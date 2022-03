البوسنيون يناشدون العالم: تعلموا من تجربة سراييفو وأنقذوا كييف

سراييفو- في صباح اليوم الـ24 من فبراير/شباط الماضي، انطلقت صفارات الإنذار في أوكرانيا، فأيقظت أوروبا، ووصل صداها إلى البوسنة، فأعادت ذكرى سنوات الحرب الحزينة.

وأثارت التقارير الإخبارية الواردة من كييف وباقي المدن الأوكرانية ذكريات مؤلمة بين الناجين من حصار التسعينيات في العاصمة البوسنية سراييفو.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة التي خرجت في سراييفو للتنديد بالغزو الروسي، "إذا صمت العالم أو تردد تجاه العدوان الروسي على أوكرانيا، فلا يمكن لسراييفو أن تفعل ذلك". كما رفعت متظاهرة لافتة كتب عليها "تعلموا من تجربة سراييفو.. أنقذوا كييف".

"المشاهد في أوكرانيا هي نفسها كما كانت في البوسنة قبل 30 عاما؛ دبابات تتوغل في المدن، ومدافع تقصف بلا هوادة، والأبرياء يتساقطون بين قتيل وجريح، آلاف العائلات تفر بأطفالها وعجائزها عبر الحدود بحثا عن الحياة الآمنة"، تتذكر نيرهة أفنديتش "عندما نتابع ما يحدث في أوكرانيا، تعود إلينا آلام المعاناة التي عشتها مع أمي في سربرنيتسا".

فرضت البوسنة نفسها على الجميع، فلكي تؤكد كريستيان آمانبور على قدرة الأوكرانيين على المقاومة، تستشهد بصمود سراييفو رغم الحصار المطبق، ورغم أن البوسنيين لم يتلقوا أي شيء من الغرب، على حد تعبيرها، ومع ذلك لم تسقط سراييفو.

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيقول في رده على أحد الصحفيين: إن قصف الروس لخاركيف يذكرني بقصف الصرب للسوق الرئيسي في سراييفو (في فبراير/شباط 1994).

يعتقد الباحث الأكاديمي المتخصص في دراسات الإبادة الجماعية حكمت كارتشيتش أن هناك أوجها كثيرة للتشابه بين العدوان الصربي على البوسنة والعدوان الروسي على أوكرانيا، فمثلا، لم يقبل رئيس دولة صربيا سلوبودان ميلوسوفيتش تفكك يوغوسلافيا، ولا يقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفكك الاتحاد السوفياتي.

ويضيف كارتشيتش -للجزيرة نت- "وفي كلتا الحالتين يقوم المعتدي بتعريف الدولة المجاورة بأنها مصطنعة، وليس لها الحق في الوجود، ويتم تقديم العدوان على أنه حرب دفاعية لحماية الأفراد من الجنسية نفسها (صرب/روس)، ثم تتم محاولة فرض السلطة بطريقة وحشية، والقيام بتهجير قسري للمواطنين والاستيلاء على الأرض بهدف التوسع وزيادة النفوذ".

أما المحلل السياسي والعسكري فكرت موسليموفيتش فيرى أن "الأمر يتعدى مجرد التشابه ليصل إلى ارتباط عضوي وثيق بين الحرب الصربية والحرب الروسية"، ويوضح "لقد اعتمد ميلوسوفيتش في عدوانه على دولة البوسنة والهرسك على ما عرف بـ"مذكرة سانو" (Memorandum SANU) التي أعدتها الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون، وخرجت للعلن سنة 1986″.

وتروج تلك الوثيقة لفكرة أفضلية الصرب على غيرهم من الشعوب اليوغسلافية، وتدعو لإقامة ما يسمى "صربيا الكبرى". هذه النظرية هي امتداد لنظرية "عالم الروس"، التي يروج لها عدد من المفكرين الروس مثل إدوارد ليمونوف وألكسندر دوغين، وهي المحرك الرئيسي لأنشطة بوتين العدوانية، إذ إن الهدف بناءُ حضارة أوروبية آسيوية مع وجود روسيا في المركز باعتبارها الإمبراطورية الرئيسية، وبناء عليه لا يمكن أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة لأنها تقسم قوة روسيا كقوة قارية عظمى.

One has to keep watching this incredible resistance by the Ukrainians, and remember, this is not just out of nothing. They have been steadily and systemically built up in terms of training and weaponry since 2014 when Putin marched unopposed into Crimea. pic.twitter.com/LPDgEHPzZz

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 2, 2022