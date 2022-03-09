تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. بريطانيا تزود كييف بمضادات جوية ولافروف يصل تركيا للتباحث مع نظيره الأوكراني

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بدعم وتمويل تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، في حين حملت وزارة الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمسؤولية عما يجري في أوكرانيا.

وبينما بدأت الأربعاء عمليات لإجلاء المدنيين من العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدن خاركيف (شرق) وتشرنيهيف (شمال) وسومي (شرق) وماريوبول (جنوب) فضلا عن انرهودار (جنوب)، قلل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كولبيا من أهمية النتائج المرتقبة من اجتماعه غدا بنظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا.

وطلبت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء من الإدارة الأميركية أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفه بأنه برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا، يشمل مسببات لأمراض فتاكة بما في ذلك الطاعون والجمرة الخبيثة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي واشنطن إلى الشفافية بشأن هذا الأمر، الذي نفته كييف ووصفه متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأنه سخيف.

من جهتها، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في وقت سابق اليوم إن القوات المسلحة وافقت على وقف إطلاق النار -اليوم الأربعاء- في المناطق التي توجد فيها ممرات إنسانية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

ويأتي ذلك مع دخول مئات الآليات الروسية إلى جبهات القتال المحيطة بالعاصمة كييف، ودخول قوات روسية إلى وسط مدينة سكادوفسك في مقاطعة خيرسون (جنوب)، في حين أعلن الانفصاليون في مقاطعة دونيتسك (شرق) سيطرتهم على مدينة فولنوفاخا (جنوب شرق).

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الرابع عشر من هذه الحرب:

منذ 8 ساعات

الخارجية الأميركية:

روسيا تختلق ذرائع كاذبة في محاولة منها لتبرير أعمالها المروعة في أوكرانيا

روسيا لديها برامج أسلحة كيميائية وبيولوجية نشطة وتنتهك الاتفاقيات الدولية في هذا المجال

منذ 8 ساعات

CNN عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي:

القصف الروسي على أوكرانيا أصبح عشوائيا بشكل متزايد

نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا مع تجنب تجاوز أي خطوط حمراء

يجب أن تكون هناك طريقة أخرى لنقل الطائرات البولندية إلى أوكرانيا

يمكننا مساعدة أوكرانيا في الدفاع الجوي لتتصدى للطائرات الروسية

منذ 8 ساعات

الخارجية الأميركية: الكرملين يتعمد نشر أكاذيب بقيام واشنطن وكييف بأنشطة أسلحة كيماوية وبيولوجية بأوكرانيا

منذ 9 ساعات

متحدث باسم الجيش البريطاني: عدد من الجنود عصوا الأوامر وسافروا لأوكرانيا بصفة شخصية ونحثهم على العودة

منذ 9 ساعات

رويترز عن مسؤول أوكراني: إجلاء نحو 48 ألف شخص عبر الممرات الآمنة

منذ 9 ساعات

زيلنسكي:

أخطأ الأميركيون الحكم علي حين عرضوا خروجي من البلاد، لكن سأبقى هنا مع شعبي وعائلتي

ما يفعله المحتلون الروس في ماريوبول يتجاوز كل الفظائع

منذ 10 ساعات

البنتاغون:

الرتل الروسي شمال العاصمة كييف متوقف وقد تعرض لهجمات فعالة من القوات الأوكرانية

لاحظنا أن الصين أعربت عن دعم ضمني لحرب روسيا

لا نطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا وهذه مجرد دعاية روسية مضحكة وعبثية.

وزير الدفاع الأميركي أبلغ نظيره البولندي أن واشنطن لا تدعم نقل مقاتلات إلى أوكرانيا.

القدرات الجوية الروسية الكبيرة تقلصت فعاليتها بسبب الدفاعات الجوية الأوكرانية.

التقييم الاستخباراتي وجد أن نقل مقاتلات إلى أوكرانيا قد يؤدي لتصعيد بين روسيا والناتو.

نقل مقاتلات ميغ إلى أوكرانيا ينطوي على مخاطر كبيرة.

نعتقد أن أفضل طريقة لدعم الدفاع عن أوكرانيا هي توفير أسلحة مضادة للمدرعات والطائرات.





منذ 10 ساعات

سي إن إن عن مسؤول أوكراني: عمليات الإجلاء من كييف مستمرة والآلاف يحاولون الفرار عبر ممرات وافقت عليها روسيا.

منذ 10 ساعات

سي إن إن عن مسؤول أوكراني: أرتال مركبات الذين يحاولون الفرار من العاصمة كييف تمتد على مسافة ١٥ كلم.

منذ 11 ساعة

نيويورك تايمز:

الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 13 ألفا من مناهضي الحرب على أوكرانيا منذ بدء العمليات.

يوم الأحد شهد أعلى حصيلة اعتقالات في يوم واحد شملت أكثر من 5300 متظاهر في 74 مدينة روسية.

منذ 11 ساعة

أمير دولة قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، ويبحث معه الأزمة الأوكرانية وسبل حلها دبلوماسيا.

