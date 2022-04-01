خضع لتحقيق أمني.. الغنوشي يصف قرار حل البرلمان التونسي بالباطل والخطير وسعيّد: الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة

مثُل رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي ونواب آخرون -اليوم الجمعة- أمام الشرطة المختصة بقضايا الإرهاب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، عقب جلسة للبرلمان المجمّد اعتبرها الرئيس قيس سعيّد محاولة انقلابية فاشلة، في حين قال سعيّد إن إن الحوار سيكون وفق مخرجات الاستشارة الوطنية، وإن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة.

وأظهر مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي الغنوشي (الذي يرأس أيضا حركة النهضة) محاطا بأفراد من الأمن، وهو يلوح لأشخاص تجمّعوا أمام مقر لقوات الأمن بالعاصمة التونسية، قبل أن يدخل المبنى.

وقال رئيس البرلمان المنحل إنه امتثل للتحقيق احتراما للقضاء، مع التمسك وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، واصفا قرار حل البرلمان بالخطير والباطل.

وكان مساعد رئيس مجلس النواب التونسي المنحل قال في وقت سابق اليوم للجزيرة إن الغنوشي قرّر المثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب، للإدلاء بإفادته فيما يتعلق بالجلسة البرلمانية الافتراضية التي عقدت الأربعاء بمشاركة 121 نائبا، وشهدت إقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت بالخصوص حلّ الحكومة وتعليق أعمال البرلمان.

وردّ الرئيس التونسي على هذه الجلسة البرلمانية الافتراضية بالإعلان عن حلّ البرلمان، وقال إنه اتخذ القرار بناء على الفصل 72 من الدستور؛ "حفاظا على الدولة ومؤسساتها". وجاء القرار بعد 8 أشهر من تعليق سعيّد أعمال مجلس النواب، وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب الغنوشي إن فرقة مكافحة الإرهاب وجّهت دعوة للغنوشي للمثول أمامها.

ووصف المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري التحقيق مع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة بتهمة التآمر على أمن الدولة، بالسابقة الخطيرة.

وأفادت المحامية لمياء الفرحاني -في اتصال مع الجزيرة- بأن الوحدة التونسية المختصة بجرائم الإرهاب استمعت إلى 3 نواب تونسيين وأبقتهم في حالة سراح إلى حين عرضهم على النيابة العامة الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس التونسي طلب التحقيق مع النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية، ووصفهم بالمتآمرين، ولاحقا فتحت محكمة الاستئناف تحقيقا في الجلسة بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال.





"برلمان بالمهجر"

ومع بدء ملاحقة العديد من أعضاء البرلمان المنحل، أعلن رئيس كتلة حزب قلب تونس النائب أسامة الخليفي -في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك- أنه سيتم إطلاق مشاورات لإنشاء برلمان في المهجر، وطلب اللجوء السياسي للنواب لحمايتهم مما وصفه بـ"بطش الانقلاب".

وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، أعلن ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، بسبب إلغائه ولاية برلمانية تعسفا، وفق تعبيره.

وأرفق المذيوب التدوينة بنص شكوى مطولة، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، ومقرّه جنيف بسويسرا.

الحوار والانتخابات

وفي تصريحات جديدة، قال الرئيس التونسي إن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية التي أعلنت نتائجها اليوم الجمعة.

وأضاف خلال استقباله أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) أن "الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة، بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب وما زالوا ينكّلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل"، حسب تعبيره.

وفي مواجهة دعوات من عدة أحزاب لإجراء انتخابات مبكرة بعد حلّ البرلمان، أعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر، وقال خلال تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية إن من يريد تطبيق الفصل 89 من الدستور -الذي يحدد أجلا أقصاه 90 يوما لإجراء الانتخابات- واهم، على حد وصفه.

وأضاف أن الانتخابات التشريعية ستجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد الذي كان قد أعلنه سابقا.

وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي -في تصريحات عقب حلّ البرلمان- أن الحركة لن تشارك في استفتاء على إصلاحات دستورية وقانونية يعتزم الرئيس سعيد تنظيمه في يوليو/تموز المقبل.

3/1 الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية

31 مارس 2022

نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعرب الولايات المتّحدة عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 31, 2022

مواقف دولية

وفي ردود الفعل الخارجية، قالت الخارجية الألمانية -اليوم الجمعة- إن إعلان الرئيس التونسي حل البرلمان مؤسف للغاية.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن خطوات سعيد تثير الشكوك حول إمكانية الحفاظ على التقدم الديمقراطي الذي تم إحرازه، مؤكدة أن الطريق نحو نظام ديمقراطي ودستوري يمر حصرا عبر الحوار بين الرئيس التونسي والأطراف المنتخبة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عبّر -أمس الخميس- عن قلق بلاده من حلّ البرلمان التونسي وملاحقة بعض نوابه قضائيا.

ودعا برايس إلى إعادة تفعيل البرلمان التونسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين أنه لا يمكن إجراء إصلاح سياسي دون شفافية وتنسيق مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبالتزامن، ندد مشرعون أميركيون بقرار الرئيس قيس سعيّد حلَّ البرلمان، وقالوا إنهم يعتبرونه تهديدا جديدا للديمقراطية في البلاد.

وفي نيويورك، أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلق المنظمة الدولية من قرار الرئيس التونسي حلّ البرلمان.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تحث جميع الجهات الفاعلة التونسية على تجنب أي أعمال قد تزيد من التوترات السياسية.

الاستشارة الإلكترونية

في هذه الأثناء، نشرت الحكومة التونسية -اليوم الجمعة- نتائج استفتاء أجرته إلكترونيا بشأن مدى تأييد المواطنين للتحول إلى النظام الرئاسي.

وقد أظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية مشاركة قرابة نصف مليون شخص، ورغبة 86.4% من المشاركين في تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، بدلا من النظام البرلماني القائم.

ووفق البيانات التي كشف عنها وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، فقد بلغ عدد المشاركين في الاستشارة 534 ألفا و915 شخصا، دون تحديد نسبة من يحق لهم التصويت منهم، حيث كانت متاحة لكل تونسي يزيد عمره على 16 عاما.

وبلغ العدد النهائي للتونسيين الذين يحق لهم الانتخاب 7 ملايين و155 ألف ناخب، وفق بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 2019.

وكان سعيّد أطلق منتصف يناير/كانون الثاني الماضي "الاستشارة الوطنية الإلكترونية"، بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/آذار الماضي.

وخلال اجتماعه مع وزير تكنولوجيات الاتصال، قال سعيّد إن الاستشارة شهدت 120 ألف هجمة إلكترونية ومحاولة لإفشالها من الداخل والخارج، وتم التصدي لها.

البحيري يتهم

على صعيد آخر، اتهم وزير العدل التونسي السابق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري -اليوم الجمعة- الرئيس قيس سعيد بالتسبب في عزلة تونس وإفلاسها.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه، قال البحيري إنه تعرّض لاختطاف ومحاولة اغتيال يقف خلفها وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مضيفا أن ذلك كان مسبوقا بحملة تشهير صحفية، على حد تعبيره.

واحتجز الوزير السابق أكثر من شهرين قيد الإقامة الجبرية، ورفع عنه هذا الإجراء مطلع مارس/آذار الماضي، بعد أن خاض إضرابا طويلا عن الطعام وظلَّ معظم تلك الفترة في المستشفى.

كما رفعت الإقامة الجبرية عن المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي الذي اعتقل مع البحيري في نفس اليوم.