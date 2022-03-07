أمير قطر يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته لقطر.

وجرى اللقاء بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم في الديوان الأميري القطري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها".

وفي تغريدة له على تويتر، قال الأمير خالد بن سلمان "بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- قمت بزيارة لدولة قطر الشقيقة".

وأضاف أنه نقل تحيات قيادة المملكة إلى أمير دولة قطر، واستعرض معه الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث التعاون الدفاعي المشترك.

وقال الأمير السعودي "تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك" والعلاقة مع قطر "الشقيقة" و"قائدها" الشيخ تميم بن حمد "ترجمها حديث سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- قبل أيام بأننا أصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".