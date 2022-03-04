كورونا.. تراجع الجائحة في جميع أنحاء العالم تقريبا هذا الأسبوع

واصلت جائحة كوفيد-19 هذا الأسبوع تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض الحالات في كل مكان باستثناء آسيا وأوقيانوسيا.

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم على ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة.

المؤشر الهام هو أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء يسير من العدد الحقيقي للإصابات، ويجب التزام التأني لدى المقارنة بين البلدان؛ لأن سياسات إجراء الفحوص تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر.

بالنسبة للإحصاءات حسب البلد، يقتصر التحليل على الدول التي لا يقل عدد سكانها عن نصف المليون نسمة ويتجاوز معدل الحالات فيها 50 أسبوعيا لكل 100 ألف نسمة.

أقل من 1,5 مليون حالة يوميا

مع تسجيل 1,47 مليون إصابة يوميا في جميع أنحاء العالم، انخفض المؤشر بشكل حاد للأسبوع الخامس على التوالي (-12% مقارنة بالأسبوع السابق)، وفقًا لحصيلة وكالة الصحافة الفرنسية حتى أمس الخميس.

وانخفضت الإصابات اليومية إلى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها نهاية يناير/كانون الثاني الماضي (3,37 ملايين حالة يوميا).

تراجع في معظم المناطق

هذا الأسبوع، شهدت آسيا وأوقيانوسيا فقط تدهور وضعهما الوبائي مع زيادة عدد الحالات بنسبة 25% و72% على التوالي، مقارنة بالأسبوع السابق.

يتحسن الوضع بشكل كبير في جميع المناطق الأخرى: -45% في الشرق الأوسط، -40% في أميركا اللاتينية/الكاريبي، -34% في أفريقيا، -23% في الولايات المتحدة/كندا، -22% في أوروبا.

مناطق تسارع الوباء

نيوزيلندا هي الدولة التي سجلت أكبر تسارع لانتشار الفيروس خلال الأسبوع، بحيث تضاعف عدد حالاتها اليومية 7 مرات (+590% مقارنة بالأسبوع السابق، 17 ألفا و600 حالة يومية جديدة).

تلتها هونغ كونغ (+ 403%، 38 ألفا و100)، وفيتنام (+ 119%، 120 ألفا و600)، وكوريا الجنوبية (+ 40%، 170 ألفا و300) وتايلند (+ 19%، 32 ألفا و400).

مناطق تراجع الوباء

أذربيجان هي الدولة التي تشهد أكبر انخفاض أسبوعي (-63%، 900)، متقدمة على أرمينيا (-60%، 400)، وجورجيا (-52%، 5 آلاف)، وبنما (-51%، 400)، وإسرائيل (-50%، 7 آلاف).

أكبر عدد حالات

أصبحت كوريا الجنوبية الدولة التي لديها أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (170 ألفا و300 حالة يومية، +40%)، متقدمة على ألمانيا (153 ألفا و700، -7%). وتحتل فيتنام بـ(120 ألفا و600، +119%) المرتبة الثالثة.

بالنسبة إلى عدد السكان، فإن المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة هذا الأسبوع هي هونغ كونغ (3 آلاف و555 لكل 100 ألف نسمة). تنوي المستعمرة البريطانية السابقة -التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات عندما نجحت في تطبيق سياسة صفر كوفيد-19 حتى الآن- إخضاع جميع سكانها للفحص في مارس/آذار الجاري.

وفيات

على الصعيد العالمي، يستمر عدد الوفيات اليومية في التراجع (7596 حالة وفاة يوميًا، -19%).

الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات اليومية (1644 في اليوم هذا الأسبوع)، متقدمة على روسيا (776) والبرازيل (455).

بالنسبة لعدد السكان، كما هي الحال بالنسبة للإصابات، فإن المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الأسبوع الماضي هي هونغ كونغ (12,6 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة)، متقدمة على لاتفيا (6,6) وجورجيا (6,3).