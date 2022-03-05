بعد علاج سمير صبري على نفقة الدولة.. جدل مرض الفقراء والمشاهير يتجدد بمصر

القاهرة- بين التعاطف والجدل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تفاعلا واسعا مع اسم الممثل سمير صبري، وذلك بعدما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وهو ما دفع مغردين ونشطاء للحديث حول حاجة الفقراء إلى المعاملة بالمثل، خاصة أن صبري -على غرار مشاهير آخرين- ربما لا يكون بحاجة إلى مساعدات حكومية.

حالة التعاطف والتضامن مع صبري لم تكن فقط بسب كونه ممثلا مشهورا، ولا لأنه كان واحدا من أشهر مقدمي البرامج في التلفزيون المصري، فالذي ضاعف حجم التعاطف معه هو أنه من بين قلة قليلة من الفنانين المصريين ممن لا يتركون فنانا يمر بأزمة إلا ويقفون بجانبه، بحسب ما ذكره المذيع عمرو أديب.

والأسبوع الماضي، أثارت كلمات سمير صبري -في مداخلته مع المذيع عمرو أديب- حالة من التعاطف بعد أن طلب صبري من أديب أن يقف بجانبه وأن يكون "تحت رعاية عمرو أديب"، وهو ما استجاب له أديب مؤكدا أن صبري سيكون تحت رعاية الدولة كلها.

ويبدو أن قرار رعاية صبري رسميا لم يتأخر كثيرا، إذ أعلن بعدها نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، أن الرئيس وجّه بعلاج صبري على نفقة الدولة، مضيفا أنه يتوجه بالشكر إلى الرئيس باسمه وباسم جموع الفنانين المصريين.

جدل بعد التعاطف

لكن حالة التعاطف الشديدة مع صبري صاحبتها حالة أخرى موازية من الجدل بشأن قرار السيسي معالجة سمير صبري وغيره من المشاهير على نفقة الدولة، خاصة المقتدرين منهم وأصحاب الملايين.

فاستنكر مغردون قيام الحكومة بتحمل نفقات علاج عدد كبير من المشاهير، خاصة ممن يُعرف عنهم الثراء، في حين أن آحاد الناس والمعدمين قد يخوضون رحلة طويلة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وبعضهم قد يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يحصل على القرار.

وتجادَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد بشدة لعلاج سمير صبري على نفقة الدولة خاصة من قبل ممثلين ومشاهير على مواقع التواصل، لكونه شخصا كان يمد يد العون لكثيرين، ومعترض بشدة على قرار السيسي بوصفه يحمل نوعا من التمييز بين فئات المجتمع، بحسب وصف مغردين، أو لأنه إنفاق للمال العام في غير محله، مطالبين على الأقل بمعاملة الفقراء بالمثل وسرعة إصدار قرارات لعلاجهم على نفقة الدولة.

هذا الفنان الشامل الرائع عمره ما أتأخر عن حد محتاج وطول عمره داعم بقوة لكل زملائه وقت العوز ووقت المرض

دعواتكم لـ #سمير_صبري بالشفاء التام والعاجل يارب🙏 pic.twitter.com/QiDeVRMWpD — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) February 25, 2022

يعنى سمير صبرى اللى مخلاش حاجة ما شتغلش فيها سواء افلام او فرقة استعراضية وقدم برامج فى التلفزيون وقرفنا باغنية (سكر حلوه الدنيا سكر) وفى الاخر مش معاه فلوس وبيتعالج على حساب الدولة !؟ — ضد الاستبداد والطغاة (@smg2907) February 26, 2022

#ارض_اللوا

علاج الفنانين على حساب الدولة!

أغلب الفنانين والرياضيين وغيرهم من المشاهير يطلبون العلاج على نفقة الدولة في وقت تتدنى فيه الخدمات الصحية للفقراء !

ان الفنانين يستحوذون على ميزانية خدمة العلاج بالخارج رغم قدرتهم المالية الفائقة , و القائمة ممن اتعالجوا على حساب

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ماذا أكتب في سمير صبري و إلى سمير صبري ؟!!!.. لا ولن تكفي أي صفحات أو برامج لأتكلم عن ما في عُمري وقلبي لسمير صبري.. لأتكلم أو يتكلم كل من مر في حياته سمير صبري أو مر في حياة وعُمر #سمير_صبري لن نستطيع!!.. ولا يمكن شرح و وصف ما في قلوبنا وعُمرنا وحياتنا من عطاء وحب وفن ومواقف .. — Sherihan (@Sherihan) February 26, 2022

سعدت بخبر ان الدوله ستتحمل علاج الجميل سمير صبري وهو يستاهل جدا

الموضوع فتح لي تسأل ذي وليه نقابه الممثلين لا تستطيع ان تتحمل علاج فنان اسعد الناس واذا كانت لا تستطيع تحمل علاج سمير صبري هل تستطيع تحمل علاج ممثل مغمور

