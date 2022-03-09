البيت الأبيض يتوعد.. الحزب الحاكم في روسيا: الحكومة تتجه لتأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد

أعلن حزب روسيا الموحدة الحاكم أن لجنة حكومية أيدت اقتراحه بتأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها بسبب الحرب على أوكرانيا، في حين وعد البيت الأبيض باتخاذ خطوات إذا صودرت أرصدة الشركات الأميركية في روسيا.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأربعاء، قال حزب روسيا الموحدة إن اللجنة المختصة بالتشريع وافقت على المقترح الذي قدمه اليوم.

وكان الأمين العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك أصدر اليوم بيانا قال فيه إن وقف تلك الشركات أعمالها بمثابة إعلان حرب على روسيا، مؤكدا أن بلاده ستتخذ "إجراءات انتقامية صارمة"، بما يتماشى مع قوانين الحرب، وفق تعبيره.

وأضاف تورتشاك أن تعليق شركات أجنبية أعمالها في روسيا "إجراء عنيف للغاية" ضد المواطنين الروس، مشيرا إلى أن موسكو لن تتسامح إزاء تعرضها "للطعن في الظهر".

ويسمح مشروع القانون للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف بوضع يدها على الشركات التي يملك الأجانب من "الدول غير الصديقة" نسبة تزيد على 25%.

في المقابل، قال البيت الأبيض "نرحب بوقف شركات أميركية أعمالها في روسيا، وسنتخذ على الأرجح خطوات في حال مصادرة أرصدتها".

وأعلنت العديد من الشركات الأجنبية -ومنها "فورد" (Ford) و"نايكي" (Nike) و"ماكدونالدز" (McDonald’s) و"ستاربكس" (Starbucks) و"كوكاكولا" (Coca-Cola) و"بيبسي" (Pepsi)- إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتا، من أجل الضغط على الكرملين لوقف الحملة العسكرية على أوكرانيا، وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.