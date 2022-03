تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. بريطانيا تزود كييف بمضادات جوية ولافروف يصل تركيا للتباحث مع نظيره الأوكراني

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بدعم وتمويل تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، في حين حملت وزارة الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمسؤولية عما يجري في أوكرانيا.

وبينما بدأت الأربعاء عمليات لإجلاء المدنيين من العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدن خاركيف (شرق) وتشرنيهيف (شمال) وسومي (شرق) وماريوبول (جنوب) فضلا عن انرهودار (جنوب)، قلل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كولبيا من أهمية النتائج المرتقبة من اجتماعه غدا بنظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا.

وطلبت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء من الإدارة الأميركية أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفه بأنه برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا، يشمل مسببات لأمراض فتاكة بما في ذلك الطاعون والجمرة الخبيثة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي واشنطن إلى الشفافية بشأن هذا الأمر، الذي نفته كييف ووصفه متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأنه سخيف.

من جهتها، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في وقت سابق اليوم إن القوات المسلحة وافقت على وقف إطلاق النار -اليوم الأربعاء- في المناطق التي توجد فيها ممرات إنسانية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

ويأتي ذلك مع دخول مئات الآليات الروسية إلى جبهات القتال المحيطة بالعاصمة كييف، ودخول قوات روسية إلى وسط مدينة سكادوفسك في مقاطعة خيرسون (جنوب)، في حين أعلن الانفصاليون في مقاطعة دونيتسك (شرق) سيطرتهم على مدينة فولنوفاخا (جنوب شرق).

منذ 8 ساعات

الخارجية الأميركية:

منذ 8 ساعات

CNN عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي:

منذ 8 ساعات

الخارجية الأميركية: الكرملين يتعمد نشر أكاذيب بقيام واشنطن وكييف بأنشطة أسلحة كيماوية وبيولوجية بأوكرانيا

منذ 9 ساعات

متحدث باسم الجيش البريطاني: عدد من الجنود عصوا الأوامر وسافروا لأوكرانيا بصفة شخصية ونحثهم على العودة

منذ 9 ساعات

رويترز عن مسؤول أوكراني: إجلاء نحو 48 ألف شخص عبر الممرات الآمنة

منذ 9 ساعات

زيلنسكي:

منذ 10 ساعات

البنتاغون:

منذ 10 ساعات

سي إن إن عن مسؤول أوكراني: عمليات الإجلاء من كييف مستمرة والآلاف يحاولون الفرار عبر ممرات وافقت عليها روسيا.

منذ 10 ساعات

سي إن إن عن مسؤول أوكراني: أرتال مركبات الذين يحاولون الفرار من العاصمة كييف تمتد على مسافة ١٥ كلم.

منذ 11 ساعة

نيويورك تايمز:

منذ 11 ساعة

أمير دولة قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، ويبحث معه الأزمة الأوكرانية وسبل حلها دبلوماسيا.

منذ 12 ساعة

البيت الأبيض: الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية ضد المدنيين الأبرياء في أوكرانيا أمر مروع.

منذ 12 ساعة

الأناضول: اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن مساء الخميس.

منذ 12 ساعة

الفرنسية: وصول وزير الخارجية الروسي إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.

منذ 12 ساعة

دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 12 ساعة

رويترز عن البنك المركزي الروسي: سوق الأسهم لن تفتح أبوابها الخميس.

منذ 12 ساعة

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن متشككة في استعداد بوتين للانخراط في دبلوماسية جادة.

منذ 12 ساعة

وزيرة خارجية كوسوفو للجزيرة: قررنا اتخاذ سلسلة إجراءات لنساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

منذ 12 ساعة

البيت الأبيض:

منذ 12 ساعة

شركة أمازون توقف شحنات التجزئة إلى روسيا وتقطع خدمة برايم فيديو

منذ 12 ساعة

حرس الحدود الفنلندي: 44 ألف شخص عبروا من روسيا إلى فنلندا الشهر الماضي مقارنة مع 27 ألفا في فبراير 2021

منذ 13 ساعة

هآرتس: إسرائيل أصدرت 1400 تأشيرة هجرة للروس منذ غزو أوكرانيا

منذ 13 ساعة

شركة ماكسار لصور الأقمار الصناعية: صور صباح اليوم من ماريوبول تظهر أضرارا واسعة في البنية التحتية المدنية

منذ 13 ساعة

منظمة الصحة العالمية: تحققنا من 18 هجوما على منشآت صحية في أوكرانيا أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل

منذ 13 ساعة

السفير الأوكراني في برلين:

منذ 13 ساعة

وول ستريت جورنال عن السلطات الأوكرانية: انقطاع الكهرباء عن تشيرنوبل قد يؤدي لذوبان الوقود النووي المستنفد.