منذ 12 ساعة

البيت الأبيض: الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية ضد المدنيين الأبرياء في أوكرانيا أمر مروع.

منذ 12 ساعة

الأناضول: اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن مساء الخميس.

منذ 12 ساعة

الفرنسية: وصول وزير الخارجية الروسي إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.

منذ 12 ساعة

دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 12 ساعة

رويترز عن البنك المركزي الروسي: سوق الأسهم لن تفتح أبوابها الخميس.

منذ 12 ساعة

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن متشككة في استعداد بوتين للانخراط في دبلوماسية جادة.

منذ 12 ساعة

وزيرة خارجية كوسوفو للجزيرة: قررنا اتخاذ سلسلة إجراءات لنساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

منذ 12 ساعة

البيت الأبيض:

مسؤولون دفاعيون على تواصل مع أوكرانيا والناتو بشأن الطائرات الحربية

لا تزال هناك تساؤلات على الصعيد اللوجستي تتعلق بنقل الطائرات من بولندا

نرحب بوقف شركات أمريكية أعمالها في روسيا وسنتخذ على الأرجح خطوات في حال مصادرة أرصدتها





منذ 12 ساعة

شركة أمازون توقف شحنات التجزئة إلى روسيا وتقطع خدمة برايم فيديو

منذ 12 ساعة

حرس الحدود الفنلندي: 44 ألف شخص عبروا من روسيا إلى فنلندا الشهر الماضي مقارنة مع 27 ألفا في فبراير 2021

منذ 13 ساعة

هآرتس: إسرائيل أصدرت 1400 تأشيرة هجرة للروس منذ غزو أوكرانيا

منذ 13 ساعة

شركة ماكسار لصور الأقمار الصناعية: صور صباح اليوم من ماريوبول تظهر أضرارا واسعة في البنية التحتية المدنية

منذ 13 ساعة

منظمة الصحة العالمية: تحققنا من 18 هجوما على منشآت صحية في أوكرانيا أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل

منذ 13 ساعة





السفير الأوكراني في برلين:

رفض ألمانيا فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين سكين في ظهر أوكرانيا.

إذا لم نوقف بوتين الآن فلن تكون أوكرانيا هي الأخيرة

منذ 13 ساعة

وول ستريت جورنال عن السلطات الأوكرانية: انقطاع الكهرباء عن تشيرنوبل قد يؤدي لذوبان الوقود النووي المستنفد.

منذ 13 ساعة

الجيش الأوكراني: اعترضنا صاروخا روسيا من نوع إسكندر كان موجها نحو مدينة كرامتورسك في إقليم دونباس.

منذ 13 ساعة

وول ستريت جورنال: الجيش الفرنسي يخفي تفاصيل الدعم العسكري لأوكرانيا تجنبا لاستفزاز روسيا.

منذ 13 ساعة

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: رد الفعل الدولي بعد غزو روسيا لأوكرانيا سيكبح سعي الصين تجاه تايوان.

منذ 14 ساعة

رئيس الوزراء البريطاني: نبحث تعزيز دفاعات أوكرانيا ضد الضربات الجوية وسنحاسب بوتين على جرائمه الفظيعة.

منذ 14 ساعة

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية الأميركي والبريطاني

وزير الخارجية الأميركي:

نسقنا مع الاتحاد الأوروبي والناتو ضد الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا.

بريطانيا أرسلت مساعدة أمنية فتاكة لأوكرانيا وفرضت عقوبات على بوتين ومساعديه.

الممرات التي تصل إلى روسيا وبيلاروسيا عبثية، إذ لا يمكن الفرار إلى البلد المعتدي.

القرار بشأن نقل أي معدات عسكرية لأوكرانيا مرتبط بقرار الدول فرادى ونتشاور معها لذلك.

نتشاور عن كثب مع بولندا وبريطانيا وشركاء آخرين ووفرنا دعما استثنائيا لأوكرانيا وسيستمر.

معجبون بزيلنسكي وشجاعة الشعب الأوكراني بوقوفهم في وجه بوتين.

الحرب يجب ألا تتوسع، ويجب إنهاؤها ومنع وصولها إلى أراضي الناتو.

توسع رقعة الحرب لا يصب في مصلحة بلدنا ولا في مصلحة أوكرانيا.

العمل العدواني لبوتين في أوكرانيا يجب أن يفشل.

الهدف من العقوبات المفروضة على روسيا هو عرقلة الاقتصاد وجعله عاجزا عن تمويل الحرب.

العدوان الروسي على أوكرانيا ستكون له تداعيات على روسيا وشعبها.

خلال الأزمة التي خلقها بوتين سعينا لتوفير خيارات لحلها، لكنه مضى في عمله المروع.

بوتين أراد فرض حكومة دمية في أوكرانيا، وردنا سيستمر بتوفير ما يحتاجه الشعب الأوكراني.

روسيا ستتعرض لهزيمة إستراتيجية، وسيتحقق ذلك بدعم الأوكرانيين.

مستمرون بالعمل على ضمان استقلال أوكرانيا وهزيمة بوتين.

