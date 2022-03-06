بريطانيا ترفض مشاركة مواطنيها.. أوكرانيا تعلن استقبال مقاتلين متطوعين من 52 دولة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن متطوعين من 52 دولة توافدوا إلى بلاده للقتال جنبا إلى جنب مع الأوكرانيين، في مواجهة الحرب الروسية، فيما رفضت بريطانيا التحاق مواطنيها بجبهات القتال.

وأوضح كوليبا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن العالم بأسره يقف اليوم إلى جانب أوكرانيا. وأضاف أن عدد الأجانب المتطوعين الراغبين في القدوم إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 20 ألفا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 16 ألفا تطوعوا "للقتال مع الأوكرانيين ضد الغزو الروسي".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) إنه لم تتضح بعد الدول التي سيعبر منها المتطوعون إلى أوكرانيا.

وقالت إن المقاتلين الأجانب الذين وصلوا حتى الحين إلى أوكرانيا من دول ما بعد الحقبة السوفياتية، ولكن تقارير إعلامية تحدثت عن وصول مقاتلين من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.





غير مفيد

في ذات السياق شدد قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين على أن انتقال مواطني المملكة المتحدة إلى أوكرانيا للقتال هو "غير قانوني وغير مفيد"، داعيا إياهم للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في "مواجهة الغزو الروسي".

وتناقض تصريحات راداكين موقف وزيرة الخارجية ليز تراس التي أعربت عن دعمها للراغبين بالتطوع للقتال، وتلبية نداء بهذا الشأن وجهه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الأجانب.

وقال راداكين "كنا شديدي الوضوح بأن من غير القانوني وغير المفيد للجيش البريطاني أو الشعب البريطاني، التوجه إلى أوكرانيا".

وأضاف "ادعموا من المملكة المتحدة، ادعموا بأي أمر تقدرون عليه. لكن هذا (الذهاب للقتال) ليس أمرا تريدون أن تندفعوا نحوه، لجهة صوت إطلاق النار".

وأوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، وطلبت من الموجودين مغادرتها بطريقة آمنة.