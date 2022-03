تداعيات حرب أوكرانيا.. مهاجمة مقرين دبلوماسيين في فرنسا وأيرلندا

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن معهدا ثقافيا روسيا في باريس تعرض ليلة أول أمس الأحد لهجوم بقنبلة حارقة (مولوتوف)، في حين اعتقلت السلطات الأيرلندية أمس الاثنين رجلا اقتحم بشاحنة بوابات السفارة الروسية في العاصمة دبلن احتجاجا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن حارس أمن عند "البيت الروسي للعلوم والثقافة" أبلغ شرطة باريس بعد اكتشافه مهاجمة بوابة المبنى، ويتمتع المكتب الواقع في الحي 16 بالعاصمة الفرنسية بوضع دبلوماسي.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر بالشرطة أنه عثر على بعض قطع الزجاج والسائل على الأرض، وعثرت السلطات أيضا على لوحة إعلانات انصهرت جزئيا، واسودّت بسبب النيران، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم.

ونشرت السفارة الروسية في باريس على تويتر لقطة فيديو لانفجار قرب بوابة مبنى، ودعت "السلطات الفرنسية إلى ضمان أمن ممثلي روسيا الرسميين في فرنسا".

وفي أيرلندا، اعتقلت السلطات رجلا قاد شاحنة كبيرة إلى الخلف مقتحما بوابات السفارة الروسية في دبلن، ثم توقف بعد تحطم إحدى البوابات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأظهر تسجيل مصور الرجل، الذي تحدث بلكنة أيرلندية، يوزع صورا فوتوغرافية، قال إنها لأسرة قُتلت في أوكرانيا أول أمس الأحد، ويقول لمن تجمعوا بالخارج إنه يريد أن يرحل السفير الروسي عن البلاد.

ووصفت السفارة الروسية في دبلن الحادث -في بيان- بأنه "عمل إجرامي مجنون" يبعث على القلق الشديد، ودعت السلطات الأيرلندية إلى اتخاذ إجراءات شاملة لحماية سلامة موظفيها وعائلاتهم.

#Statement by the Embassy on the violation of its territory pic.twitter.com/AMCGKTzRsL

— Russia in Ireland (@Rus_Emb_Ireland) March 7, 2022