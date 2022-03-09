يشير المؤرخ الأميركي إلى عواقب جيوستراتيجية واسعة للحرب في أوكرانيا، ستدفع روسيا بسرعة إلى أحضان الصين، وهذا سيؤثر على مستقبل التحالف الأميركي مع تايوان واليابان والهند، كما ستتأثر علاقة روسيا بدول الشرق الأوسط، بخاصة سوريا. وتوقع أن تؤثر الحرب على علاقات روسيا مع تركيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج.

واشنطن- وسط رفض أميركي صارم لفكرة فرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي الأوكرانية، يستمر القتال في جبهات عدة بين القوات الروسية المتقدمة من جهة، والمقاومة العسكرية والمدنية الأوكرانية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته بتحقيق عملياته العسكرية في أوكرانيا أهدافها وفق الجدول الزمني المحدد لها، يتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار القتال ويطالب مواطنيه في المناطق التي سيطر عليها الروس بالمقاومة، ويدعو الغرب لمدّه بما يحتاج إليه من طائرات مقاتلة.

ولتقييم العمليات العسكرية، وإلى أي مسار تتجه الأوضاع في الأزمة الأوكرانية، حاورت الجزيرة نت باري شتراوس، البروفيسور المتخصص في التاريخ العسكري بجامعة "كورنيل" وزميل الدراسات في معهد "هوفر" بجامعة "ستانفورد" الأميركية.





فشل إستراتيجية "الصدمة والرعب"

مثل الحال في كل الحروب والمواجهات العسكرية، يشير شتراوس إلى أن "الحقيقة هي الضحية الأولى، فهناك كثير مما لا نعرفه في التفاصيل العملياتية، لكن يبدو أن الروس فشلوا في مقامرتهم للاستيلاء على أوكرانيا سريعا بإستراتيجية الصدمة والرعب، ويبدو أنهم الآن ينفذون خطتهم الاحتياطية البديلة، وهي الغزو الواسع النطاق بقوة ساحقة".

يقول شتراوس إنه "على الرغم من المشاكل اللوجستية (في الإمدادات) التي يواجهها الروس، ورغم أن المجندين الروس يعانون من مشاكل في الروح المعنوية، فإنهم يواصلون التقدم على جبهات عدة، في الجنوب والشرق وكذلك من الشمال. ومع ذلك، فإن الأوكرانيين يبدون مقاومة شديدة، ولهذا السبب نرى الروس يميلون إلى السيطرة على الطرق الرئيسة، وليس على القرى أو المدن".

وتوقّع المؤرخ أن مدى الحرب يرتبط بقدرة المقاومة الأوكرانية على المقاومة، و"حتى الآن يظهر أن معنوياتهم كبيرة، وإذا زوّدهم الغرب بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات بأعداد كبيرة، فإن الأوكرانيين قادرون على إلحاق ضرر حقيقي بالقوات الروسية".

وستستمر الحرب والمعارك ما استمر صمود الأوكرانيين، ويقول شتراوس إن "عامل التكيّف مع الأوضاع المتغيرة عسكريا وعملياتيا على الأرض سيلعب دورا حاسما، بخاصة أن هناك كثيرا مما لا نعرفه بعد عن هذه التفاصيل".

وشكّك شتراوس في لجوء روسيا إلى "التكتيكات الوحشية" نفسها ضد المدن الأوكرانية التي استخدمتها في المدن السورية، "ومن غير الواضح إذا كان الروس سيخاطرون بالدخول في حرب مدن للسيطرة على مدن كبيرة مثل كييف العاصمة"، حسب قوله.

حلم استعادة المجد التاريخي

وضع الرئيس الروسي شروطا لإنهاء الحرب؛ منها إعلان حياد أوكرانيا وعدم ضمّها عاجلا أو آجلا إلى حلف الناتو، ونزع سلاحها، والقضاء على ما يعدّه نزعة قومية متطرفة.

ويوضح المؤرخ شتراوس أن هدف بوتين دوما هو "العمل على استعادة المجد التاريخي لروسيا"، ويضيف أن من الواضح أنه أراد غزو أوكرانيا، أو على الأقل النصف الشرقي منها للاحتفاظ به.

