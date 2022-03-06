جماعة الحوثي تسمح بتفريغ ناقلة النفط صافر العالقة منذ 6 سنوات

وقعت جماعة الحوثي اتفاقا مع الأمم المتحدة يسمح بتفريغ حمولة ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة ميناء رأس عيسى منذ أكثر من 6 سنوات.

وعلى تويتر قال رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن السفينة صافر" التي تحتوي 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

ويسيطر الحوثيون الذين على المنطقة التي ترسو فيها السفينة وعلى شركة النفط اليمنية التي تملكها.

وتم في السابق التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة التي تتدهور حالتها والمصنوعة عام 1976 وبإجراء الإصلاحات التي يمكن أن تكون مجدية فيها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات اللازمة.

وفي فبراير/شباط الماضي قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث إن هناك اتفاقا من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى. ولم يحدد موعدا لذلك.

وتعتبر الأمم المتحدة سفينة صافر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتسبب في كارثة بيئية تتضرر منها عدة دول.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.