منذ 13 ساعة

الجيش الأوكراني: اعترضنا صاروخا روسيا من نوع إسكندر كان موجها نحو مدينة كرامتورسك في إقليم دونباس.

منذ 13 ساعة

وول ستريت جورنال: الجيش الفرنسي يخفي تفاصيل الدعم العسكري لأوكرانيا تجنبا لاستفزاز روسيا.

منذ 13 ساعة

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: رد الفعل الدولي بعد غزو روسيا لأوكرانيا سيكبح سعي الصين تجاه تايوان.

منذ 14 ساعة

رئيس الوزراء البريطاني: نبحث تعزيز دفاعات أوكرانيا ضد الضربات الجوية وسنحاسب بوتين على جرائمه الفظيعة.

منذ 14 ساعة

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية الأميركي والبريطاني

وزير الخارجية الأميركي:

وزيرة الخارجية البريطانية:

منذ 14 ساعة

واشنطن بوست: نحو 300 شركة أوقفت عملياتها أو غادرت السوق الروسية منذ إعلان بوتين غزو أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني: الغارة الجوية الروسية على مستشفى مدينة ماريوبول حدثت أثناء وقف إطلاق النار.

منذ 14 ساعة

الدفاع الروسية: أكثر من ٤٨ ألف أوكراني وأجنبي طلبوا من موسكو إجلاءهم إلى روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

منذ 14 ساعة

مسؤول رفيع بالبنتاغون:

منذ 14 ساعة

الدفاع الروسية: إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية الأربعاء لم يحقق النتائج المتوقعة بسبب سلطات كييف.

منذ 14 ساعة

البنتاغون: مزاعم موسكو حول إدارة الولايات المتحدة مختبرات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا زائفة ومثيرة للسخرية.

منذ 14 ساعة

الرئيس الأميركي:

منذ 15 ساعة

مسؤول رفيع بالبنتاغون: روسيا أطلقت أكثر من 710 صواريخ منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

منذ 15 ساعة

الكرملين:

منذ 15 ساعة

مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية: عمليات الإجلاء كانت متاحة من سومي وإنرهودار ولم تكن ممكنة من خاركيف.

منذ 15 ساعة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل 516 وإصابة 908 في أحدث إحصاء للضحايا المدنيين في الصراع بأوكرانيا.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني:

منذ 15 ساعة

عمدة خاركيف الأوكرانية: القصف الروسي على المدينة مستمر.

منذ 16 ساعة

وزير الخارجية القطري يلتقي نظيرته الألمانية ويبحث معها آخر المستجدات الدولية.

وزير الخارجية القطري: سنستمر بالعمل مع شركائنا الدوليين لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

منذ 16 ساعة

مصدر عسكري أوكراني للجزيرة: وصول نحو ٣٠٠ آلية عسكرية روسية إلى بلدة بروزوفيل لدعم جبهتي إربين وستويانكا.

منذ 16 ساعة

نائب وزير الخارجية البولندي للجزيرة:

منذ 16 ساعة

الحزب الحاكم في روسيا: لجنة حكومية وافقت على أولى خطوات تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

منذ 16 ساعة

وزير الخارجية البولندي: مستعدون لتسليم طائرات ميغ لأوكرانيا بطريقة منسقة مع الحلفاء في الناتو.

منذ 16 ساعة

صحيفة ذا هيل الأميركية: أعضاء من مجلس الشيوخ قدموا الثلاثاء مشروعا لتجميد احتياطيات روسيا من الذهب.

منذ 16 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

منذ 17 ساعة

وزير الدفاع البريطاني: الطائرات المسيرة المصنوعة في تركيا تسبب ضررا بالغا لخطوط الإمداد الروسية في أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

احتجاجات في مدينة ريفينيسكا غرب أوكرانيا رفضا للحرب الروسية على البلاد.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا تقول إنها لتدمير آليات روسية في مدينة سومي.

منذ 17 ساعة

المستشار الألماني:

منذ 17 ساعة

"سي إن إن" عن مستشار الأمن القومي الأميركي: ندعو منتجي النفط إلى زيادة إمدادات النفط والوقت الآن مناسب لذلك.

قائد القوات الخاصة الأوكرانية في إربين للجزيرة: فتحنا الطريق أمام آلاف الأشخاص للخروج باتجاه جنوب المدينة.

