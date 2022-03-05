الهجوم عليها نقل الحرب إلى وضع "شديد الخطورة".. تنديد غربي بقصف أكبر محطة نووية أوكرانية ونفي روسي للمسؤولية عنه

أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد -الجمعة- أن القصف الروسي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا شكل "تهديدا هائلا لكل أوروبا والعالم"، خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وقالت "بفضل الله، نجا العالم بصعوبة من كارثة نووية الليلة الماضية"، واصفة الهجوم بأنه كان عملا متهورا وخطيرا للغاية.

وأضافت "لم يكتف (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بتجاهل دعوات وقف غزوه لأوكرانيا، لكننا شهدنا للتو تصعيدًا خطيرًا جديدًا يشكل تهديدًا خطيرًا لكل أوروبا والعالم".

وتابعت "على الرئيس بوتين وقف هذه الكارثة الإنسانية من خلال إنهاء الحرب ووقف هذه الهجمات غير المعقولة ضد شعب أوكرانيا"، وأضافت "يجب أن يوقف السيد بوتين هذا الجنون، وأن يوقفه الآن".

وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي طلبته المملكة المتحدة، شددت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد على أنه لا شك في أن "القوات الروسية (هي التي) هاجمت" موقع زاباروجيا الذي يضمّ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

ولفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو إلى أن "الهجمات على المواقع النووية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال مسؤول في إنرجو أتوم، وهي الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية -لرويترز- إنه لم يكن هناك مزيد من القتال، وإن الإشعاع كان طبيعيا، لكن الشركة لم تعد على اتصال بإدارة المحطة أو تسيطر على المواد النووية فيها.

ومن جهته، شدّد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافائيل غروسي -خلال اتصال مباشر بالفيديو من طائرة في طريقها إلى طهران- على "أهمية" محطات الطاقة النووية الموجودة في أوكرانيا، مؤكدا أن المحطة لم تتضرر مما يعتقد أنها قذيفة روسية. وكان واحد فقط من مفاعلاتها الستة يعمل وبنحو 60% من طاقته.

وقال غروسي للصحافيين "أبلغت الجانبين -جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا- بأنني مستعد (…) للسفر إلى تشرنوبل في أقرب وقت ممكن"، وأضاف أن "الجانبين يدرسان" هذه الإمكانية.

ونقل الهجوم على محطة زاباروجيا النووية الصراع إلى مكان شديد الخطورة. ومع سقوط القذائف على المنطقة، اندلع حريق في مبنى تدريب مما أشعل المخاوف في أنحاء العالم، قبل أن يتم إخماد الحريق ويعلن المسؤولون أن المنشأة أصبحت آمنة.

روسيا: لم نهاجم الموقع النووي الأوكراني

بالمقابل، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة إن روسيا لم تهاجم الموقع النووي الأوكراني في زاباروجيا، وهو اتهام "كاذب"، متهما أوكرانيا بإشعال حريق في هذه المنشأة.

وقال إن اتهام روسيا بالمسؤولية "جزء من حملة أكاذيب" ضد موسكو.

وانتقد المبعوث الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا نظيره الروسي، متهما إياه بنشر "الأكاذيب"، وقال إن القوات الروسية التي تسيطر على المنشأة النووية ترفض دخول المفتشين الأوكرانيين.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المحطة تعمل بشكل طبيعي، وأنها تحت سيطرة قواتها، وعزت الحريق إلى "هجوم وحشي" شنه مخربون أوكرانيون.