دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورأى أن هذا قد يكون الحل الوحيد لإنهاء الأزمة التي أشعلتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد لقيت تصريحاته إدانة من جانب السفير الروسي في واشنطن.

وأدلى السيناتور الجمهوري بهذه التصريحات خلال برنامج على قناة "فوكس نيوز" (Fox News) مساء أمس الخميس، ثم عاد وكررها عبر موقع تويتر، مؤكدا أنه يتطلع إلى شخصية مثل بروتس، أحد الذين اغتالوا يوليوس قيصر، أو مثل الضابط الألماني كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي دبر محاولة فاشلة لاغتيال أدولف هتلر عام 1944.

وتساءل غراهام "هل يوجد بروتس في روسيا؟ هل ثمة مثيل للعقيد شتاوفنبرغ في الجيش الروسي، أكثر توفيقا؟". وأضاف أن "السبيل الوحيد لإنهاء هذا الأمر هو أن يقوم أحد في روسيا بالتخلص من هذا الشخص. ستقدمون لبلدكم وللعالم خدمة عظيمة".

وفي تغريدة أعقبت هذه التصريحات، قال السيناتور الأميركي "الشعب الروسي فقط هو من يمكنه إصلاح هذا الأمر. لكن ما أسهل القول وما أصعب الفعل. إن لم تكونوا تريدون العيش في ظلام حتى آخر حياتكم والانعزال عن بقية العالم في فقر مدقع… فعليكم أن تبادروا".

من جهته، أعرب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم الجمعة عن إدانة بلاده لما وصفها بالدعوات الإجرامية من السيناتور الأميركي لاغتيال الرئيس بوتين. وأضاف أن موسكو تطالب بإيضاحات رسمية.