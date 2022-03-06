منظمة التعاون الإسلامي تفتتح مكتبا في أفغانستان

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد عن فتح مكتب لها في كابل، لتنسيق جهودها الإنسانية بأفغانستان بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المنظمة قولها إنه تم تعيين محمد سعيد العياش مديرا لمكتب المنظمة في أفغانستان.

وأضافت المنظمة أن المكتب سيتابع تنفيذ نتيجة الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنظمة، الذي عقد في باكستان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت "سينسق مكتب منظمة التعاون الإسلامي الجهود الإنسانية للمنظمة مع أفغانستان والشركاء الدوليين. وسيتم تعزيزه بالموارد البشرية والمادية، وفقا للقرار الذي اتخذه المؤتمر الوزاري الاستثنائي حول الوضع في أفغانستان، وذلك لتمكينه من الوفاء بالتزاماته لدعم الشعب الأفغاني بمختلف المجالات".

وفي اجتماع عقدته المنظمة في باكستان تم تمرير مسودة قرار لإقامة صندوق استثمار للعمل الإنساني لنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.