منذ 17 ساعة

رئيس الوزراء الكندي: بوتين يمثل تهديدا للديمقراطية والأمن والسلام في أوروبا.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: مئات الأوكرانيين يغادرون مدينة إربين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

الاتحاد الأوروبي يمنع استخدام نظام سويفت المالي مع عدد من البنوك البيلاروسية.

منذ 18 ساعة

بلومبيرغ: بريطانيا تحتجز طائرة خاصة لاحتمال صلتها بالملياردير الروسي يوجين شفيدلر قبل إقلاعها إلى دبي.

منذ 18 ساعة

وزير الدفاع البريطاني: سنزيد الإمدادات العسكرية لأوكرانيا وسنسلمها قريبا شحنة من صواريخ جافلين المضادة للدروع.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: الجيش الروسي يسيطر على عدة بلدات ويصبح على بعد 20 كلم شرق كييف.

منذ 18 ساعة

رويترز عن وزير الخارجية الأوكراني: القوات الروسية تواصل قصفها لمدينة ماريوبول.

منذ 18 ساعة

الداخلية الألمانية : تسجيل أكثر من 80 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا.

وزير الدفاع البريطاني:

منذ 18 ساعة

"سي إن إن" عن عمدة كييف:

منذ 18 ساعة

وفد ألمانيا في الناتو: مستمرون بتقديم الدعم لأوكرانيا والتعزيزات في ليتوانيا وسلوفاكيا وبحري البلطيق والشمال.

منذ 18 ساعة

وزير الخارجية الأوكراني:

منذ 19 ساعة

رئيس الوزراء الهولندي:

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة غدا لمناقشة تقليل تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.

منذ 19 ساعة

لقاء لافروف وكوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه سيعقد غدا الخميس مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية، غير أنه لم يتوقع تسجيل نتائج كثيرة في الاجتماع، وأوضح الوزير الأوكراني أنه سيبحث في اجتماع الغد "وقف إطلاق النار وتحرير الأراضي المحتلة وحل القضايا الإنسانية".

وأضاف الوزير الأوكراني أنه سيشارك في الاجتماع مع لافروف "بحسن نية وليس من منظور دعائي".

رئيسة المفوضية الأوروبية:

منذ 19 ساعة

الكرملين: احتمال استخدام أوكرانيا مطارات عسكرية أجنبية سيناريو خطير.

منذ 20 ساعة

رئيس الوزراء البولندي: قرار منح أوكرانيا طائرات مقاتلة يجب أن يكون مشتركا بين جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

منذ 19 ساعة

قال الكرملين إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا، مشددا على أن موسكو ستدافع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية، وأضاف الكرملين "يجب أن يعرف العالم الحقيقة بشأن البرامج البيولوجية في أوكرانيا"، وتعهدت روسيا بأن تبقى "ضامنا موثوقا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم".

وجاءت تصريحات الكرملين عقب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الثلاثاء- بفرض حظر فوري على واردات بلاده من الغاز والنفط الروسيين، وذلك ضمن العقوبات الغربية المتتالية التي فرضت على روسيا عقب شنها الحرب على أوكرانيا.

منذ 20 ساعة

رويترز عن محافظ تشيرنيهيف (قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية): معظم المدينة بلا تدفئة أو كهرباء.

منذ 20 ساعة

سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة، ونطلب من السكان الدخول إلى الملاجئ فورا.

منذ 20 ساعة

السلطات الأوكرانية: القوات الروسية فصلت محطة تشرنوبل النووية عن الشبكة الكهربائية للبلاد.

شركة الطاقة الأوكرانية: توقف محطة تشرنوبل عن العمل، ومن المستحيل استعادة إمداداتها بسبب استمرار القتال.

مراسل الجزيرة: الجيش الروسي سيطر على عدة بلدات، وبات على بعد 20 كلم شرق العاصمة كييف.

منذ 20 ساعة

رويترز: رئيس وزراء كندا أبلغ الرئيس الأوكراني أن كندا سترسل شحنة أخرى من المعدات العسكرية عالية التخصص.

منذ 20 ساعة

قائد القوات الخاصة الأوكرانية في مدينة إربين (ملاصقة لكييف) للجزيرة:

منذ 20 ساعة

منذ 21 ساعة

رئيس مقاطعة خاركيف: استئناف عمل جميع مرافق هيئة الإذاعة والتلفزيون في المدينة.

منذ 21 ساعة

وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع: مؤشرات على عقد جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية بعد اجتماع مرتقب لوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا.

