نشطاء يشيدون بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر بالبحرين احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أشاد سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار انسحاب وفد أكاديمي عن كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي.

وقالت "رابطة شباب لأجل القدس" الكويتية -في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر- "يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم، ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية!"، معتبرة أن التطبيع كان وسيظل خيانة.

وثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين انسحاب الوفد الأكاديمي من المؤتمر، واعتبر الناطق الإعلامي باسم الحركة، طارق سلمي، أن الكويت تسجل مرة أخرى موقفا قوميا أصيلا، برفضها لكل أشكال التطبيع.

كما أشاد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، بمواقف الكويت المشرفة التي تساند القضية الفلسطينية وتمثل التزاما بالثوابت القومية والإسلامية الراسخة.

وقال الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة -في تغريدة على تويتر- "الكويتيون يواصلون ضرب الأمثلة الرائعة في المواقف الرجولية والمبدئية".

ورأى مغردون أن هذه المواقف للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، وتسجل في قوائم الشرف والاعتزاز.

من جانب آخر، ثمنت جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين ما أسمته "الموقف العروبي الأصيل الذي سجله الوفد الأكاديمي الكويتي بانسحابه ورفضه المشاركة في المؤتمر العلمي الذي يشارك فيه أكاديميون من دولة الاحتلال".

وقالت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة -في تغريدة على تويتر- "تتوجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتحية إكبار وإجلال على الموقف العروبي الأصيل الذي سجله أساتذة الكويت بانسحابهم المشرف من جريمة التطبيع المنعقدة في جامعة البحرين".

وفي وقت سابق، أعلنت كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال"، يومي الثاني والثالث من مارس/آذار الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، من دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر.

يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم .. ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية !! وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها اسرائيلي من جامعة تل ابيب المنعقد في جامعة البحرين تحية للوفد و #التطبيع_خيانة كان وسيظل pic.twitter.com/d54gomffV9 — شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) March 4, 2022

تتوجه جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بتحية إكبار وإجلال على الموقف العروبي الأصيل الذي سجله اساتذة الكويت بانسحابهم المشرف من جريمة التطبيع المنعقدة في جامعة البحرين..#البحرين_ترفض_الصهاينة #التطبيع_خيانة #الكويت #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/irNDEgSUaB — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) March 5, 2022

مرة أخرى تسجل الكويت موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين،إثر مشاركة وفد صهيو.ني في فعالياته

هذه المواقف المقدرةللقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة،ويعكس استمرار وقوفها الى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضا.ل لاسترداد أرضه — حازم قاسم (@hazemaq) March 4, 2022

صباح الخير يا كويت .. وفد جامعي كويتي ينسحب من مؤتمر الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الذي تستضيفه البحرين إثر مشاركة وفد جامعي إسرائيلي. 🇰🇼🇰🇼🇰🇼

كانت جامعات أردنية ومصرية ولبنانية وإماراتية وسعودية وجامعات عربية أخرى ضمن 15 دولة مشاركة. pic.twitter.com/XPyciGdG2k — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 4, 2022

انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين بعد مشاركة وفد "إسرائيلي" فيه.

كرام الكويت فخر الأمة 💚 — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) March 4, 2022

الكويتيون يواصلون ضرب الأمثلة الرائعة في المواقف الرجولية والمبدئية. رابطة "شباب لأجل القدس" الكويتية، قالت: "وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها إسرائيلي من جامعة تل أبيب في مؤتمر بجامعة البحرين. تحية للوفد والتطبيع خيانة.. كان وسيظل". صفعة للغزاة، ولمقاولي التطبيع في آن. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 4, 2022