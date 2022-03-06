جلسة سرّية خاصة لمجلس الأمة الكويتي تبحث تداعيات الحرب في أوكرانيا

طلب مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسة سرية خاصة لمجلس الأمة، لبحث تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والاطلاع على كافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات المواجهة، واستعدادات الحكومة بشأنها.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي -في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- تقدم الحكومة بطلب لعقد جلسة سرية طارئة للمجلس غدا الاثنين، لإطلاع أعضائه على استعدادات الحكومة وإجراءاتها بشأن كافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الراجحي إن الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة تتطلب اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على البلاد، بما يشمل كل النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها.

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الحادي عشر، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.