وزيرة الخارجية البريطانية:

العدوان غير القانوني ضد أوكرانيا يسبب الكثير من المعاناة دون أن يحقق أي تقدم.

الأوكران فاجأوا روسيا بمقاومتهم وبوتين يجب أن يفشل.

نرحب بقرار اليابان وألمانيا ودول أخرى إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

سوف ننهي الاعتماد على الأنظمة السلطوية في الحصول على مصادر الطاقة.

سنوفر المضادات الجوية لأوكرانيا.

ينبغي أن نتبرع لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا ومن يحاربون من أجل قضية عادلة.

منذ 14 ساعة

واشنطن بوست: نحو 300 شركة أوقفت عملياتها أو غادرت السوق الروسية منذ إعلان بوتين غزو أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني: الغارة الجوية الروسية على مستشفى مدينة ماريوبول حدثت أثناء وقف إطلاق النار.

منذ 14 ساعة

الدفاع الروسية: أكثر من ٤٨ ألف أوكراني وأجنبي طلبوا من موسكو إجلاءهم إلى روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

منذ 14 ساعة

مسؤول رفيع بالبنتاغون:

ماريوبول لا تزال معزولة والقوات الأوكرانية تبدي مقاومة صلبة.

هناك مؤشرات على أن القوات الروسية تستخدم ذخائر غير دقيقة.

القوات الروسية أحرزت تقدما شمال ميكولايف وهي على مسافة 15 كلم من وسط المدينة.

القوات الروسية أحرزت تقدما على أطراف خاركيف ووصلت لمسافة 10 كلم من وسط المدينة.

القوات الروسية لم تحرز تقدما باتجاه العاصمة الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

لا مؤشرات على إنزال بحري روسي وشيك في أوديسا.

نحو 90% من القوات القتالية الروسية لم تلحق بها أضرار وجاهزة للقتال.

القوات الروسية خسرت مئات من عرباتها ومدرعاتها في أوكرانيا.

لا نسعى إلى نزاع مسلح مع روسيا.

لا مؤشرات على أن روسيا تسعى إلى حشد قوات إضافية للحرب في أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

الدفاع الروسية: إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية الأربعاء لم يحقق النتائج المتوقعة بسبب سلطات كييف.

منذ 14 ساعة

البنتاغون: مزاعم موسكو حول إدارة الولايات المتحدة مختبرات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا زائفة ومثيرة للسخرية.

منذ 14 ساعة

الرئيس الأميركي:

سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع في الدفاع عن بلده.

دعوت الكونغرس لتمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

منذ 15 ساعة

مسؤول رفيع بالبنتاغون: روسيا أطلقت أكثر من 710 صواريخ منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

منذ 15 ساعة





الكرملين:

بوتين يبحث مع المستشار الألماني تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

بوتين بحث مع شولتس الجهود الدبلوماسية ونتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

منذ 15 ساعة

مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية: عمليات الإجلاء كانت متاحة من سومي وإنرهودار ولم تكن ممكنة من خاركيف.

منذ 15 ساعة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل 516 وإصابة 908 في أحدث إحصاء للضحايا المدنيين في الصراع بأوكرانيا.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني:

العديد من الأطفال تحت أنقاض مستشفى ولادة استهدفته القوات الروسية في ماريوبول.

يجب وقف القتل وإغلاق أجوائنا فورا.

منذ 15 ساعة

عمدة خاركيف الأوكرانية: القصف الروسي على المدينة مستمر.

منذ 16 ساعة

وزير الخارجية القطري يلتقي نظيرته الألمانية ويبحث معها آخر المستجدات الدولية.

وزير الخارجية القطري: سنستمر بالعمل مع شركائنا الدوليين لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

منذ 16 ساعة

مصدر عسكري أوكراني للجزيرة: وصول نحو ٣٠٠ آلية عسكرية روسية إلى بلدة بروزوفيل لدعم جبهتي إربين وستويانكا.

منذ 16 ساعة

نائب وزير الخارجية البولندي للجزيرة:

إذا سمحنا لبوتين أن ينتصر في هذه الحرب فسوف يهاجم دولا أخرى في المستقبل.

يجب دعم جهود الدفاع عن أوكرانيا ومهاجمة اقتصاد روسيا لأنه يخدم الحرب.

مستعدون لتوفير مقاتلات لأوكرانيا لكن يجب اتخاذ القرار ضمن الناتو.

الحرب على أوكرانيا اليوم هي حرب على مستقبل أوروبا.

منذ 16 ساعة

الحزب الحاكم في روسيا: لجنة حكومية وافقت على أولى خطوات تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

منذ 16 ساعة

وزير الخارجية البولندي: مستعدون لتسليم طائرات ميغ لأوكرانيا بطريقة منسقة مع الحلفاء في الناتو.

منذ 16 ساعة

صحيفة ذا هيل الأميركية: أعضاء من مجلس الشيوخ قدموا الثلاثاء مشروعا لتجميد احتياطيات روسيا من الذهب.

منذ 16 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع من أجواء بولندا لصالح الجيش الأوكراني.

