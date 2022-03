في أوج الحرب على أوكرانيا.. مسؤولون أميركيون يزورون فنزويلا حليفة روسيا للقاء حكومة مادورو

زار مسؤولون أميركيون كبار فنزويلا أمس السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو سعيا لتحديد ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا وسط حربها على أوكرانيا، وذلك حسب ما ذكرت وكالة رويترز وصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times).

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن مسؤولين أميركيين وفنزويليين عقدوا جولة محادثات أمس السبت، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. ولم يتضح إذا كان سيُعقد اجتماع آخر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة لم تسمّها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.

