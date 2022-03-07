قناة إسرائيلية: روسيا تعرف مكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي

قالت قناة إسرائيلية إن روسيا أبلغت إسرائيل أنها تعرف مكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها تمتنع عن استهدافه بشكل مباشر.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين -لم تذكر أسماءهم- أن روسيا بعثت برسائل إلى جهات عدة من بينها إسرائيل، تفيد بأنها تعرف مكان زيلينسكي لكنها لا تنوي إيذاءه.

ووفقا لما قاله المسؤولون، يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإبقاء على زيلينسكي حيا واعتقاله.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن مسؤولين قولهم إن واشنطن زودت الرئيس الأوكراني بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الرئيس بوتين في الكرملين بموسكو أمس الأحد، حيث أجرى معه مباحثات استمرت 3 ساعات، في إطار مساعيه للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير إنه تم تنسيق هذه الزيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع كل من واشنطن وبرلين ولندن وباريس، وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.





وكذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أعطى الضوء الأخضر لاجتماع بينيت مع بوتين. وأشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض "يشجع إسرائيل على الاستفادة من وضعها الخاص للتحدث مع الطرفين الروسي والأوكراني".

وقد توجه بينيت إلى موسكو سرا خلال عطلة السبت اليهودية على متن طائرة خاصة يستخدمها عادة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

وبعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين كما أجرى محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعاد إلى تل أبيب.

وكان بينيت قد عرض الأسبوع الماضي على بوتين وساطة إسرائيلية لحل الأزمة بين موسكو وكييف، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت آنذاك إن الرئيس الروسي رفض المبادرة.

وتشن القوات الروسية حربا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وتواصل التقدم نحو العاصمة كييف من محاور عدة.