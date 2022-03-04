وزير خارجية قطر ونظيره الأوكراني يبحثان في اتصال هاتفي ضمان سلامة المدنيين وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، عن قلق دولة قطر البالغ من التصعيد العسكري وتداعياته.

وقالت الخارجية القطرية إن الوزير القطري أكد لنظيره الأوكراني على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى في التعامل مع الأزمة، كما دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بشكل عاجل للوصول إلى حل سلمي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني -في تغريدة على تويتر- إنه عبّر في اتصال مع نظيري القطري عن امتنانه لدولة قطر، لمشاركتها في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية. وأوضح أنه ناقش معه الجهود الدولية لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا.