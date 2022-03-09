وكالة الطاقة الذرية: فقدنا الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في مفاعل تشيرنوبل

قال مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس الثلاثاء إن الأنظمة التي تتيح مراقبة المواد النووية عن بعد في محطة تشيرنوبل النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليا لسيطرة روسيا توقفت عن إرسال البيانات إلى الوكالة.

وأضاف غروسي في بيان أن الإرسال عن بُعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبّتة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية انقطع.

و"الضمانات" هو مصطلح تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبّقها على المواد والأنشطة النووية، بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي إساءة استخدام لهذه المواد.

ولا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس الأوكرانيين عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوما متواصلا تحت المراقبة الروسية.

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من روسيا السماح لهؤلاء الموظفين بالعمل بالتناوب وبالخلود للراحة وبالعمل لعدد محدد من الساعات، معتبرة هذه الشروط ضرورية لضمان سلامة الموقع.

وحذر غروسي من الوضع الصعب والمرهق الذي يجد فيه العاملون بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التي يشكّلها ذلك على الأمن النووي.

ومع انقطاع نقل البيانات عن بُعد وعدم تمكّن الهيئة الأوكرانية من الاتصال بالمنشأة النووية إلا عن طريق البريد الإلكتروني، كرر غروسي عرضه القيام بزيارة إلى الموقع أو إلى أي مكان آخر للحصول من جميع الأطراف على "التزام بشأن السلامة والأمن" في محطات الكهرباء الأوكرانية العاملة بالطاقة النووية.

وفي اليوم الأول لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي سيطرت روسيا على تشيرنوبيل، والتي شهدت في 1986 أسوأ حادث نووي بتاريخ البشرية.

كما أعلن الجيش الروسي يوم الجمعة الماضي سيطرته على محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا. واتّهمت كييف القوات الروسية بقصف المحطة بالمدفعية مما تسبّب باندلاع حريق فيها، في حين تنفي موسكو أي علاقة لها بالحريق.

وزاباروجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وقد دخلت مفاعلاتها الخدمة بين عامي 1984 و1995، وهي ذات تصميم حديث مقارنة بتشيرنوبل التي بنيت في 1970 وكانت أول محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.