تدمير 953 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

دمرنا 146 طائرة ومروحية تابعة للجيش الأوكراني.

دمرنا أكثر من 90٪؜ من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

مقاتلات حربية أوكرانية عدة غادرت إلى رومانيا ولا تشارك في المعارك.

منذ 17 ساعة

وزير الدفاع البريطاني: الطائرات المسيرة المصنوعة في تركيا تسبب ضررا بالغا لخطوط الإمداد الروسية في أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

احتجاجات في مدينة ريفينيسكا غرب أوكرانيا رفضا للحرب الروسية على البلاد.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا تقول إنها لتدمير آليات روسية في مدينة سومي.

منذ 17 ساعة

المستشار الألماني:

الحل العسكري لأزمة أوكرانيا غير منطقي.

نحتاج إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا وهو ما نحاول تحقيقه بالتنسيق مع شركائنا الدوليين.

نحتاج إلى تنويع مصادر إمداد المواد الخام التي تستخدمها صناعاتنا.

لن نرسل طائرات حربية إلى أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

"سي إن إن" عن مستشار الأمن القومي الأميركي: ندعو منتجي النفط إلى زيادة إمدادات النفط والوقت الآن مناسب لذلك.

قائد القوات الخاصة الأوكرانية في إربين للجزيرة: فتحنا الطريق أمام آلاف الأشخاص للخروج باتجاه جنوب المدينة.

منذ 17 ساعة

رئيس الوزراء الكندي: بوتين يمثل تهديدا للديمقراطية والأمن والسلام في أوروبا.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: مئات الأوكرانيين يغادرون مدينة إربين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

الاتحاد الأوروبي يمنع استخدام نظام سويفت المالي مع عدد من البنوك البيلاروسية.

منذ 18 ساعة

بلومبيرغ: بريطانيا تحتجز طائرة خاصة لاحتمال صلتها بالملياردير الروسي يوجين شفيدلر قبل إقلاعها إلى دبي.

منذ 18 ساعة

وزير الدفاع البريطاني: سنزيد الإمدادات العسكرية لأوكرانيا وسنسلمها قريبا شحنة من صواريخ جافلين المضادة للدروع.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الروسي يسيطر على عدة بلدات ويصبح على بعد 20 كلم شرق كييف.

منذ 18 ساعة

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: القوات الروسية تواصل قصفها لمدينة ماريوبول.

منذ 18 ساعة

الداخلية الألمانية : تسجيل أكثر من 80 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا.

وزير الدفاع البريطاني:

الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا ستصبح أكثر وحشية.

سنقدم مزيدا من الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

روسيا فشلت في تحقيق هدفها في إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.





منذ 18 ساعة

"سي إن إن" عن عمدة كييف:

قواتنا دمرت خطة الروس الذين طوقوا المدينة منذ عشرة أيام على أمل إسقاطها.

لدينا موارد تكفي لمدة أسبوع أو أسبوعين في العاصمة.

لا نعرف عدد القتلى والمصابين لعدم وجود قنوات اتصال لكننا نتوقع أن يكون الضحايا بالآلاف.

العاصمة الأوكرانية لا تزال الهدف بالنسبة للقوات الروسية التي تحاول محاصرتها.

هناك الآلاف من القوات الروسية شمالي العاصمة حيث يتواصل القتال.

منذ 18 ساعة

وفد ألمانيا في الناتو: مستمرون بتقديم الدعم لأوكرانيا والتعزيزات في ليتوانيا وسلوفاكيا وبحري البلطيق والشمال.

منذ 18 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني:

إذا توقفت المولدات الاحتياطية لتشغيل محطة تشيرنوبل فسيكون التسرب الإشعاعي وشيكا.

أطالب بالضغط على روسيا لوقف القتال في تشيرنوبل والسماح بعودة التيار الكهربائي.

منذ 19 ساعة

رئيس الوزراء الهولندي:

العقوبات الأوروبية الصارمة تؤثر على القادة والمسؤولين الروس.

يجب أن نخفف من اعتمادنا على النفط والغاز الروسيين والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة ولا أدعو إلى وقفهما اليوم.

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة غدا لمناقشة تقليل تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.





منذ 19 ساعة

لقاء لافروف وكوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه سيعقد غدا الخميس مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية، غير أنه لم يتوقع تسجيل نتائج كثيرة في الاجتماع، وأوضح الوزير الأوكراني أنه سيبحث في اجتماع الغد "وقف إطلاق النار وتحرير الأراضي المحتلة وحل القضايا الإنسانية".

وأضاف الوزير الأوكراني أنه سيشارك في الاجتماع مع لافروف "بحسن نية وليس من منظور دعائي".

رئيسة المفوضية الأوروبية:

عقوبات أوروبية جديدة ستستهدف 160 مواطنا روسيا.

العقوبات ستستهدف القطاع المصرفي البيلاروسي وصادرات تقنيات الملاحة البحرية لروسيا.

منذ 19 ساعة

الكرملين: احتمال استخدام أوكرانيا مطارات عسكرية أجنبية سيناريو خطير.

