سياسة|فنزويلا

في أوج الحرب على أوكرانيا.. مسؤولون أميركيون يزورون فنزويلا حليفة روسيا للقاء حكومة مادورو

Russian President Putin meets with his Venezuelan counterpart Maduro in Moscow
بوتين (يمين) خلال لقائه مادورو في موسكو في 25 سبتمبر/أيلول 2019 (رويترز)
6/3/2022

زار مسؤولون أميركيون كبار فنزويلا أمس السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو سعيا لتحديد ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا وسط حربها على أوكرانيا، وذلك حسب ما ذكرت وكالة رويترز وصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times).

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن مسؤولين أميركيين وفنزويليين عقدوا جولة محادثات أمس السبت، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. ولم يتضح إذا كان سيُعقد اجتماع آخر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة لم تسمّها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.

زيارة وأمل

وتعدّ هذه الزيارة الأميركية هي الأرفع لفنزويلا منذ سنوات، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسط حملة من العقوبات الأميركية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو الحليف القديم للرئيس بوتين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود أميركية لعزل بوتين، ويرى بعض المحللين أيضا فنزويلا -التي تفرض واشنطن عقوبات عليها- مصدرا بديلا محتملا لإمدادات النفط إذا حاولت واشنطن فرض قيود على شحنات موسكو من الطاقة.

وضمّ الوفد الأميركي مسؤولين كبارا في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وتجنبت الحكومة الأميركية إلى حد كبير الاتصالات المباشرة مع حكومة مادورو الاشتراكية في السنوات الأخيرة.

وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 2019 وسط حملة من العقوبات الأميركية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو الحليف لبوتين منذ مدة طويلة.

المصدر : وكالات