 ساعات

رويترز عن مصادر: الاتحاد الأوروبي وافق على تجهيز معدات وأدوية لمواجهة أي حوادث كيميائية أو نووية.

منذ 7 ساعات

ممثل الإدارة المدنية في مدينة بوتشا: الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة.

منذ 7 ساعات

رويترز عن مسؤول أميركي رفيع:

القوات الروسية أقامت موقعا عسكريا في كنيسة على بعد 35 كيلومترا شمال غربي كييف.

نعتقد أن القوات الروسية تستخدم الكنيسة كنقطة انطلاق لمهاجمة كييف.





منذ 7 ساعات

النيابة الفدرالية الألمانية: توجيه تهمة التجسس لصالح روسيا بين عامي 2014 و2020 إلى ضابط احتياط في الجيش الألماني.

منذ 7 ساعات

الرئيس الأوكراني:

ناقشتُ مع الرئيس الفرنسي عملية التفاوض ومسارها، وأهمية الضمانات الأمنية.

يجب تنفيذ مبادرة فرنسا بشأن الممرات الإنسانية التي تنطلق من مدينة ماريوبول.

رئيس وزراء أوكرانيا: ندعو شركاءنا إلى الإعلان عن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، وتطوير آليات لمنع التحايل على التدابير التقييدية من الحزم السابقة.

منذ 7 ساعات

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي:

بحثنا مع روسيا وأوكرانيا تأمين المنشآت النووية خلال الحرب.

ما نزال في خضم صراع عسكري في أوكرانيا، ولا يمكننا العمل بالطريقة التي نرغب بها.

منذ 7 ساعات

المفوضية الأوروبية: وصول أكثر من 3.8 ملايين شخص إلى الاتحاد الأوروبي هربا من الحرب الروسية في أوكرانيا.

Over 3.8 million people fleeing Russia's invasion have arrived in the EU. One of the people's immediate needs is to convert hryvnia banknotes into the currency of the host country. Today, we propose to make the conversion under the same conditions in all EU countries possible. — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 1, 2022

منذ 8 ساعات

عمدة كييف: معركة كبيرة قرب العاصمة

قال عمدة العاصمة الأوكرانية إن معركة كبيرة تدور الآن شمال وشرق العاصمة، مضيفا أن الوضع في العاصمة لا يزال خطيرا، ونصح من يريد العودة إليها بالتروي. وكانت السلطات في العاصمة الأوكرانية قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إن القوات الروسية تنسحب من بعض المناطق حول العاصمة، ولكنها تعزز مواقعها في مناطق أخرى.

منذ 8 ساعات

رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا: لم تتغير مواقفنا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس.

منذ 9 ساعات

الرئيس التركي:

نسعى لاستضافة اجتماع يضم الرئيسين الروسي والأوكراني وتحديد موعده وهما إيجابيان في هذا الشأن.

سنكون سعداء جدا إذا تمكنّا من جمع الرئيسين الروسي والأوكراني في إسطنبول واتفقنا على تحويل المسار السلبي للأزمة إلى إيجابي.

نحاول الوصول إلى نتيجة بشأن لوغانسك ودونباس من خلال التواصل مع الرئيسين بوتين وزيلنسكي.





منذ 9 ساعات

رويترز: وزارة الدفاع الألمانية توافق على تسليم ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

لودريان: على روسيا أن تتوقع أنها لن تكسب هذه الحرب وعلينا مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادة أراضيها.

منذ 9 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية عن مفاوض روسي: استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو.

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

ننتظر الرد الروسي الرسمي على مقترحاتنا.

لا يوجد أي قوى أجنبية تضغط علينا في ما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا.

سنكون ممتنين لتركيا لو استطاعت تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

لا يمكنني نفي أو تأكيد الادعاء بتورط قوات أوكرانية في إحراق مستودعات وقود داخل روسيا.

الجيش الروسي تسبب في تعرض جنوده لإشعاعات نووية في مدينة تشرنوبل.

منذ 10 ساعات

بيسكوف: يمكن إلغاء المرسوم المتعلق بالدفع بالروبل لقاء الغاز إذا طرأت أي مستجدات في الموضوع.

منذ 10 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية انسحبت من محطة تشرنوبل النووية بسبب الخسائر والتعرض للإشعاع.

منذ 10 ساعات

الكرملين:

الهجوم الأوكراني على مخازن الوقود في بيلغورود لا يخلق أجواء ملائمة لاستمرار محادثات السلام.

الانتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي لا يعني قطع الغاز في الأول من أبريل/نيسان إن لم يتم الدفع.

وفد من وزراء خارجية 6 دول عربية سيزور موسكو الأسبوع المقبل.





منذ 10 ساعات

وزير الخارجية الروسي:

لدينا تقدم في مسار المفاوضات خاصة في ما يتعلق بحياد أوكرانيا عسكريا.

نسعى إلى تعزيز العلاقة مع الأسواق الآسيوية لتقليل استخدام الدولار وتخطي العقوبات غير الشرعية.

لمسنا تفهما لدى الأوكرانيين للأوضاع الجديدة في شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس.

نعمل على تجاوز الظروف التي نجمت عن العقوبات الغربية على روسيا بتعزيز علاقاتنا مع أصدقائنا الحقيقيين.

سنعزز استخدام الروبل الروسي في معاملاتنا التجارية الدولية.

دول الناتو تريد أن تجعل أوكرانيا جبهة جديدة ضد روسيا وهذا ما نرفضه.

نرى ما يجري من تسليح وتشغيل لمختبرات بيولوجية في أوكرانيا بدعم من الدول الغربية ولن نقبله.