منذ 20 ساعة

رئيس الوزراء البولندي: قرار منح أوكرانيا طائرات مقاتلة يجب أن يكون مشتركا بين جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).





منذ 19 ساعة

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية علينا

قال الكرملين إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا، مشددا على أن موسكو ستدافع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية، وأضاف الكرملين "يجب أن يعرف العالم الحقيقة بشأن البرامج البيولوجية في أوكرانيا"، وتعهدت روسيا بأن تبقى "ضامنا موثوقا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم".

وجاءت تصريحات الكرملين عقب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الثلاثاء- بفرض حظر فوري على واردات بلاده من الغاز والنفط الروسيين، وذلك ضمن العقوبات الغربية المتتالية التي فرضت على روسيا عقب شنها الحرب على أوكرانيا.

منذ 20 ساعة

رويترز عن محافظ تشيرنيهيف (قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية): معظم المدينة بلا تدفئة أو كهرباء.

منذ 20 ساعة

سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة، ونطلب من السكان الدخول إلى الملاجئ فورا.

منذ 20 ساعة

السلطات الأوكرانية: القوات الروسية فصلت محطة تشرنوبل النووية عن الشبكة الكهربائية للبلاد.

شركة الطاقة الأوكرانية: توقف محطة تشرنوبل عن العمل، ومن المستحيل استعادة إمداداتها بسبب استمرار القتال.

مراسل الجزيرة: الجيش الروسي سيطر على عدة بلدات، وبات على بعد 20 كلم شرق العاصمة كييف.

منذ 20 ساعة

الرئيس الأوكراني:

الشركاء الأجانب سيكونون مسؤولين عن كارثة إنسانية إن لم يفرضوا منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

مستوى التهديد بلغ أقصاه، وأظهرنا خلال الأسبوعين الماضيين أننا لن نستسلم.

يجب حل مسألة نقل الطائرات المقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بشكل عاجل.

سنواصل العمل لإجراء جولة رابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا.

رويترز: رئيس وزراء كندا أبلغ الرئيس الأوكراني أن كندا سترسل شحنة أخرى من المعدات العسكرية عالية التخصص.

منذ 20 ساعة

قائد القوات الخاصة الأوكرانية في مدينة إربين (ملاصقة لكييف) للجزيرة:

استعدنا السيطرة على وسط المدينة.

فتحنا الطريق أمام آلاف الأشخاص للخروج باتجاه جنوب إربين.

منذ 20 ساعة

رئيسة البرلمان الأوروبي:

التضامن والوحدة والتنسيق يجب أن تكون نهجا لنا لتقليل التبعية للكرملين.

يجب التخطيط لبناء اتحاد حقيقي للأمن والدفاع في أوروبا.

منذ 21 ساعة

رئيس مقاطعة خاركيف: استئناف عمل جميع مرافق هيئة الإذاعة والتلفزيون في المدينة.

منذ 21 ساعة

وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع: مؤشرات على عقد جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية بعد اجتماع مرتقب لوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا.

منذ 21 ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: قوات حرس الحدود ألحقت بمجموعة استطلاع روسية معادية خسائر في معركة بخاركيف أمس الثلاثاء.

منذ 21 ساعة

رئيسة الاتحاد الأوروبي: نقف مع أوكرانيا لمواجهة نظام استبدادي يقوم بأعمال تفجير وقتل على عتبة الاتحاد.

وزير الدفاع الأوكراني: نجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا من أجل الحصول على المساعدة للدفاع عن بلدنا.

منذ 21 ساعة

روسيا تتهم الولايات المتحدة

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، ودعت في مؤتمر صحفي الإدارة الأميركية لإطلاع الرأي الدولي على التفاصيل بشأن برامجها البيولوجية التي تطورها في أوكرانيا، مضيفة أن واشنطن مستمرة في إجراء اختبارات للأسلحة البيولوجية والجرثومية خارج الأراضي الأميركية وبالقرب من حدود روسيا.

وردا على اتهامات روسية سابقة بشأن برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس الثلاثاء "هذه المعلومات الروسية المغلوطة السخيفة خاطئة قطعا"، وقال متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية إن كييف "تنفي بشدة أي ادعاء من هذا القبيل".

وقالت الخارجية الروسية إنه موسكو حصلت على معلومات بشأن احتمال حدوث اعتداءات في مواقع نووية في أوكرانيا لإثارة الفوضى، واتهام روسيا بالمسؤولية عن ذلك، مشيرة إلى أن محطات توليد الطاقة النووية في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي، ولم يلحق بها أي ضرر.

وأضافت المتحدثة الروسية أن "العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية بعد الاعتداء لثماني سنوات على منطقة دونباس"، وهي المنطقة الشرقية الحدودية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أعلن المسلحون الانفصاليون الذين تدعم موسكو جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا واعترف بانفصالهما الحكومة الروسية قبل أيام من شن حربها على أوكرانيا.

