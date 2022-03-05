قتل 56 شخصا على الأقل وأصيب نحو 200 بجروح في هجوم انتحاري استهدف مسجدا شيعيا قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2018.

ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، ودمر المسجد من الداخل، بينما تناثر الزجاج المحطّم في الشوارع.

وأفاد الناطق باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور محمد عاصم خان أن حصيلة القتلى وصلت إلى 56 قتيلا، ليكون الهجوم الأكثر دموية منذ انفجار في يوليو/تموز 2018 أعلن فرع محلي لتنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة -في بيان- إن عنصرا من التنظيم "اقتحم مسجدا للشيعة في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان، بعد إطلاقه النار على عنصرين من الشرطة الباكستانية كانا يحرسان المسجد، مما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر… وفجّر حزاما ناسفا شديد الانفجار".

ولطالما استهدفت بيشاور -الواقعة على بعد 50 كيلومترا فقط من الحدود مع أفغانستان- بهجمات منذ مطلع العقد الماضي، لكن الوضع الأمني تحسن كثيرا في السنوات الأخيرة.

وأدانت الأمم المتحدة وتركيا ودول عربية بينها السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن، التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر باختنخو شمال غربي باكستان.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجير، مؤكدة وقوفها مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب.