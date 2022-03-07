عبد اللهيان إلى لافروف: نعارض الحرب وعلاقتنا بموسكو لا تتأثر بالعقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن علاقات طهران مع أي دولة، بما فيها روسيا، يجب ألا تتأثر بالعقوبات.

وأوضحت الخارجية أن الوزير قال للافروف في اتصال هاتفي "نحن ضد كل من الحرب والعقوبات. علاقات إيران مع كل الدول بما فيها روسيا يجب ألا تتأثر بالعقوبات".

وأضافت أن لافروف أيَد أيضا "المطالب المنطقية" لإيران في المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد 3 سنوات.

ويأتي الاتصال الهاتفي، بعد أن طلبت روسيا من الولايات المتحدة تقديم ضمانات بأن العقوبات التي فُرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران.

ووضعت موسكو هذه العراقيل، في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو اتفاق.





أمس، قال وزير الخارجية الروسي إن العقوبات الغربية على بلاده أصبحت حجر عثرة أمام إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية.

وسعى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى تبديد الحديث عن مثل هذه العقبات، عندما قال إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ليس لها علاقة باتفاق نووي محتمل مع إيران.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم أن كبير المفاوضين النوويين علي باقري كني سيعود إلى البلاد اليوم للتشاور.

وأضافت "سيعود باقري الليلة إلى طهران لإجراء مشاورات معتادة. وستتواصل اجتماعات الخبراء في فيينا".

وقد دخلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مرحلتها النهائية، وترجح تسريبات أوروبية التوصل لتسوية جديدة تعيد العمل بالاتفاق النووي.