ونفت زاخاروفا أن تكون روسيا تهدف إلى احتلال أوكرانيا أو انتهاك سيادتها أو تغيير السلطة فيها، متهمة القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة فوسفورية وبأنها تضم كتائب متطرفة، وحملت الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا سيما الولايات المتحدة، الجزء الأكبر من المسؤولية في الحرب الدائرة في روسيا، وشددت على أن موسكو "تنفذ الأهداف التي حددتها من أجل إعادة أوكرانيا إلى وضعها الحيادي، وتأمل بأن يتم ذلك عبر المحادثات"، في إشارة إلى مفاوضات السلام بين كييف وموسكو.

منذ 21 ساعة

وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع التركي: سفننا المحتجزة في الموانئ الروسية ستصل إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

منذ 21 ساعة

وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا.

وكالة تاس الروسية: بوتين يمنح سلطات إضافية للحكومة مما يسمح لها بتمديد الموعد النهائي لدفع الضرائب وأقساط التأمين.

منذ 21 ساعة

رئيس إقليم خاركيف الأوكرانية: إنشاء لواء منفصل للدفاع عن المدينة وندعو المجندين الاحتياط الانضمام إليه.

منذ 21 ساعة

وول ستريت جورنال: مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإنفاق 1.5 تريليون دولار، بينها 13.6 مليارا لأوكرانيا.

منذ 22 ساعة

منظمة العفو الدولية:

ضربة جوية روسية قتل 47 مدنياً في تشيرنيهيف الأوكرانية الخميس الماضي قد تشكل جريمة حرب.

8 قنابل روسية سقطت على سكان تشيرنيهيف الأوكرانية أثناء قيامهم بالأعمال اليومية.





منذ 22 ساعة

وسائل إعلام أوكرانية: قوات روسية تدخل وسط مدينة سكادوفسك في مقاطعة خيرسون (جنوب).

منذ 22 ساعة

انفصاليو دونتيسك:

قواتنا أكملت تطهير مدينة فولنوفاكا (شرق) والقوات الأوكرانية ألقت أسلحتها.

قواتنا أسقطت العلم الأوكراني على أحد المباني الإدارية لأوكرانيا بفولنوفاكا.

منذ 22 ساعة

مجلس بارنتس الأوروبي القطبي يعلق أنشطة روسيا بسبب ما أسماه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي عقب غزو أوكرانيا.

منذ 22 ساعة

الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تسيطر على محطة القطارات في بلدة زاتشاتوفكا غربي فولنوفخا.

منذ 22 ساعة

الإدارة الإقليمية لخاركيف:

قواتنا تدافع عن المدينة بالكامل.

50 قذيفة روسية سقطت على بلدات خاركيف خلال الـ24 ساعة الماضية.

منذ 22 ساعة

هيئة الإذاعة البريطانية: المملكة المتحدة تحتجز طائرة للتحقيق إذا كانت مملوكة لروسيا في إطار العقوبات الجديدة.

منذ 22 ساعة

الحكومة البولندية: مليون و300 ألف أوكراني دخول بولندا منذ بداية العدوان الروسي.

مكتب الرئيس الأوكراني: وصول 5 شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى إنيرهودار شرقي البلاد.

Drone films an anti-tank missile strike (Javelin possibly) against a Russian tank by Ukrainian units belonging to the Commandment North pic.twitter.com/txL7Uet5bE — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 9, 2022

منذ 22 ساعة

وزير النقل البريطاني: يمكن لحكومة المملكة المتحدة احتجاز أي طائرة روسية تدخل المجال الجوي لنا.

وزيرة الخارجية البريطانية: حظر الطائرات التي ترفع العلم الروسي من المملكة المتحدة وتجريم التحليق بها سيؤدي إلى مزيد من الألم الاقتصادي لروسيا.

منذ 22 ساعة

تاس الروسية: انفجار قوي جنوب غرب لوغانسك شرق أوكرانيا.

منذ 22 ساعة

مراسل الجزيرة: الرئيس الروسي يوقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب والمعادن الثمينة للأفراد.

منذ 23 ساعة

وكالة ريا نوفوستي عن الخارجية الروسية: موسكو تحد من استخدام الدولار الأميركي.

منذ 23 ساعة

وقف إطلاق النار

قال أليكسي ريزنيكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن القوات المسلحة وافقت على وقف إطلاق النار اليوم في المناطق التي توجد فيها الممرات الإنسانية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

وحث ريزنيكوف القوات الروسية على عدم إطلاق النار في المناطق التي تُفتح فيها الممرات الإنسانية.

بدوره قال عمدة مدينة انرهودار بجنوب شرق أوكرانيا، إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار بدأ مما يسمح بإجلاء المدنيين عبر "ممر إنساني".

منذ 23 ساعة

تاس عن انفصاليي دونيتسك: إبطال مفعول أكثر من 1.8 ألف قطعة متفجرة في ضواحي ماريوبول.

منذ 23 ساعة

الخارجية الصينية:

على واشنطن أخذ تحفظاتنا بشأن أوكرانيا بمحمل الجد بما لا يتضارب مع مصالحنا.

تحركات واشنطن والناتو دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى التصادم.

