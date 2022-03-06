بعد إغلاق المجال الجوي.. إدارة بايدن تسمح بهبوط طائرة روسية لإجلاء بعثة دبلوماسية

سمحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس السبت- بهبوط طائرة روسية في مطار قرب واشنطن، لإعادة دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم البعثة الروسية لشبكة "سي بي إس" نيوز (CBS) إن الطائرة ستقلع بعد ظهر اليوم الأحد من مطار دالاس إلى مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، وأضاف المتحدث أن الطائرة ستعيد 13 مواطنا روسيا وعائلاتهم من نيويورك إلى موسكو.

وكشفت الشبكة أن الولايات المتحدة طردت الدبلوماسيين بتهمة التجسس، بينما نقلت عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن عمليات الطرد الدبلوماسي كانت جارية منذ عدة أشهر.

وأعلن بايدن -في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي- إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبق إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا، ردا على حرب روسيا على جارتها أوكرانيا.