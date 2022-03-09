الكويت.. تعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزيرا للداخلية ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوكالة أن المرسوم نص كذلك على تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

ويشغل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهو نجل أمير الكويت، منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وكان قبل تعيينه في الحرس الوطني محافظا لمحافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.

ويشغل الشيخ طلال الصباح، وهو ابن أخي أمير البلاد، منصب محافظ العاصمة، منذ مارس/آذار 2019. وكان قبلها يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، بعد أن تدرج سنوات في هذا القطاع وشغل فيه عدة مناصب من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.

وقدّم وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر الصباح، ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، وكلاهما من الأسرة الحاكمة، استقالتهما في فبراير/شباط احتجاجا على كثرة الاستجوابات البرلمانية للوزراء.