منذ 21 ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: قوات حرس الحدود ألحقت بمجموعة استطلاع روسية معادية خسائر في معركة بخاركيف أمس الثلاثاء.

منذ 21 ساعة

رئيسة الاتحاد الأوروبي: نقف مع أوكرانيا لمواجهة نظام استبدادي يقوم بأعمال تفجير وقتل على عتبة الاتحاد.

وزير الدفاع الأوكراني: نجري مفاوضات مكثفة مع شركائنا من أجل الحصول على المساعدة للدفاع عن بلدنا.

منذ 21 ساعة

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، ودعت في مؤتمر صحفي الإدارة الأميركية لإطلاع الرأي الدولي على التفاصيل بشأن برامجها البيولوجية التي تطورها في أوكرانيا، مضيفة أن واشنطن مستمرة في إجراء اختبارات للأسلحة البيولوجية والجرثومية خارج الأراضي الأميركية وبالقرب من حدود روسيا.

وردا على اتهامات روسية سابقة بشأن برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس الثلاثاء "هذه المعلومات الروسية المغلوطة السخيفة خاطئة قطعا"، وقال متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية إن كييف "تنفي بشدة أي ادعاء من هذا القبيل".

وقالت الخارجية الروسية إنه موسكو حصلت على معلومات بشأن احتمال حدوث اعتداءات في مواقع نووية في أوكرانيا لإثارة الفوضى، واتهام روسيا بالمسؤولية عن ذلك، مشيرة إلى أن محطات توليد الطاقة النووية في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي، ولم يلحق بها أي ضرر.

وأضافت المتحدثة الروسية أن "العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية بعد الاعتداء لثماني سنوات على منطقة دونباس"، وهي المنطقة الشرقية الحدودية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أعلن المسلحون الانفصاليون الذين تدعم موسكو جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا واعترف بانفصالهما الحكومة الروسية قبل أيام من شن حربها على أوكرانيا.

ونفت زاخاروفا أن تكون روسيا تهدف إلى احتلال أوكرانيا أو انتهاك سيادتها أو تغيير السلطة فيها، متهمة القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة فوسفورية وبأنها تضم كتائب متطرفة، وحملت الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا سيما الولايات المتحدة، الجزء الأكبر من المسؤولية في الحرب الدائرة في روسيا، وشددت على أن موسكو "تنفذ الأهداف التي حددتها من أجل إعادة أوكرانيا إلى وضعها الحيادي، وتأمل بأن يتم ذلك عبر المحادثات"، في إشارة إلى مفاوضات السلام بين كييف وموسكو.

منذ 21 ساعة

وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع التركي: سفننا المحتجزة في الموانئ الروسية ستصل إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

منذ 21 ساعة

وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا.

وكالة تاس الروسية: بوتين يمنح سلطات إضافية للحكومة مما يسمح لها بتمديد الموعد النهائي لدفع الضرائب وأقساط التأمين.

منذ 21 ساعة

رئيس إقليم خاركيف الأوكرانية: إنشاء لواء منفصل للدفاع عن المدينة وندعو المجندين الاحتياط الانضمام إليه.

منذ 21 ساعة

وول ستريت جورنال: مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإنفاق 1.5 تريليون دولار، بينها 13.6 مليارا لأوكرانيا.

منذ 22 ساعة

منظمة العفو الدولية:

منذ 22 ساعة

وسائل إعلام أوكرانية: قوات روسية تدخل وسط مدينة سكادوفسك في مقاطعة خيرسون (جنوب).

منذ 22 ساعة

انفصاليو دونتيسك:

منذ 22 ساعة

مجلس بارنتس الأوروبي القطبي يعلق أنشطة روسيا بسبب ما أسماه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي عقب غزو أوكرانيا.

منذ 22 ساعة

الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تسيطر على محطة القطارات في بلدة زاتشاتوفكا غربي فولنوفخا.

منذ 22 ساعة

الإدارة الإقليمية لخاركيف:

منذ 22 ساعة

هيئة الإذاعة البريطانية: المملكة المتحدة تحتجز طائرة للتحقيق إذا كانت مملوكة لروسيا في إطار العقوبات الجديدة.

منذ 22 ساعة

الحكومة البولندية: مليون و300 ألف أوكراني دخول بولندا منذ بداية العدوان الروسي.

مكتب الرئيس الأوكراني: وصول 5 شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى إنيرهودار شرقي البلاد.

Drone films an anti-tank missile strike (Javelin possibly) against a Russian tank by Ukrainian units belonging to the Commandment North pic.twitter.com/txL7Uet5bE

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 9, 2022