منذ 23 ساعة

أوكرانيا تحظر تصدير الشعير والحنطة السوداء والذرة البيضاء والسكر والملح واللحوم حتى نهاية 2022.

منذ 23 ساعة

القوات المسلحة الروسية: الخلفية الإشعاعية في محطة زاباروجيا طبيعية ويتم التحكم فيها من قبل متخصصين من وزارة الدفاع الروسية.

مستشار الرئيس الأوكراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت بشكل غير متوقع الاتصال بأنظمة مراقبة محطة تشرنوبل ولا أحد يفهم ما يحدث هناك.

منذ 23 ساعة

الخارجية الروسية:

موسكو تعتزم تطوير قيود تجارية ومالية محددة ردا على العقوبات الغربية.

موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية.

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستسبب في أضرار جسيمة لمواطني الاتحاد نفسه.

منذ 23 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال في غارة جوية على بلدة مايلان في مقاطعة سومي

منذ 24 ساعة

الانفصاليون في لوغانسك: مقتل 7 مدنيين وإصابة 8 بجروح جراء القصف الأوكراني خلال 20 يوما الأخيرة.

9 مارس 2022 - 09:10 (بتوقيت مكة المكرمة)

وثائق لشن هجوم أوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إنها حصلت على وثائق سرية تثبت أن أوكرانيا خططت لشن هجوم في مارس/آذار على الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا.

ونشرت الوزارة ست صفحات من الوثائق قالت إنها تظهر أن كييف خططت لشن هجوم عسكري على مناطق الانفصاليين في دونباس.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الوثائق المكتوبة باللغة الأوكرانية والتي يبدو أنها تحدد الخطوط العريضة للاستعدادات القتالية للوحدات العسكرية التكتيكية.

الخارجية الروسية:

المعلومات بشأن وجود معامل بيولوجية أميركية في أوكرانيا تهديد مباشر لروسيا.

لو لم يتم إيقاف أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لأصبح تطويرها خارج السيطرة.

9 مارس 2022 - 08:33 (بتوقيت مكة المكرمة)

سلطات سومي الأوكرانية: استمرار إجلاء سكان المدينة عبر الممر الإنساني اليوم من 9 صباحا حتى 9 مساء.

انفصاليو لوغانيسك: القصف الأوكراني لأراضينا أسفر عن أضرار في عدد من المباني منها 3 سكنية.

تحرك القافلة الروسية تجاه كييف

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة نشرتها شركة ماكسار المتخصصة نشاط عسكريا روسيا مستمرا في منطقة كييف والمناطق المجاورة لها.

كما أظهرت الأضرار التي خلفتها الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف للمنطقة.

وأظهرت الصور الملتقطة صباح اليوم القافلة الروسية تتجه الى الشمال الشرقي والجنوب الغربي من مطار أنتونوف أو مطار هستوميل.

9 مارس 2022 - 08:25 (بتوقيت مكة المكرمة)

إدارة اتصالات خاركيف: القوات الروسية تقصف محطات الطاقة والمباني السكنية في المدينة.

وزارة الدفاع الأوكرانية:

تواصل التعبئة الروسية تحت غطاء معسكرات التدريب في أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس.

استمرار الأعمال العدائية من القوات الروسية في منطقتي بوليسيا وفولين وعلى طول الحدود.

القوات الروسية تخفي الأسلحة والمعدات العسكرية بين المباني السكنية في تشيرنيهيف.

9 مارس 2022 - 07:48 (بتوقيت مكة المكرمة)

محطة زابوروجيا بيد الروس

ذكر الحرس الوطني الروسي أن أفراد الحرس الوطني الأوكرانيين الذين يتولون حراسة محطة زابوروجيا النووية سلموا سلاحهم، بموجب اتفاق مع القوات الروسية تعهدوا خلاله بالانحساب مقابل عدم حمل السلاح ضد القوات الروسية.

وأكد الحرس الوطني الروسي أنه أصبح يسيطر على محطة زابوروجيا بالكامل بعد انسحاب الحرس الوطني الأوكراني.

9 مارس 2022 - 06:57 (بتوقيت مكة المكرمة)

محادثات الأميركيين مع فنزويلا

نقلت رويترز عن مصدرين أن المسؤولين الأميركيين طالبوا فنزويلا بتوريد جزء على الأقل من صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة كشرط لتخفيف العقوبات على كراكاس.

وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن أولويتهم هي تأمين الإمدادات للولايات المتحدة النفطية وأن أي تخفيف للعقوبات الأميركية سيكون مشروطا بتصدير فنزويلا نفطها مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وحسب المصادر أيضا فإن محادثات الأميركيين مع فنزويلا أحرزت تقدما طفيفا مع بحث واشنطن خيارات لإقناع مادورو بالابتعاد عن تحالفه مع بوتين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن فرض حظر شامل على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ومنتجات الطاقة الروسية وحظر الاستثمار الأميركي في قطاع الطاقة الروسي.

وفي خطاب ألقاه الليلة الماضية قال بايدن إن القرار يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس وإنه اتخذه بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والعالم.

