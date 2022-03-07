خلال 24 ساعة.. شهيد ثان برصاص قوات الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة القدس المحتلة، ليصبح الشهيد الثاني خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة -في بيان مقتضب- إنها تلقت بلاغا باستشهاد الفتى يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس (شرقي القدس).

عاجل الصحة: استشهاد الفتى يامن نافز جفال 16 عاماً برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Q9ivE3PbQo — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 6, 2022

ونقلت الأناضول عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على يامن خلال مواجهات اندلعت في البلدة، ثم قام باعتقاله مصابا.

وأضاف شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز صوب سيارة إسعاف فلسطينية توجهت للمنطقة لإنقاذ المصاب، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في المنطقة، مما أسفر عن إصابات بالرصاص والاختناق.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عددا من الجنود الإسرائيليين وهم يحملون مصابا فوق حمالة، ووضعوه داخل مركبة عسكرية.

قوات الاحتلال تحتجز جثمان الطفل يامن نافز جفال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/qSLJdv1nAa — غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) March 6, 2022

وفي صباح الأحد، أصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما، من القدس الشرقية المحتلة، برصاص الشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى استشهاده.

وقالت الشرطة -في بيان- إن الشاب اقترب من رجال الشرطة المتمركزين عند باب حطة (المؤدي إلى باحة المسجد الأقصى)، وأخرج سكينا وطعن أحدهم.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة؛ أحدهما جراء الطعن، والآخر أثناء إطلاق الشرطة النار، وفارق الفلسطيني الحياة بعدما منعت الشرطة فرق الإسعاف من انتشاله.