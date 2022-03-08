القاهرة- أثار المذيع المصري عمرو أديب جدلا واسعا بعد تصريحات له ألقى فيها باللوم على السلوكيات الشرائية الخاطئة للمصريين، التي اعتبرها سببا في تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تشهدها البلاد حاليا.

أديب -المقرب من السلطات المصرية- بشّر المصريين بموجة غلاء جديدة قادمة، وطالبهم بالتقشف وعدم أكل البيض "الأورجانيك" (العضوي) والاكتفاء بالبيض العادي مع البسطرمة.

وأثار حديث أديب عن الغلاء والتقشف موجة جدل وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، التي تعاني موجة غلاء شديدة شملت أغلب السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز والزيت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه مغردون ونشطاء نصائح لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين، وذلك عبر وسم (#حاربوا الغلاء بالاستغناء) الذي شارك فيه العديد من الحسابات والأسماء المعروفة بتأييد السلطات المصرية.

البيض الأورجانيك

وفي تعليق على موجة الغلاء استغرق أكثر من 20 دقيقة، قال أديب إن غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد بدأ قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وإن هناك موجة غلاء أخرى قادمة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وخلال حلقة -مساء أمس الاثنين- التي شهدت مداخلات من خبراء ومسؤولين ورجال أعمال، قال عمرو أديب إن العالم بأسره يعاني موجة غلاء غير مسبوقة، بما فيه الدول الغربية، وأن الفارق بين مصر وهذه الدول هو أن المواطن الغربي لا يعتمد على الحكومة في ضبط الأسواق، على حد قوله.

ووجه أديب عددا من النصائح للمصريين لمواجهة موجة الغلاء، منها الاقتصاد في الشراء وعدم الشراء من المتاجر التي تبالغ في الأسعار، وشراء المنتجات الأقل سعرا، وضرب مثالا بالبيض قائلا "ده مش وقت بيض أورجانيك، ماله البيض العادي، كله بالبسطرمة بيبقى حلو مش لازم تشتري المنتج الغالي ما دام الأرخص منه نفس الجودة".

كما طالب بالعودة لصناعة الخبز في المنزل "أما عن أزمة العيش لماذا لا نخبز في المنزل كما كنا نفعل قبل 100 سنة؟ في ناس في أميركا بدأت تعمل العيش في البيت".

ونهاية فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن بلاده تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا، موضحا أن القاهرة لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وروسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء -في تصريحات متلفزة- أن مصر لديها مخزون إستراتيجي يكفى لنحو 5 أشهر بالإضافة إلى بدء موسم حصاد القمح المحلي منتصف مارس/آذار الجاري الذي يكفي لمدة 4 أشهر إضافية.

وفي تصريحات متلفزة أمس الاثنين، قال رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين المصريين، متى بشاي، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع بسبب الزيادة في سعر المواد الخام، كما أنها سبب رئيسي في ارتفاع أسعار القمح والكثير من مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى استيراد القاهرة من روسيا وأوكرانيا قمح وحبوب وزيوت طعام وبعض المنتجات ومشتقات البلاستيك.

فى نفس الحلقه ونفس الموضوع اتكلمت عن ازاي الناس تشتري الارخص وتختار المحلات اللي بتبيع الاساسيات الثابته من غير ذياده واتكلمت عن دور الدوله فى ضرب الاحتكارات وما كان موضوع البيض الاورجانيك الا انتقاد للناس اللي محبكاها قوي وتشتكى من اشياء تافهه. ثوانى والجزيره مصر سابت ساعه كلام — Amr Adib (@Amradib) March 8, 2022

غضب وسخرية وأديب يرد

عدد من رواد مواقع التواصل في مصر عبروا عن غضبهم من نصائح أديب حول البيض الأورجانيك والبسطرمة، التي اعتبروها موجهة لطبقة لا تمثل أغلبية الشعب المصري الذي لا يستطيع شراء ما يكفيه من البيض العادي -وليس الأورجانيك- فضلا عن البسطرمة.

وحصدت تصريحات الإعلامي المصري موجة واسعة من السخرية، وشبهه البعض بالملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، بسبب الجملة الشهيرة المنسوبة لها "فليأكلوا الكعك"، حين قيل لها إن الشعب لا يجد الخبز، ولفت البعض إلى أن أديب الذي يطالب الشعب بالتقشف يعيش حياة فارهة، بالنظر إلى ملابسه وساعته ومنزله.

