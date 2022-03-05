سياسة|كويت

نشطاء يشيدون بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر بالبحرين احتجاجا على مشاركة إسرائيل

waving colorful flag of palestine and national flag of kuwait. macro; Shutterstock ID 1491218561; purchase_order: ajnet; job: ; client: ; other:
علما الكويت وفلسطين (شترستوك)
5/3/2022

أشاد سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار انسحاب وفد أكاديمي عن كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي.

وقالت "رابطة شباب لأجل القدس" الكويتية -في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر- "يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم، ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية!"، معتبرة أن التطبيع كان وسيظل خيانة.

وثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين انسحاب الوفد الأكاديمي من المؤتمر، واعتبر الناطق الإعلامي باسم الحركة، طارق سلمي، أن الكويت تسجل مرة أخرى موقفا قوميا أصيلا، برفضها لكل أشكال التطبيع.

كما أشاد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، بمواقف الكويت المشرفة التي تساند القضية الفلسطينية وتمثل التزاما بالثوابت القومية والإسلامية الراسخة.

وقال الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة -في تغريدة على تويتر- "الكويتيون يواصلون ضرب الأمثلة الرائعة في المواقف الرجولية والمبدئية".

ورأى مغردون أن هذه المواقف للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، وتسجل في قوائم الشرف والاعتزاز.

من جانب آخر، ثمنت جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين ما أسمته "الموقف العروبي الأصيل الذي سجله الوفد الأكاديمي الكويتي بانسحابه ورفضه المشاركة في المؤتمر العلمي الذي يشارك فيه أكاديميون من دولة الاحتلال".

وقالت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة -في تغريدة على تويتر- "تتوجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتحية إكبار وإجلال على الموقف العروبي الأصيل الذي سجله أساتذة الكويت بانسحابهم المشرف من جريمة التطبيع المنعقدة في جامعة البحرين".

وفي وقت سابق، أعلنت كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال"، يومي الثاني والثالث من مارس/آذار الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، من دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند