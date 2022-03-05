قصف سوريا وظهر مع بوتين وبشار.. أسر الطيار الروسي كراسنويارتسيف في أوكرانيا

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع أوروبية إسقاط مقاتلة روسية وأسر طيارها، واكتشِف لاحقا أنه سبق أن شارك في قصف المدن السورية وظهر في صورة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد.

وقد نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لإسقاط طائرته فوق مدينة تشيرنيغيف. وتداولت الصحافة الأوروبية مقطع يظهر فيه قائد الطائرة بعد أسره في اليوم العاشر من حرب روسيا على أوكرانيا.

وأفادت تقارير أوكرانية بأن الطيار الروسي يدعى كراسنويارتسيف. وأكدت مصادر في المعارضة السورية أنه شارك في العمليات الجوية التي تشنها موسكو في سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

سبحان الله يمهل ولا يهمل … طيار روسي قصف وقتل وهجر المدنيين الأمنين في #سوريا وكرمه من يدين ببقائه لبطش آلة قُتل #بوتين ضد شعبه..

ويصفق له ولرئيسه عرب بائسين ..وسقط مقاتلته وأسره الجيش الأوكراني،،،… pic.twitter.com/0WftIl7bRl — عبدالله الشايجي (@docshayji) March 5, 2022

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف الروسي في سوريا خلّف أكثر من 8 آلاف مدني بينهم ألفا طفل.

وبعد أسر الطيار الروسي في أوكرانيا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها إلى جانب بوتين والأسد في قاعدة حميميم إلى جانب طيارين آخرين شاركوا في القصف الروسي على سوريا.