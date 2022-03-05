الحرب الروسية الأوكرانية.. تيار أقصى اليمين الأوروبي في حرج حيال علاقته ببوتين

وضعت الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من أسبوع كبرى حركات أقصى اليمين في أوروبا في موقف حرج، ما بين قربها الأيديولوجي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضامنها مع أوكرانيا، وتُرجع هذه القوى اليمينية في الوقت نفسه المسؤولية في الحرب الحاصلة إلى القوى الغربية.

ولا شك أن قادة كل هذه القوى اليمينية في جميع دول الاتحاد الأوروبي من ألمانيا إلى فرنسا، مرورا بإيطاليا والنمسا وإسبانيا، أجمعوا على التنديد من دون لبس بالحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي يصفها قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بـ"حرب بوتين".

ففي فرنسا، شجبت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان الحرب الدائرة في أوكرانيا، قائلة إنها "انتهاك للقانون الدولي لا يمكن الدفاع عنه".

وفي إيطاليا، وإن كان زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني لا يتردد عموما في إبداء إعجابه ببوتين، فقد صرح بأنه "حين يهاجم (الرئيس الروسي) طرفا ما، من الواضح أنه ينبغي الوقوف بجانب الذي يتعرض للهجوم".

ويرى هاجو فونكي أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين الحرة أن هذه التيارات اليمينية "اتخذت هذه المرة موقفا يتوافق مع موقف الأحزاب الأخرى، وينسجم على وجه الخصوص مع التضامن الهائل الذي يبديه الرأي العام في جميع أنحاء العالم تجاه الأوكرانيين".





لوم الغرب

غير أنه عند الوقوف على المسؤول عن نشوب الحرب في أوكرانيا، تبدو أحزاب أقصى اليمين كأنها تتماهى مع الرواية الروسية.

ففي ألمانيا، نددت "أليس فايدل" زعيمة الكتلة النيابية لحزب البديل من أجل ألمانيا بما وصفته "الفشل التاريخي" للغرب الذي لوح لأوكرانيا باحتمال الانضمام إلى حلف الناتو، بدل أن يدعو إلى حل في هذا البلد يقوم على حياده بين الغرب وروسيا.

ورأت فايدل أن هذا النهج لدى الغرب يعود إلى إنكار "وضع روسيا كقوة كبرى".

وفي فرنسا، قال إريك زمور أحد أبرز رموز أقصى اليمين والمرشح للانتخابات الرئاسية، إن "المذنب (فيما يجري في أوكرانيا) هو بوتين، والمسؤول هو حلف الناتو الذي لم يتوقف عن التوسع".

ويذهب الخبير السياسي فولفغانغ شرودر من جامعة كاسيل الألمانية إلى أن هذه الأحزاب اليمينية تلتقي في الواقع مع "المواقف الروسية التي تقدر بأن النزاع الحالي لا يمكن أن يُنسب إلى فلاديمير بوتين وحده، بل ينسب جزء كبير منه بالأحرى إلى الغرب".

وفي اليونان، عبر زعيم حزب الحل القومي كيرياكوس فيلوبولوس عن رفضه لموقف القوى الغربية القائل إن روسيا شنت حربا غير مبررة على أوكرانيا، لأن موسكو لم تكن تحت التهديد، وقال فيلوبولوس "إذا لم تكن روسيا مهددة، فماذا يفعل الناتو إذن عند حدودها؟".

وفي الاتجاه نفسه، صرح تيير بوديت زعيم المنتدى من أجل الديمقراطية الهولندي (حزب من أقصى اليمين) قائلا "روسيا لم تكن تملك خيارا برأيي"، تعليقا على شن موسكو حربا على جارتها الغربية، وقد جلب تصريح بوديت عليه انتقادات الأحزاب الهولندية الأخرى، والتي اتهمته بالترويج للدعاية الروسية.

ومن الواضح أن رموز تيار أقصى اليمين في أوروبا الذين كانوا يتقربون من بوتين في السنوات الأخيرة، يجدون صعوبة الآن في أخذ مسافة عنه اليوم، إذ قالت مارين لوبان -التي تواجه انتقادات تأخذ عليها صورة للقاء جمعها ببوتين ووضعت في منشورات حملتها الانتخابية المطبوعة منذ فترة، إن "بوتين اليوم ليس هو ذاته الذي التقيت به في موسكو عام 2017".





فقدان النفوذ

ويرى فونكي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "أقصى اليمين الأوروبي في مأزق، ما بين عقيدته المتطرفة والنيوفاشية التي يتقاسمها مع بوتين، وخطر تراجع نفوذه لدى الرأي العام".

والتحدي على قدر خاص من الصعوبة بالنسبة إلى إيرك زمور ومارين لوبان، اللذين تتوقع استطلاعات الرأي بأن يحصدا ثلث الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، في حين تراجعت نسبة التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا إلى ما دون 10% وفق استطلاع للرأي أجري مؤخرا.

وفي تنازل مثير للانتباه، أيدت بعض هذه الأحزاب اليمينية المعارضة بشدة للمهاجرين -مثل الجبهة الوطنية، والبديل من أجل ألمانيا، وتنظيم فوكس القومي الإسباني، وقسم من حزب الحرية النمساوي- استقبال لاجئين أوكرانيين فارين من المعارك في بلادهم.