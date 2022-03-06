استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط القدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد النار على شاب فلسطيني حاول طعن رجال شرطة وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى استشهاده.

وأصاب المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عاما والمتحدر من القدس الشرقية المحتلة أحد رجال الشرطة بسكين، قبل إطلاق النار عليه.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه بعد الساعة 04:30 من صباح اليوم اقترب الشاب من رجال الشرطة المتمركزين عند باب حطة (أحد الأبواب المؤدية إلى باحة المسجد الأقصى) في البلدة القديمة بالقدس، وأخرج سكينا وطعن أحدهم.

وبينت أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة، أحدهما جراء الطعن، والآخر أثناء إطلاق الشرطة النار، في حين أظهرت صورة وزعتها الشرطة وجود سكين على الأرض بجانب بقعة دم.

وأضاف البيان أن رجال الشرطة ردوا بإطلاق النار، ووصلت الخدمات الطبية إلى مكان الحادث وأكدت مقتل الشاب.

وتداول صحفيون وناشطون فلسطينيون في القدس مقطعا مصورا لمنفذ عملية الطعن وهو ملقى على الأرض قرب بابي حطة والأسباط.

وبحسب شهود عيان، فقد استدعيت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، وأغلقت الأبواب القريبة المؤدية إلى المسجد الأقصى.