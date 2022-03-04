دراسة: 20-25 مليار دولار تكلفة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رجّحت دراسة حديثة أن تكلف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا موسكو ما بين 20 و25 مليار دولار. وأجرى الدراسة -التي نشرت الأربعاء- مركز الانتعاش الاقتصادي (مقره لندن) وشركة سيفيتا للاستشارات الإدارية (مركزها تارتو في إستونيا) ومركز إيزي بيزنس للأبحاث (مقره كييف).

وأضافت الدراسة أن الخسائر المباشرة في الأيام الأربعة الأولى من التدخل العسكري بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والخسائر في صفوف الأفراد.

كما أشارت الدراسة إلى أنه بالإضافة للتكاليف العسكرية، يعاني القطاع المالي في روسيا من خسائر لا يمكن تداركها، نتيجة للضغوط الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وقد أعلنت العديد من الشركات الأجنبية عن وقف عملياتها أو استثماراتها في روسيا، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية وشركات منها أوراكل (Oracle) وبي إم دبليو (BMW) وآبل (Apple).

وعلى وقع تصاعد الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو، تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار لمستويات قياسية.

ووافق الاتحاد الأوروبي -يوم الأربعاء- على استبعاد بنوك روسية رئيسية من نظام التحويلات المالية العالمي سويفت، في استمرار توسيع نطاق العقوبات على موسكو في ظل توسيع موسكو حربها داخل أوكرانيا.