استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة

نابلس- شيع مئات الفلسطينيين ظهر اليوم جثمان الشهيد أحمد سيف في مسقط رأسه ببلدة برقة شمال غرب نابلس.

واستشهد سيف (32 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي في برقة (شمالي الضفة الغربية المحتلة)، بعد فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكان سيف قد أصيب قبل أسبوع بـ3 أعيرة نارية أدت إلى نزف حاد بمناطق عدة من جسده، لا سيما الصدر والبطن والفخذ، كما أصيب بكسور في قدمه وأخرى بعموده الفقري، وظلت حالته الصحية طوال الأيام الماضية تحت الخطر الشديد بالرغم من السيطرة على النزف.

وقال عماد سيف عم الشهيد -في اتصال خاص بالجزيرة نت- إن الشهيد ظل وضعه يصعب كل يوم عن الآخر، بسبب خطورة تلك الإصابة، وأنه بعد منتصف هذا الليل تدهور أكثر، وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي استشهاده.

وقد أكد -للجزيرة نت- الدكتور عبد الكريم برقاوي المدير الطبي لمشفى النجاح الوطني الجامعي، حيث نقل سيف بعد إصابته لتلقي العلاج، أن الشهيد كان قد وصل بحالة حرجة للغاية.

وأنه منذ اللحظة الأولى تم إجراء عدة عمليات له لوقف النزيف، إلا أن الخطر ظل موجودا نتيجة ارتفاع نسبة الحموضة بالدم بشكل كبير "وهو ما اضطرنا لتزويده بـ25 وحدة دم في الليلة الأولى، إضافة لمشتقات الدم ومدعماته".

ويعد سيف أول شهيد يرتقي على إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال على خلفية أحداث "مستوطنة حومش" الجاثمة على أراضي القرية والتي قُتل خلالها مستوطن منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.