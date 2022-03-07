تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. انفجارات متتالية في العاصمة كييف وقصف مدفعي على مدينة ميكولايف

في اليوم الـ12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، احتدم القتال في بلدات حول كييف، وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة، بالتوازي مع سيطرتها على مدينة إربين وتشديدها الطوق على مدن رئيسية في الجنوب والوسط.

وبينما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تتوقف القوات الأوكرانية عن القتال، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تنهزم ولن تنكسر.

إنسانيا، تواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

سياسيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن كان واضحا بأن إدارته لن تضع الولايات المتحدة في صراع مباشر مع روسيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا في يومها الـ12:

منذ 9 دقائق

الشرطة الأوكرانية: مدينة خاركيف صمدت الليلة الماضية أمام وابل من القصف الروسي أدى إلى عشرات الحرائق

هيئة الطوارئ الأوكرانية: اندلاع الحرائق في 21 مبنى وسط خاركيف جراء القصف الروسي الليلة الماضية

منذ 9 دقائق

الخارجية الروسية: نشعر بخيبة أمل من قرار برلين إمداد أوكرانيا بالأسلحة وقلقون من وقوعها في أيدي الإرهابيين

منذ 13 دقيقة

قصف وتقدم

قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، إن الجيش الروسي يواصل استخدام مطارات بيلاروسيا لقصف البلاد، مشيرة إلى أن من وصفهم بالمحتلين الروس يقصفون المدنيين والمباني السكنية ويخالفون قواعد القانون الدولي.

واعترفت هيئة الأركان الأوكرانية، بأن الجيش الروسي الذي وصفته العدو يواصل التقدم في الأراضي الأوكرانية وقصف مناطق مدنية.

منذ 25 دقيقة

الجيش الأوكراني: وصول أول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا إلى أوكرانيا

منذ 46 دقيقة

بلومبيرغ: إدارة بايدن تفكر بحظر النفط الروسي بمفردها إن لم تتمكن من إشراك حلفائها الأوروبيين

منذ 51 دقيقة

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف





منذ ساعة

إنترفاكس: موسكو تعلن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في العديد من المدن الأوكرانية صباح اليوم

منذ ساعة

السفيرة البريطانية في أوكرانيا: الغزو الروسي لأوكرانيا تزيد قسوته أكثر وأكثر ويتعمد الاعتداء على المدنيين

منذ ساعة

الانفصاليون في لوغانسك: انفجار مستودع للنفط في الجمهورية نتيجة قصف صاروخي للقوات الأوكرانية

منذ ساعة

رويترز: سعر النيكل يرتفع في بورصة لندن للمعادن بنسبة تتجاوز 20 % بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا

منذ ساعتين

وسائل إعلام روسية تنشر مقطعا مصورا تقول إنه لانفجار وقع في لوغانسك

منذ ساعتين

معدات أميركية لزيلينسكي

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن واشنطن أوفدت فريقا لشرق أوروبا لمواجهة الهجمات الرقمية الروسية واعتراض الاتصالات.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة زودت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الصحيفة أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات خلال أقل من أسبوع.

منذ ساعتين

نيويورك تايمز: القوات الروسية استهدفت فجر الاثنين مدينة ميكولايف الاستراتيجية الساحلية بقصف مدفعي ثقيل

منذ 3 ساعات

رويترز: نيوزيلندا تقرر فرض عقوبات على النخبة الأوليغاركية الروسية وتنشر قائمة تضم 100 روسي محظور سفرهم.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات جديدة في كييف.

منذ 3 ساعات

رويترز عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: سول تقرر وقف المعاملات مع البنك المركزي الروسي.

منذ 3 ساعات

وكالة الأنباء الأوكرانية:

القوات الروسية تستهدف بقذائف الهاون مجموعة من الأشخاص حاولوا الهروب من إربين.

طائرات روسية تغير على أحد المواقع في مدينة أوديسا على البحر الأسود.

منذ 3 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تسيطر على مدينة إربين في شمال غربي العاصمة كييف.





منذ 4 ساعات

رويترز: ارتفاع مؤشر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة تتجاوز 3% بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا.

منذ 4 ساعات

مؤشر سوق هونغ كونغ للأسواق المالية يهبط بنسبة تتجاوز 3% بسبب الحرب.

منذ 4 ساعات

رويترز: أسعار تعاقدات معدن الزنك في سوق شنغهاي ترتفع بنسبة 3%.

منذ 4 ساعات

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: مشروع القانون الذي يتم بحثه سيلغي العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا ويمهد لمنع موسكو من دخول منظمة التجارة العالمية.

منذ 5 ساعات

سعر الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة الواحدة بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

رويترز عن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي:

المجلس يبحث وضع تشريع يحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة.

الكونغرس يعتزم وضع مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا موضع التنفيذ هذا الأسبوع.





منذ 5 ساعات

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق كييف.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات متواصلة من الجهة الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الأوكرانية شنت هجوما معاكسا على القوات الروسية في خاركيف ويستعيد بلدة شينوف.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم من محور مقاطعة سومي إلى الشرق من كييف.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن القوات الروسية تتقدم من محور إربين باتجاه كييف.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.





منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

رويترز: ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت إلى 139دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2008.

الاستخبارات البريطانية: من المستبعد جدا أن تكون روسيا قد حققت بنجاح أهدافها المخطط لها حتى الآن.