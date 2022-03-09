روسيا تتهم أميركا بتطوير برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا وواشنطن وكييف تنفيان

طالبت روسيا الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بتقديم إيضاح رسمي للمجتمع الدولي بشأن ما قالت إنه نشاط للمختبرات البيولوجية والجرثومية الأميركية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -خلال إيجاز صحفي- إن روسيا حذرت مرارا من الأنشطة البيولوجية الأميركية قرب حدودها، مشيرة إلى أنها تعد خرقا للمعاهدات ذات الصلة.

وأضافت زاخاروفا أن بلادها توصلت إلى أدلة على الأنشطة البيولوجية خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "يمكننا بالفعل استنتاج أنه في المختبرات البيولوجية الأوكرانية التي تقع على مقربة مباشرة من أراضي بلدنا يتم تطوير مكونات أسلحة بيولوجية".

بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي وصف أمس الثلاثاء المعلومات الروسية بشأن برنامج بيولوجي مفترض تدعمه واشنطن في أوكرانيا بالخاطئة والسخيفة.

كما نفى متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن يكون لدى بلاده أي برنامج بيولوجي عسكري، ووصف التصريحات الروسية بأنها ادعاءات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أمس الأول الاثنين -في بيان- أنه تم إجراء أبحاث على بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في مختبر بيولوجي في مدينة لفيف (غربي أوكرانيا) كجزء من برنامج بيولوجي عسكري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف قوله "يظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفيف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركيف وبولتافا".