ودفعت السخرية الواسعة عمرو أديب للرد على منتقديه، عبر مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع تويتر، متهما إياهم بالترصد والاجتزاء، وطالب الجماهير بالابتعاد عن ثقافة "الترند"، وأكد على رسالته بأن الأيام القادمة صعبة على الجميع.

عندما تكون أمام إعلامي مثل عمرو أديب يتقاضي راتبا سنويا 48 مليون جنيه ، يعني 4 مليون جنيه شهريا ، ويطالب مواطنا راتبه الشهري 1200 جنيه بأن يتفهم ضعف راتبه أمام الغلاء ويضحي من أجل الوطن ويدعم الدولة التي يرتع قادتها في الترف والبذخ ، فأنت أمام نوع رخيص من الرقاعة وقلة الحياء — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 8, 2022

كلام عمرو اديب ده مش مريح الصراحة، هو طالع يرمي المشكلة علي سلوك الناس الاستهلاكي و يلبس عمم، و ده معناه ان مفيش حلول و مش حيكون في لتخفيف الموضوع، ربنا يستر — Ali (@MHMDALIMOUSSA) March 7, 2022

الأيام البيض فايدتها النوم.. مصر من بيضة فريدة الشوباشي الى بيضة عمرو أديب .. يا قلبي لا تحزن! — سليم عزوز (@selimazouz1) March 8, 2022

📌#عمرو_اديب ليه أشتري بيض أورجانيك؟

ده مش وقت بالبيض ما تأكله بالبسطرمة هيبقى نفس الطعم (ك البسطرمة ب250جنيه)

ليه أشتري إزازة زيت وعلبة تونة وكيس بطاطس للعيال زيادة

ليه أشتري علبة زبادي بسعر زيادة؟

حد يقوله ليه يا طبلجي

عربية رينج روفر

ليه فيلا في منهاتن

ليه تعلم أولادك في لندن؟ pic.twitter.com/OcWJq28fJv — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 7, 2022

#عمرو_اديب لابس ساعه audemars piguet تمنتها مليون ج..والبجح بيقنع الناس تتقشف 😂 — Du3aa (@dodoa1do) March 7, 2022

عمرو أديب بتنصح الناس بمناسبة الازمة الاقتصادية ياكلوا بيض عادى بلاش اورجانيك لان كله بالبسطرمة هيبقى طعم بعضة!!،تناسي أن فيه ناس صاحبة حق بيشتروا ربع ( عفشة) وربع رجول فراخ يسلقوها فى مياه ويقولوا لعيالهم شوربة، بيتناسى انه وباقي فرقة الطبالين ساهموا فى افقار هذا الشعب للثمالة. pic.twitter.com/RDH0aYfKpd — مديحة الملواني (@fayroooz1982) March 8, 2022

الدعائي المصري، عمرو أديب، يطالب شعب #مصر الغلبان بالخَبز في البيوت، والاستغناء عن شراء “العيش، إثر ارتفاع أسعار جميع أنواع الخبز في البلاد بنسبة 50%!

المهم: الغزالة رايقة، والناس الحلوة سايقة.. pic.twitter.com/K4B7PJIFDS — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) March 8, 2022

كل اللي احنا شايفينهم منتفخين دول ومستمتعين بكل حاجة في البلد لو حصلت حاجة في مصر هتلاقوهم طوابير في المطارات ، اللي عنده شقة في دبي ولا في أمريكا ولا لندن ..الخ. عمرو أديب اللي طول الوقت بينظر على الشعب هتلاقوه طاير هو ومراته،كل الفنانين والمغنيين ووو — خالد فريد سلام (@KhalidFsallam) March 7, 2022

ما هو البيض الأورجانيك؟

وحسب خبير بالثروة الحيوانية، فإن المقصود بالبيض "الأورجانيك" أو العضوي هو ذلك الذي يتم إنتاجه من دواجن تتغذى على أعلاف طبيعية 100% (لا تحتوي على أي إضافات حيوانية "مسحوق دم ومسحوق عظم").

ونقل موقع مصراوي عن رئيس قسم الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، الدكتور مجدي حسن، أن هذه الدواجن لا تحصل على أي مضادات حيوية ولكن تحصل على أغذية طبيعية، بغض النظر عن سلالة الدواجن سواء كانت بيضاء أو بلدي.

وأشار حسن إلى أن هناك العديد من المزارع التي تنتج البيض الأورجانيك في مصر، مضيفا أن سعره يزيد بنسبة 50% عن سعر البيض العادي.