نائبة وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة: كييف تجري حوارا مع الصين ودول كثيرة بهدف الوساطة لإنهاء الحرب

قالت أمينة جبار نائبة وزير الخارجية الأوكرانية للجزيرة إن كييف تجري حوارا مع الصين ودول كثيرة بهدف الوساطة لإنهاء الحرب، وأضافت أن دولا كالسعودية وتركيا وإسرائيل عرضت قيامها بوساطة مع انتهاء اليوم العاشر من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أن دبلوماسية بلادها تبحث عن صيغ مختلفة لحل الصراع ووقف الحرب، وأضافت "نحن في حوار مع دول كثيرة بما في ذلك الصين، وهناك قادة ودول أعلنوا استعدادهم للوساطة كتركيا والسعودية وإسرائيل وشركاء آخرين، هذه عملية مستمرة، وهي محل نظر وتفاوض".

وفي وقت سابق السبت، دعت بكين إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وقال وانغ لبلينكن "نأمل أن يتوقف القتال في أقرب وقت… والحؤول دون أزمة إنسانية كبيرة"، معترفا بأن المفاوضات بين الدولتين لن تكون "سهلة".

وتنتهج الصين مسارا دبلوماسيا حذرا منذ بدء النزاع وترفض إدانة أعمال موسكو بعد أن أشادت الشهر الماضي بصداقة "لا حدود لها" بين البلدين.

وفي سياق الحراك الدبلوماسي، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بعد محادثات استمرت 3 ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق المتحدث باسم بينيت.

ويأتي هذا الحراك قبيل انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو يوم الاثنين بهدف وضع حد للحرب، وفق ما أعلنه عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا السبت، حيث عقدت الجولتان السابقتان في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا.