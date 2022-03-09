القاهرة- منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014 وروسيا تمثل واحدة من أهم مصادر التسليح لبلاده، وتعزز ذلك عبر زيادة وتيرة الزيارات والمناورات العسكرية بين البلدين في السنوات الأخيرة وتوقيع اتفاق لإنشاء مفاعل نووي (للأغراض السلمية) شمالي مصر، فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على العلاقات العسكرية بين البلدين؟

منذ صيف 2013 عندما تدخل الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي) لعزل الرئيس محمد مرسي، كانت الضغوط والعقوبات الأميركية على مصر دافعا للقاهرة نحو تنويع أسواق السلاح والبحث عن بدائل جديدة للسلاح الأميركي، الذي يعد عصب آليات الجيش المصري منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية أميركية عام 1979.

والتقى توجه مصر نحو تنويع مصادر السلاح مع استعادة روسيا حضورها كمزود عسكري وترسانة ضخمة تنافس نظيراتها الغربية، لتصبح مصر إلى جانب الجزائر المستوردين الرئيسيين للسلاح الروسي.

وحسب معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث (SIPRI) فإن مبيعات الولايات المتحدة العسكرية لمصر، شكّلت في الفترة من 2009 إلى 2014 نحو 47% من واردات مصر من الأسلحة، لكنها تراجعت إلى 14% في الفترة من 2015 إلى 2020، وكان المستفيد من ذلك بشكل أساسي روسيا وفرنسا.

واليوم الأربعاء، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد السيسي دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، معلنا استعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا، أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

ومع وصول الحرب الأوكرانية إلى مرحلة باتت تهدد بنشوب حرب عالمية ثالثة، تسعى الجزيرة نت إلى الإجابة عن تساؤلات مرتبطة بمدى تأثر العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا إذا ما فرضت عقوبات على موسكو والمتعاونين معها، وهل تتأثر صفقات السلاح بين البلدين بذلك، أو أن القاهرة قد تلجأ لبدائل أخرى كما تراجعت سابقا عن إتمام صفقة مقاتلات "سوخوي 35" (SU 35) الروسية، وقطعت علاقاتها مع كوريا الشمالية قبل نحو 5 سنوات إثر ضغوط أميركية؟

صفقات ضخمة

تعددت الصفقات العسكرية بين القاهرة وموسكو وفي القلب منها دعم قدرات الدفاع الجوي المصري من خلال 3 محاور أساسية، وفق هيئة الاستعلامات المصرية.

ويتمثل المحور الأول في تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى، والثاني تحديث منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى، أما المحور الثالث، وهو الأهم، فيتمثل في إدخال منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى، ولأول مرة، ضمن قوات الدفاع الجوي المصري، ما شكّل إضافة نوعية قوية لهذه القوات بشكل غير مسبوق.

وإلى جانب صفقات الدفاع الجوي وتنفيذ العديد من المناورات العسكرية المشتركة، دعمت روسيا الجانب المصري بقطع بحرية قادرة على حمل منصات صواريخ سريعة وبعيدة المدى بحر- بحر، إضافة إلى التكنولوجيا المتطورة في وسائل الاتصال الحربي، والأنظمة الدفاعية الحديثة، وفق المصدر السابق.

مؤشرات وضغوط

وفي مؤشر قد يرسم مدى التعاطي المصري مع السلاح الروسي إذا ما فرضت عقوبات غربية على المتعاونين مع موسكو مستقبلا، تراجعت القاهرة مؤخرا –وفق تقارير غربية– عن صفقة ضخمة بلغت ملياري دولار تصنع بموجبها روسيا عدة مقاتلات من طراز "سوخوي 35" لمصر؛ خشية الوقوع تحت طائلة قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال عقوبات "كاتسا" (CAATSA).

وفي أكثر من مناسبة حذَّرت الخارجية الأميركية من أنها ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات سوخوي الروسية، وقد تعقد حصولها على المساعدات كما قد يقف الأمر حائلا أمام إتمام صفقات السلاح مستقبلا.

ومع ذلك تبقى العلاقات بين القاهرة وواشنطن إستراتيجية على المستوى العسكري، ففي أعقاب قرار للإدارة الأميركية بحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية للبلاد بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، أدلى فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية، في فبراير/شباط الماضي، بتصريح قال فيه إن خفض المعونة العسكرية لا يمثل سوى جزء يسير من المساعدات التي تخصصها بلاده لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليار دولار.