أتخيل انهم محتاجين يراجعوا نظام ايراداتهم و تأميناتهم الصحية — Abdel Hamid Ahmed Hamdy (@ahamdyos) February 26, 2022

صحفيون ينتقدون القرار

وانتقلت حالة الجدل التي صاحبت قرار السيسي بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة إلى الوسط الصحفي، حيث انتقد عدد من الصحفيين القرار رغم تعاطفهم مع سمير صبري بوصفه إنسانا وفنانا، وقال الكاتب الصحفي علي القماش إنه لا خلاف على علاج سمير صبري وغيره من الفنانين على نفقة الدولة، خاصة أن الدستور القديم كان يحث الدولة على "رعاية النابهين منها والعلماء"، لكن الواجب في العلاج على نفقة الدولة أن يكون وفقا للقدرة على تكاليف العلاج.

وضرب القماش مثالا بقصة سيدة فقيرة استغاثت به لمساعدتها في مخاطبة مستشفى لتحمل قيمة الأشعة والتحاليل المطلوبة منها، إذ لا تدخل ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنه عندما توسط لدى مكتب وزير الصحة استجاب المستشفى بتخفيض قدره 10 جنيهات فقط (الدولار = 15.7 جنيها مصريا).

كما لقي القرار انتقادا من الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب، حيث قال في عدة تدوينات على حسابه بموقع تويتر، إنه لا مانع من علاج الأغنياء على نفقة الدولة إذا انطبق عليه القول "عزيز قوم ذل"، لكنه أشار إلى أن صبري "مليونير وورث عن والده وهو ضابط شرطة سابق 18 شقة بأرقى الأماكن في القاهرة والجيزة".

ومن دون أن يقدم دليلا، تحدث خطاب عما وصفه بـ"ابتزاز الرئيس عاطفيا" عبر حيلة قام بها اثنان من مرافقي صبري لجمع الأموال باسمه، والتهرب من الفاتورة الضخمة لعلاجه، كما تحدث عن تنازل المستشفى عن فاتورة العلاج خوفا من افتضاح أسعاره المبالغ فيها، مضيفا أن كل ذلك تم على يد وسائل إعلام تلهث وراء "التريند" وتلبية مصالح شبكة أصدقائها.

محمد سعد خطاب يكتب:

تبرعوا للمليونير سمير صبري!!

أديب يورط السيسي في تمثيلية علاج سمير على نفقة الدولة

مفاجأة.. مستشفى الصفا تتنازل عن 1.6 مليون جنيه خوفا من الفضيحة

اشرف زكي يتحمل مسؤولية حماية صبري من مرافقيه

أجرى عمرو أديب اتصالا سابق التحهيز بالفنان سمير صبري الذي يرقد في +1 — mohamed Saad Khattab (@mohamedSaadKh16) February 26, 2022

تمييز مخالف للدستور

تنص المادة 9 من الدستور المصري على ما يلي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وعلي الرغم من وجود قرارات علاج على نفقة الدولة لغير المقتدرين وممن لا يمتلكون تأمينا صحيا، فإن عددا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل أكدوا أن الدولة تميز بين مواطنيها في العلاج.

ونشر حساب باسم أحمد حسين نداء للسيسي، بعد قرار علاج سمير صبري على نفقة الدولة، وطلب منه أن يتدخل لعلاج ابنتي أخيه اللتين تعانيان من "ضمور العضلات الشوكي" وتحتاجان إلى تدخل سريع من أجل إنقاذ حياتهما.

وأضاف -في رسالة الاستغاثة التي وجهها للرئيس- أن "عائلة الطفلتين لجأوا لكل الجهات المختصة، وحاولوا تقديم التماس للرئيس من خلال حضور أحد أفراد العائلة لمؤتمر الشباب الأخير، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا إليه".

مشاهير عالجهم السيسي

لم يكن قرار السيسي بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة هو القرار الأول من نوعه؛ فلقد سبقه قرارات مشابهة بعلاج عدد من الفنانين على نفقة الدولة، منهم المطرب الراحل على حميدة والممثل شريف دسوقي -الذي بترت قدمه- والممثلة فاطمه كشري. كما سبق وأن قرر السيسي علاج الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي بالخارج على نفقة الدولة.

وفي المقابل، تقول الحكومة المصرية إنها توسعت في شبكة الرعاية الصحية لعموم المصريين، سواء بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات الجراحية، وتحقيق نسبة نجاح غير مسبوقة في القضاء على فيروس الكبد الوبائي "سي" (C)، كما أنها تواصل إصدار قرارات علاج المواطنين على نفقة الدولة، وفقا للحالات المستحقة.

ونهاية العام الماضي، نشرت صحيفة الأهرام (حكومية) أرقاما صادرة عن وزارة الصحة تكشف إصدار مليونين و914 ألفا و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، خلال عام 2021، بإجمالي تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه.

وشملت قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.