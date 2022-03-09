تحسبا لعاصفة ثلجية جديدة في إسطنبول.. تعليق الدراسة وإلغاء 200 رحلة جوية وتعليمات للموظفين بالبقاء في منازلهم

قررت سلطات ولاية إسطنبول تعليق الدارسة حتى الاثنين المقبل، وتم إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية، تحسبا لعاصفة ثلجية جديدة ينتظر أن تضرب المدينة بداية من مساء اليوم الأربعاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

فقد أعلنت ولاية إسطنبول -في بيان- حالة التأهب باللون البرتقالي، بسبب توقع هبوب عواصف وتساقط كثيف للثلوج في المدينة.

وبالتزامن، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية التركية من أن سماكة الثلوج المتوقعة خلال الليل قد تصل إلى 20 سنتيمترا.

وقالت ولاية إسطنبول إنه تقرر إغلاق المدارس ودور الحضانة والجامعات يومي الخميس والجمعة.

وأضافت الولاية أنه تقرر أيضا إغلاق مراكز التسوق عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وطلبت من الموظفين البقاء في منازلهم يومي الخميس والجمعة.

وضمن الإجراءات الاحترازية، تم تعليق سير الدراجات النارية والحافلات بين المدن اعتبارا من مساء اليوم.





إلغاء رحلات

بدورها، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 205 رحلات مغادرة وقادمة إلى مطار إسطنبول ومطار صبيحة غوكتشن الواقع في القسم الآسيوي من المدينة.

ورجّحت الشركة أن يرتفع عدد الرحلات الملغاة بالنظر إلى الأحوال الجوية.

كما أعلنت شركة الطيران "بيغاسوس" أن 30 رحلة طيران داخلية مغادرة وقادمة سيتم إلغاؤها غدا الخميس في مطار صبيحة غوكتشن ونحو 50 رحلة جوية يوم الجمعة.

وكانت مدينة إسطنبول شهدت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عاصفة ثلجية تسببت في شلل شبه تام للحياة.

وحينها تعرض رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي انتخب عام 2019، لانتقادات بسبب كيفية تعامل البلدية مع العاصفة.