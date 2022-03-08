مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 بانفجار عبوة ناسفة في مالي

دان مجلس الأمن الدولي -اليوم الثلاثاء- الهجوم الذي استهدف قوات بعثة "مينوسما" الأممية لحفظ السلام في مالي أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة.

وقال المجلس -في بيان- إنه يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شُنّ على بعثة مينوسما، بالقرب من موبتي بمالي، مؤكدا تعازيه ومواساته لمصر ولأسر الضحايا.

وتابع البيان "يدعو أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة".

واعتبر البيان أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات مينوسما تشكل أساسًا لفرض العقوبات، وفقًا لقرارات المجلس ذات الصلة.

والأسبوع الماضي أعلن الجيش المالي مقتل 27 من عناصره في هجوم إرهابي على معسكر "موندورو" وسط البلاد.

وتنشط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المسلحة، بينها فرع القاعدة ببلاد المغرب، حيث تشن هذه التنظيمات من حين إلى آخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.