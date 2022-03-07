الدوحة- تقديرا للدور الهام الذي اضطلعت به مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالاستجابة السريعة لعدد من الكوارث حول العالم، اختارت المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ "انسراج" (INSARAG) التابعة للأمم المتحدة دولةَ قطر رئيسا إقليميا لفرق البحث والإنقاذ من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال عام 2023.

وقال قائد المجموعة القطرية الدولية المقدم ركن مبارك شريدة الكعبي إن اختيار بلاده يأتي اعترافا من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ للجهود المهمة التي بذلوها على مدى سنوات في التعامل مع الكوارث بعدد من الدول في القارات الخمس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المقدم الكعبي إلى جانب وينستون تشانغ رئيس سكرتارية "انسراج/أوتشا) في جنيف، عشية انطلاق أعمال اجتماع قادة فرق البحث والإنقاذ الدولية الذي انطلق اليوم بالدوحة.

وأوضح الكعبي أن أكثر من 65 شخصا من 33 دولة، سيشاركون بالاجتماع حضوريا أو عن بعد، يمثلون مجموعات عمل وسكرتارية المجموعة وقادة البحث والإنقاذ والمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لتعزيز التواصل الفعال بين الجهات المعنية، والوقوف على آليات تطوير معايير عالمية موحدة لقدرات أساسية تخص الاستجابة الدولية لفرق البحث والإنقاذ الدولية.

إشادة دولية

من جانبه، أثنى تشانغ على أداء مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في التعامل مع الكوارث بعدد من دول العالم، لا سيما الاستجابة السريعة للمجموعة خلال حادثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وقال تشانغ إن هذا الأداء المميز ساهم في اختيار المجموعة كرئيس إقليمي لفرق البحث والإنقاذ من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال العام المقبل، وذلك بالنظر إلى سرعة الاستجابة وفاعليتها في إدارة عدد من الكوارث العالمية.

وفيما يتعلق باجتماع قادة فرق البحث والإنقاذ الدولية المنعقد بالدوحة، قال إن هناك الكثير من الخبرات التي اكتسبتها المجموعة الدولية على مدى الأشهر الثلاثين الماضية، وسيتم استعراضها على طاولة البحث والنقاش للاستفادة منها مستقبلا في التعامل مع الكوارث، لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤذن بكوارث من قبيل الفيضانات والزلازل والتي يجب الاستعداد لها جيدا وبمرونة عالية تضمن التحرك والاستجابة السريعة.

يُذكر أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية تأسست عام 2004، وتتكون من مكاتب للتخطيط والتنسيق الدولي وللبرامج والتأهيل، وأقسام للإسعافات وجناح الأثر والقفز المظلي والطيران الشراعي وللغوص بالإضافة إلى الدفاع الكيميائي والدعم والإسناد.

وساهمت المجموعة القطرية الدولية في أكثر من 58 مهمة خارجية بعدة دول، إذ يأتي من بين مهامها مساعدة الدفاع المدني في أعمال درء الكوارث والحرائق، وتقديم العون لباقي الأجهزة الأمنية.

وتعد "انسراج" شبكة عالمية تضم أكثر من 90 دولة ومنظمة تحت المظلة الأممية، وتتعامل مع القضايا المتعلقة بالبحث والإنقاذ، بهدف وضع معايير لفرق البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، ومنهجية للتنسيق الدولي في الاستجابة للزلازل، وذلك بناء على إرشادات المجموعة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.