وفي مؤشر آخر، سبق أن أعلنت مصر خلال زيارة لوزير الدفاع السابق صدقي صبحي لكوريا الجنوبية عام 2017 قطع علاقاتها مع كوريا الشمالية –حسبما نقل إعلام دولي آنذاك– بعد ضغوط أميركية والتلويح بحجب معونات عسكرية وقطع أخرى على خلفية هذه العلاقات، وارتبط ذلك بعدم استجابة بيونغ يانغ لضغوط أميركية بشأن اختبارها صواريخ طويلة المدى.

رؤية مصرية

الخبير الأمني المصري اللواء محمد عبد الواحد، لم يستبعد أن تقع المنطقة العربية بكاملها تحت تأثير الحرب الأوكرانية، موضحًا أن تصاعد التوتر بين روسيا والغرب يبعث مخاوف من نشوب حرب مدمرة تمتد زمنيا وجغرافيا.

وفي تصريحات للجزيرة نت، قال عبد الواحد إن المنطقة عموما ستتأثر بشكل كبير من منطلق الإستراتيجية الروسية التي تعتمد على 3 محاور، الأول منها مرتبط بقطاع الطاقة والمعني به أوروبا، والثاني والثالث مرتبطان بقطاعي السلاح والغذاء والمعني بهما القارة الأفريقية والمنطقة العربية.

وعن السلاح الروسي، شدد على أن المنطقة العربية كلها مهتمة به، ولا يزال في وجدانها الاتحاد السوفياتي الذي قدم للعالم العربي نوعا من التعاون العسكري يندر أن يتكرر مستقبلا ومكّنه من خوض معارك ضد إسرائيل.

أما عن تداعيات الحرب الأوكرانية على سوق السلاح الروسي باعتباره أحد المصادر المصرية، فأوضح عبد الواحد أن مصر لن تتأثر بذلك؛ نظرا لوجود رؤية سابقة بتنويع الأسواق من قبل القيادة المصرية التي تيقنت منذ عام 2013 أن العالم يشهد مرحلة التغيير، على حد قوله.

وأضاف أنه كان لزاما على مصر توفير قطع غيار للسلاح القديم وشراء أسلحة جديدة من مصادر متنوعة ومتجددة، وبالتالي لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن قد تكون بسيطة لو تطورت الحرب التي من المحتمل أن تنتهي بصفقات تسوية بين طرفيها، وتستعيد مصر السلاح الروسي مرة أخرى.

وأشار إلى أن الفراغ الذي سببته الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة خلق اعتمادا عربيا على السلاح الروسي كما حدث في الجزائر وبعض دول الخليج لحسم حربها في اليمن.

وتابع أن الجزائر تعد أكبر دولة عربية اعتمادا على السلاح الروسي الذي يمثل 90% من تسليحها، وبالتالي هي في موقف حرج، حيث إن أوروبا تطلب مدها بالغاز وفي الوقت ذاته تعتمد الجزائر على روسيا عسكريا.

ويعزز الطرح السابق، ما ذكرته مصلحة الجمارك الروسية في فبراير/شباط 2021، عن تهاوي الواردات المصرية للسلاح الروسي من 2.4 مليار دولار في عام 2019 إلى 600 مليون فقط في 2020، فيما تصدرت الجزائر قائمة أكثر الدول المستوردة في الفترة المذكورة.

ودعا الخبير الأمني عبد الواحد إلى القراءة المتأنية والدقيقة للصراع الراهن، نظرًا لصعوبة الموقف الذي يزداد تعقيدًا مع رفض الغرب فكرة الحياد، وفي الجانب الآخر كون روسيا قوة عظمى ومصدرًا مهمًا للتسليح العربي.

متفقا مع الطرح السابق، شدد الباحث المصري في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أحمد عليبة، على أن واردات الأسلحة المصرية من روسيا لا تمثل إشكالية في الوقت الحالي.

وفي مقال بموقع أوريان 21 (Orient XXI) الفرنسي، توقع عليبة أن تتأثر إلى حد ما سلاسل التوريدات لقطع الغيار، شأن القاهرة في ذلك شأن باقي القوى الإقليمية التي لديها مصالح من هذا النوع مع الجانب الروسي.

وزاد بالقول إن المشكلة لن تكون إستراتيجية بالنسبة لمصر؛ نظرًا لوجود تنوع واسع للتسليح المصري، وعدم توقفها على اتجاه بعينه، على عكس التعاون مع الأطراف الأخرى سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو أوروبا بما يمثله من تعاون إستراتيجي.