وعلى المدى البعيد، يودّ الرئيس بوتين، حسب المؤرخ، أن يدفع حلف شمال الأطلسي إلى خارج دول أوروبا الشرقية، "ولا أتصور أن يقدم بوتين على تهديد رومانيا أو دول البلطيق على سبيل المثال كجزء من الصراع الحالي، ولكن لا يمكن استبعاد أي منهما تماما في مرحلة لاحقة"، على حد تعبيره.





لا ينبغي تجاهل تهديدات بوتين النووية

ويدعم شتراوس الرأي القائل إن إدارة بايدن توقّعت الهجوم الروسي، ونشرت معلومات استخباراتية مرات عدة عن طبيعة وحجم الحشد العسكري الروسي وما يعنيه.

ويحذر شتراوس من تجاهل تهديد الرئيس بوتين باللجوء إلى الحرب النووية إذا استدعت الضرورة ذلك، لكنه يأمل أن يكون مجرد تهديد فقط.

ويلفت إلى أن الولايات المتحدة لم تغيّر أيا من استعداداتها النووية ردا على ذلك، وهو ما يشير إلى أن إدارة بايدن لا يعتريها القلق من هذه التهديدات، طبقا لرؤية شتراوس.

العقوبات وسلوك ألمانيا المفاجئ

فرضت الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون والآسيويون كثيرا من العقوبات الاقتصادية على روسيا، إلا أن شتراوس يرى أن المفاجأة الكبرى كانت سلوك الألمان، "فلم أكن أتوقع منهم إجراء تغييرات هائلة مثل مضاعفة ميزانية الدفاع، ورغبتهم في شراء طائرات إف-35 من الولايات المتحدة، وقيامهم بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ووقف مشروع أنابيب نقل الغاز نوردستريم 2".

يقول شتراوس "كل ذلك يثير الدهشة بشكل خاص من جانب حكومة ائتلافية يقودها الاشتراكيون، وسيتعين علينا أن نراقب ونرى مدى عمق التغيير الألماني وطول أمده".

وبتقدير شتراوس ستتسبب العقوبات الغربية بكثير من الألم لروسيا، ولكن من غير المرجح أن تردع الرئيس الروسي، وينبّه المؤرخ العسكري "علينا تذكر أن لدى روسيا احتياطيات نقدية كبيرة بالدولار، ويبدو أن بوتين يسيطر بقوة على الأوضاع الداخلية في بلاده. ومن غير الواضح أيضا إلى متى ستبقي الولايات المتحدة والدول الغربية على العقوبات الواسعة، لأن لهذا تكاليف أيضا يتكبدها الطرف الغربي".

ويرجح أن بوتين قد "توقع رد الفعل الأميركي، لكنه في الوقت ذاته لم يتوقع الرد الألماني الذي مثّل المفاجأة الكبرى لروسيا التي فوجئت أيضا بحجم التضامن السريع والشعور المشترك بالخطر الروسي الذي أظهره حلف شمال الأطلسي".





روسيا إلى أحضان الصين

من ناحية أخرى، يؤكد المؤرخ شتراوس وجود عواقب جيوستراتيجية واسعة للحرب في أوكرانيا، "ستدفع روسيا بسرعة إلى أحضان الصين، وهذا بدوره من المرجح أن يؤثر على مستقبل التحالف الأميركي مع تايوان واليابان والهند، والمنافسة الإستراتيجية مع الصين. فالهند دولة كبيرة ومهمة ولها علاقات جيدة مع روسيا والولايات المتحدة، وذلك يضعها في موقف حساس".

ولا يستبعد شتراوس أن تؤثر الحرب على علاقة روسيا بدول الشرق الأوسط، بخاصة سوريا، وتوقع أن تؤثر الحرب على علاقاتها مع تركيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج.

لكن من المفارقات، حسب شتراوس، أن الحرب في أوروبا عززت من تماسك حلف شمال الأطلسي، و"إذا استمر ذلك، فإنه سيضر روسيا كثيرا في المستقبل"، وفق تقديره.

وأخيرا، يرى المؤرخ العسكري أن العواقب الاقتصادية للحرب كبيرة، وستؤثر في كل شيء، من أسعار الطاقة والغذاء إلى تفاعلات أسواق الأوراق المالية العالمية.