منذ 10 ساعات

الدفاع التركية: نواصل اتخاذ التدابير اللازمة إزاء خطر انجراف الألغام في البحر الأسود بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات والمنظمات المعنية.

منذ 11 ساعة

وكالة "تاس" عن مصدر روسي: استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم عبر تقنية الفيديو.

منذ 11 ساعة

وزير الخارجية التركي: 30 مواطنا تركيا ما زالوا عالقين في ماريوبول.

منذ 11 ساعة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: روسيا وأوكرانيا وافقتا على خطة إجلاء من ماريوبول لكن العملية غير مؤكدة اليوم.

منذ 12 ساعة

تشيرنيهيف

قال حاكم منطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، في خطاب مصور اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة، لكنها لم تغادر بالكامل بعد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس إن "الضربات الجوية والصاروخية (ما زالت) ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمّن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وذكر أن من السابق لوقته أن تتخلى القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها، لأن القوات الروسية "لا تزال على أرضنا".

وقالت روسيا يوم الثلاثاء إنها ستقلص العمليات في منطقتي تشيرنيهيف وكييف.

منذ 12 ساعة

عمدة بروفاري الأوكرانية: القوات الروسية انسحبت جزئيا من بروفاري بضواحي كييف.

منذ 12 ساعة

"إنترفاكس": رفع حالة التأهب بمقاطعة كورسك المحاذية لأوكرانيا على خلفية استهداف خزانات الوقود في بيلجورود.

منذ 13 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

قواتنا تقوم بعمليات بحث واستطلاع وتمشيط مناطق في محيط كييف بهدف التمركز فيها.

أوقفنا تحركات للجيش الأوكراني باتجاه غوستوميل- بوتشا- أوزيرا.

قواتنا تسيطر على شريط بطول 5 كيلومترات من نهر إربين باتجاه كييف.

تدمير 6 منشآت عسكرية أوكرانية بما فيها 5 مستودعات ذخيرة وصواريخ وأسلحة مدفعية.

سلاح الجو الروسي شنّ ضربات على 52 هدفا عسكريا أوكرانيا بينها 3 مواقع قيادة.

دمرنا 353 مسيّرة أوكرانية و1839 دبابة و52 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء الحرب.

منذ 13 ساعة

وزارة الداخلية الأوكرانية: أكثر من 38 ألف شخص غادروا أوكرانيا الليلة الماضية.

منذ 13 ساعة

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سألتقي مسؤولين روسا كبارا اليوم في كالينينغراد.





منذ 13 ساعة

قمة مع الصين

يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة قمة افتراضية مع الصين على خلفية القلق المتزايد من تقارب بكين المتواصل مع موسكو وإحجامها عن إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من انتشار الروس في جنوب بلاده.

وقال الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون إن الاجتماع "سيركز على الدور الذي نحث الصين على ممارسته، أي أن تكون إلى جانب مبادئ القانون الدولي من دون غموض وأن تمارس كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا".

منذ 13 ساعة

رويترز عن مساعد عمدة ماريوبول: القوات الروسية تمنع وصول المساعدات إلى المدينة والخروج منها أصبح خطيرا جدا.

منذ 14 ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: يستمر الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من غرب كييف باتجاه الحدود مع بيلاروسيا.

منذ 14 ساعة

وزارة الدفاع البريطانية: تشيرنيهيف وكييف تعرضتا لقصف متواصل رغم المزاعم الروسية بتقليص عملياتها هناك.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف يستهدف مبنى الاستخبارات الخارجية الأوكرانية في كييف.

منذ 14 ساعة

وزارة الطوارئ الروسية:

إصابة شخصين في قصف مخازن وقود في بيلغورود وفرق الإطفاء تعمل على منع انتشار الحريق.

القصف الأوكراني أدى إلى اشتعال النار في 8 خزانات وقود في بيلغورود ويحتمل انتشارها إلى 8 أخرى.

منذ 15 ساعة

تطور نوعي

قال حاكم إقليمي إن مروحيتين حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلجورود الروسية، اليوم الجمعة، بعدما اخترقتا الحدود على ارتفاع منخفض.

وأضاف حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة، وقال عنها جلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

منذ 15 ساعة

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تعيد نشر عناصر من قواتها من جورجيا لتعزيز غزوها لأوكرانيا.

منذ 15 ساعة

وجود دائم

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في نشرة بوقت مبكر من اليوم الجمعة إن القوات الروسية تريد الإبقاء على وجودها العسكري في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وتحدث القادة العسكريون عن محاولات روسيا لإنشاء إدارة في المناطق التي احتلتها بأقاليم دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون. وكان من المتوقع استمرار القتال في تلك المناطق.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل من أن روسيا تعتزم إجراء استفتاء "زائف" في إقليم خيرسون (جنوبي أوكرانيا) من أجل إقامة "جمهورية شعبية" هناك على غرار ما أعلنته في المناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

رويترز عن وكالة الإعلام الروسية: مسؤول كبير بوزارة الخارجية الروسية يقول إن موسكو سترد على العقوبات الأوروبية.





منذ 19 ساعة

الرئيس الأوكراني: إقالة رئيس الأمن الداخلي ومدير فرع الجهاز في خيرسون لأنهما خانا قسم الولاء للدولة.

منذ 19 ساعة

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية انسحبت من المناطق التي واجهت صعوبات فيها للتركيز على مناطق أكثر أهمية.

منذ 19 ساعة

الرئيس الأوكراني: قواتنا تصدت للقوات الروسية في شمال كييف باتجاه تشيرنيهيف وفي سومي.

منذ 19 ساعة

الرئيس الأوكراني: الوضع في المناطق الجنوبية وفي إقليم دونباس لا يزال صعبا جدا.