على صعيد متصل، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لن يحذو حذو الولايات المتحدة في فرض حظر على استيراد الطاقة من روسيا.





9 مارس 2022 - 06:12 (بتوقيت مكة المكرمة)

بيان للبيت الأبيض يقول إن كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستتوجه إلى وارسو بعد ساعات.

9 مارس 2022 - 05:18 (بتوقيت مكة المكرمة)

"سي إن إن" (CNN) عن مصادر:البيت الأبيض نقل للكونغرس مخاوفه بشأن مشروع قانون لتعليق التجارة مع روسيا وبيلاروسيا.

9 مارس 2022 - 04:39 (بتوقيت مكة المكرمة)

سي إن إن عن مصادر: مجلس النواب سيبحث اليوم مشروع قانون ضد روسيا لمراجعة وضعها في منظمة التجارة العالمية.

9 مارس 2022 - 03:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت "فوكس نيوز" عن القيادة الأوروبية بالجيش الأميركي أن واشنطن سترسل بطاريتي صواريخ باتريوت أرض جو إلى بولندا، وذلك تحسبا لأي تهديد يواجه القوات الأميركية أو الحلفاء.

Pentagon: U.S. sending two Patriot surface-to-air missile batteries Poland amid Russia tensions — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 8, 2022

9 مارس 2022 - 03:33 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزارة العدل الأميركية: اتهام شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والروسية بالعمل بشكل غير قانوني لصالح روسيا.

9 مارس 2022 - 03:17 (بتوقيت مكة المكرمة)

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: الجيش الأميركي سحب مكونات حساسة من صواريخ ستينغر قبل تسليمها لأوكرانيا.

9 مارس 2022 - 03:15 (بتوقيت مكة المكرمة)

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: إدارة بايدن نقلت أسلحة أميركية من دول البلطيق لأوكرانيا مطلع فبراير/شباط الماضي.

9 مارس 2022 - 03:13 (بتوقيت مكة المكرمة)

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: الجيش الأميركي رفض خريف 2021 طلب مشرعين إرسال صواريخ ستينغر لأوكرانيا.

9 مارس 2022 - 03:11 (بتوقيت مكة المكرمة)

وول ستريت جورنال عن نواب بالكونغرس: سبب تأخر إرسال صواريخ ستنغر لأوكرانيا هو احتواؤها على أجزاء تعتبر سرية.

9 مارس 2022 - 03:04 (بتوقيت مكة المكرمة)

بوليتيكو عن مسؤول أميركي: وزارة الدفاع كانت ضد إرسال بولندا طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

9 مارس 2022 - 02:29 (بتوقيت مكة المكرمة)

المتحدث باسم البنتاغون: اقتراح بولندا بنقل مقاتلات إلى أوكرانيا يثير مخاوف حقيقية لكل أعضاء الناتو.

9 مارس 2022 - 02:27 (بتوقيت مكة المكرمة)

المتحدث باسم البنتاغون: لا نعتقد أن اقتراح بولندا بنقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا يمكن دعمه.

9 مارس 2022 - 02:20 (بتوقيت مكة المكرمة)

زيلنسكي: الممرات الإنسانية في المدن الأوكرانية ستعمل رغم كل الصعوبات.

9 مارس 2022 - 02:17 (بتوقيت مكة المكرمة)

الرئيس الأوكراني: الغرب يجهز ملف دعم إعادة إعمار أوكرانيا وننتظر قرارات قاسية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.





9 مارس 2022 - 01:00 (بتوقيت مكة المكرمة)

نولاند: يجب النظر في مطلب إدراج روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب في ظل الأعمال الوحشية المرتكبة يوميا.

9 مارس 2022 - 00:43 (بتوقيت مكة المكرمة)

فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأميركي: أعتقد أن خط أنابيب نوردستريم 2 مشروع ميت ومجرد كتلة من المعدن في قاع البحر، ولن يعود للعمل أبدا.

9 مارس 2022 - 00:42 (بتوقيت مكة المكرمة)

نولاند: نريد من الصين استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء هذه الحرب، وعلى الأقل للمساعدة في تشغيل الممرات الإنسانية.

9 مارس 2022 - 00:38 (بتوقيت مكة المكرمة)

نولاند: هناك تباين في المواقف بين الحلفاء وداخل الإدارة الأميركية نفسها، حول تزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

9 مارس 2022 - 00:29 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزير الدولة البريطاني لشؤون النقل: يمكن للحكومة مصادرة أي طائرة روسية تدخل الأجواء البريطانية.

9 مارس 2022 - 00:18 (بتوقيت مكة المكرمة)

نولاند: نهاية هذا الصراع بالنسبة للولايات المتحدة هي بالهزيمة الإستراتيجية للرئيس بوتين.

9 مارس 2022 - 00:17 (بتوقيت مكة المكرمة)

نولاند: نعمل مع شركائنا الأوكرانيين لمنع وقوع أبحاثهم البيولوجية في أيدي القوات الروسية، ونقول للمسؤولين الصينيين إن هناك فرصة للقيادة في هذه الأزمة وإن عليهم اقتناصها.

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